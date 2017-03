Румъния търси разузнавачи на трудова борса Едуард Раул Хелвиг



"Румънската държавна институция, която отговаря за събирането и използването на информация за националната сигурност - SRI, ще донесе серия от възможности за кариера в различни области. Някои от възможностите, които ще представят от SRI на "Топ работодатели Букурещ" са за работни места в сферата на информационното управление на компаниите, разузнавателния анализ, IT & C, чужди езици, психология, право и борбата с тероризма. SRI обяви участието си в изложението и във "Фейсбук" страницата си. Службата се ръководи от 2015 г. от Едуард Раул Хелвиг. Румънската разузнавателна служба (SRI) търси персонал на най-голямата трудова борса в Румъния. Около 100 фирми, сред които Oracle, Microsoft, IBM, Coca-Cola, предлагат над 5000 работни места на трудовата борса "Топ работодатели Букурещ". За първи път сред работодателите ще е и SRI. Трудовата борса ще се проведе на 24 и 25 март, съобщи "Романия инсайдър".