Френският вътрешен министър наемал дъщерите си на работа

Butch 22 Март 2017 02:43

От Wiki:

Before Meyer Lansky fled Cuba, he was said to be worth an estimated $20 million ($163.7 million in 2016 dollars). However when he died in 1983, his family was shocked that his estate was worth less than $10,000, with Lansky saying before he died that Cuba “ruined” him. Какво му ядете краката на Кастро? Човека разклати цяла Латинска Америка. След него западното полукълбо не е същото. Един Еквадор дава убежище на Асанж. Това по времето на Meyer Lansky & Co нямаше как да стане.От Wiki: