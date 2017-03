Честват "Бийтълс" в Ливърпул и у нас Фестивалът отбелязва 50-годишнината от легендарния албум Sgt. Pepper's Елена Георгиева "Бийтълс" на обложката на Sgt Pepper's Lonely Heart's Club Band - един от най-важните албуми в историята на поп и рокмузиката.



Междувременно бе обявен и български проект, който ще отдаде почит на великата ливърпулска четворка. Ladies Sing The Beatles е проект на Ева Перчемлиева-Тъканова от група "Булгара" и Марияна Добрева-Велева ("Силует"). Идеята на двете дами е да изпълнят любимите си песни на "Бийтълс" в нови аранжименти, поднесени с неповторима женска енергия и красиви многогласи. В проекта участват още Михаела Михайлова - цигулка и вокали, Алескандър Нейчев- пиано, Венцислав Велев - китари, Жоро Варамезов - барабани, Борис Тъканов - саксофон и Петко Славов - бас. Концертът е на 6 април от 22 часа в клуб "Студио 5" в НДК, входът е 10 лв. Ливърпул организира цял фестивал на изкуствата, с който ще отбележи 50-годишнината от издаването на един от най-влиятелните албуми на легендите "Бийтълс" - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967). Би Би Си съобщава, че към фестивала са били привлечени 13 артисти, които ще създадат произведения на изкуството, вдъхновени от 13-те песни в плочата. Сред тях са, например, хореографът Марк Морис, кабаре сензацията Мелиса Мадън Грей (подвизаваща се под псевдонима Мяу Мяу), иноваторката в инсталационното изкуство Джуди Чикаго и носителят на награда "Търнър" Джереми Делър. Организаторите обещават също 64 хора - мъжки, женски и детски, да слеят гласове в масово изпълнение на песента "Когато стана на 64" (When I'm Sixty-Four), както и невиждано шоу с фойерверки, подготвено от френския пиротехник Кристоф Бертоно.Всичките 13 артистични проекта ще направят световните си премиери в Ливърпул между 25 май и 16 юни по време на различни събития в рамките на фестивала. "Sgt. Pepper надскочи границите на креативността и ние искаме да постигнем същото", каза в официално изявление кметът на града Джо Андерсън.Мнозина специалисти и фенове считат Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band за един от най-важните албуми в историята на поп музиката. Причината е разновидността от екзотични музикални вдъхновения и невижданата дотогава технологична иновативност, придаваща на звученето на албума нетипична за времето му психиделичност.Междувременно бе обявен и български проект, който ще отдаде почит на великата ливърпулска четворка. Ladies Sing The Beatles е проект на Ева Перчемлиева-Тъканова от група "Булгара" и Марияна Добрева-Велева ("Силует"). Идеята на двете дами е да изпълнят любимите си песни на "Бийтълс" в нови аранжименти, поднесени с неповторима женска енергия и красиви многогласи. В проекта участват още Михаела Михайлова - цигулка и вокали, Алескандър Нейчев- пиано, Венцислав Велев - китари, Жоро Варамезов - барабани, Борис Тъканов - саксофон и Петко Славов - бас. Концертът е на 6 април от 22 часа в клуб "Студио 5" в НДК, входът е 10 лв. 261