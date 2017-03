Арт лупа Соланж Ноулс







достигнаха нов рекорд през миналата година с 38.6 млрд. долара. Ръстът в продажбите обаче е само 1% над историческия рекорд през 2015 г., според данни на Американската филмова асоциация. Приходите от билети в Северна Америка през миналата година са били 11.4 млрд. долара, което е 2% спрямо предходната. 246 млн. души са гледали поне един филм в кинозала, според годишния доклад на Американската филмова асоциация. Извън Северна Америка продажбите на билети за кино са стигнали 27.2 млрд. долара спрямо 27.3 млрд. долара през 2015 г. Това се дължи на свиване на пазара в Китай, който след като имаше пик през 2015 /+49%/, отстъпи с1% до 6.6 млрд. долара през 2016.







Певицата Соланж Ноулс планира да превърне нюйоркския музей "Гугенхайм" в местоположение на уникален тип изпълнение. То ще бъде част от тазгодишния фестивал "Ред Бул мюзик академи" на 18 май, съобщават агенциите. Сестрата на Бионсе възнамерява да превърне ротондата на световноизвестния музей в сцена, на която ще представи темите от албума си "Място на масата" (A Seat at the Table) чрез "движение, арт инсталации и експерименталност при реконструирането на музикални аранжименти". В рамките на фестивала, който ще се проведе между 29 април и 21 май, знаковият хаус диджей Мудимен ще направи и специален трибют на Принс.