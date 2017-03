Стадата на мутиралата маймуна

20 Март 2017 20:36



Non, le maire de Dorval n’a pas refusé une demande de retirer le porc des écoles

Par Jeff Yates @inspecteurviral



Nous plaisantons souvent sur ce blogue, qui cherche à démentir les «nouvelles» virales qui circulent un peu partout sur le web au gré des réseaux sociaux. L’item qui suit n’a par contre absolument rien de drôle.



Partagé un peu plus de 32 000 fois sur Facebook, ce qui suit prétend être «bonne initiative d’un Québécois», supposément le maire de Dorval, qui aurait refusé de retirer le porc des cantines des écoles de la banlieue montréalaise après que des parents musulmans en aient fait la demande. On publie alors ce qu’on affirme être une lettre de sa part:



L’histoire est 100%, complètement, absolument fausse. Comme le rapportaient nos collègues à Radio-Canada en janvier, le maire de Dorval, Edgar Rouleau, a été victime d’usurpation d’identité. Il n’a pas écrit la «lettre» décrite plus haut. Même que la «lettre» a déjà été (faussement) attribuée au maire d’Ath en Belgique, Marc Duvivier.



De plus, un maire n’a absolument aucun droit de regard sur ce qui se mange dans les écoles – c’est pourquoi nous avons des commissions scolaires, voyons donc!



Voulez-vous voir d’autres mensonges contenues dans la «lettre»? En voici:



«Ils (les musulmans) doivent comprendre que les Canadiens ne sont ni racistes ni xénophobes, ils ont accueilli beaucoup d’immigrants avant les musulmans (le contraire n’existe pas, c’est-à-dire que les états mulsumans (sic) n’acceptent pas d’immigrants non musulmans)», peut-on lire.



Ah bon? Il n’y a pas de non-musulmans vivant en Arabie saoudite? Euh, il y a notamment 800 000 catholiques philippins dans ce pays.



«Pour les musulmans qui ne sont pas d’accord avec la laïcité et ne se sentent pas confortables au Canada, il y a 57 beaux pays musulmans dans le monde, la majorité sous-peuplés, prets (sic) à les recevoir.»



Ah bon? C’est quoi, un «pays musulman»? D’où vient ce chiffre? On nous ne le dit pas.



Nous suspectons que le chiffre 57 vient du nombre de pays qui sont membres de l’Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 membres.



Parmi eux? Le Togo, où seulement 15% de la population est de confession musulmane, et l’Ouganda où les musulmans forment à peine 10% de la population. Sont-ce ce que l’auteur de cette «lettre» considèrerait des «pays musulmans»?



По въпроса за казаното от кмета на Монреал - може да звучи приятно за едни уши и дразнещо за други... ама е типичен пример за fake news.Няма такова изказване на въпросния кмет, измислица е.