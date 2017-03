МЕДИИ Какъв е секретният план за дните след смъртта на кралица Елизабет II Журналистическите репетиции за отразяване на тъжното събитие се правят от години По материали от вестник "Гардиън" СНИМКА: БГНЕС Елизабет II е начело на Обединеното кралство от повече от 65 г.



В основата му лежи схващането, че кралицата ще умре в леглото си след кратко боледуване. Първият, който официално ще разпространи новината, ще е частният секретар на Елизабет II Кристофър Гейд, бивш дипломат. По кодирана телефонна линия, за да не бъде прихванато съобщението, той трябва да се обади на служители на британския премиер и да изрече паролата







London Bridge







За последен път британски владетел умира преди 65 години и тогава кодовото словосъчетание е Hyde Park Corner - място, намиращо се близо до Бъкингам. Когато министър-председателят се събуди или бъде събуден, пак по специална линия човек от екипа трябва да му каже: "London Bridge падна". След това от неназован център външното министерство на кралството трябва да изпрати бързи съобщения до 15 чуждестранни правителства в страни, на които Елизабет II е държавен глава, както и до още 36 държави от британската общност.



Планът предвижда известно време новината за смъртта на кралицата да се пази в тайна от британските поданици и от хората по света. Затова е създадена и тази система от секретни линии и кодирани послания. Първо информацията трябва да стигне до премиери, посланици и губернатори, за да имат време те да се приготвят за събитията, които ще започнат да се случват малко по-късно. При всички положения обаче обикновените хора също ще научат тъжната вест доста по-рано, отколкото това се е случвало преди. На 6 февруари 1952 г. крал Джордж VI е намерен до автомобила си в 7.30 ч. Би Би Си не съобщава новината чак до 11.15 ч. Когато обаче на 31 август 1997 г. в 4 часа сутринта идва краят на принцеса Даяна в болница в Париж, 15 мин. по-късно журналистите, придружаващи бившия британски външен министър Робин Кук във Филипините, вече знаят за трагичната вест. В продължение на дълги години







Би Би Си има пълен монопол върху новините







за смърт в кралското семейство, но с него отдавна вече е свършено. По план официалното съобщение за кончината на Елизабет II трябва да се разпространи едновременно в целия свят. В същия миг лакей с траурни дрехи ще излезе от врата в двореца, ще прекоси алеята до оградата и ще забие на портите съобщение върху черна основа. Докато той прави това, интернет сайтът на двореца ще се превърне в една-единствена мрачна страница, на която на тъмен фон ще се съдържа само един текст.



Ще светнат екрани на телефони, ще започнат туитове. По същото време Би Би Си ще активира специалната си система за радиоалармиране. Тя представлява сложна архитектура от ритуали и репетирани кодове в случай на смърт в кралското семейство. В този вид системата се поддържа от 30-те години на ХХ век и повечето служители на информационната служба никога не са я виждали да работи. "Винаги, когато в нюзрума се появи странен шум, се намира някой да попита: Това да не е RATS (съкращението на системата - б.р.)? Защото ние не знаем какъв звук всъщност издава тя" - разказва пред "Гардиън" репортер на Би Би Си.



Когато новината за края на Елизабет II стигне до вестникарските редакции и телевизионните нюзрумове, определени







хора в тях знаят добре какво трябва да правят







Един от зам. главните редактори на "Гардиън" има забит списък с подготвени истории на стената над главата си. Известно е, че във вестник "Таймс" предварително са планирали каква информация и статии да публикуват в продължение на 11 дни. Телевизии Sky News и ITN от години правят тренировки за отразяване на събитието, като името на кралицата се замества с "г-жа Робинсън" в репетициите. Въпросните канали вече са подписали и много договори с експерти по отношенията в кралското семейство, които са ангажирани да коментират тъжното събитие ексклузивно за тях. "Ще стоя на голяма естакада пред вратите на абатството и ще коментирам случващото се за около 300 милиона американци", обяснил един от бъдещите коментатори пред "Гардиън".



Специална програма са предвидили дори комерсиалните музикални радиа на Острова, които по принцип не обръщат голямо внимание на новините. Те също обаче разполагат с мрежа от специални сини светлини, които трябва да се задействат в случай на национална катастрофа. Когато те се появят на пулта на диджея, за него това е знак да превключи на новинарска вълна и междувременно да пусне неутрална музика. Затова всяка станция, включително радиата в болниците, разполага с предварително подготвени сет листове: "Тъжен" и "Още по-тъжен", които трябва да включат при настъпването на внезапен траур. "Ако през деня чуете по Radio One песента Haunted Dancehall на Sabres of Paradise в ремикс на Nursery, то бързо включете телевизора си, случило се е нещо ужасно", напълно сериозно, макар и с типичния британски хумор, съветва радиопродуцентът от Би Би Си Крис Прайс.



Когато денят дойде, новинарите в ефира на Би Би Си ще носят черни сака и вратовръзки. Програмите на различните канали на обществената медия ще се слеят.







Ежедневните предавания ще бъдат прекъснати







и мълчаливо ще се премине към кадри на смирение - лебед, който плува в езеро или ученически клас, който се упражнява. През това време телевизионните екипи ще се готвят за обща емисия. Основната причина за репетициите в Би Би Си е да бъдат готови новинарите с текстове, в които думите ще бъдат подходящи за настроението, което предстои да обхване хората. "Голяма тъга е, че правим следното съобщение", заявява водещият Джон Снейдж преди 65 години, когато информира за смъртта на Джордж VI. Новината се повтаря седем пъти, на всеки 15 минути. След това Би Би Си замлъква за пет часа. Според един от бившите шефове в Би Би Си Нюз подобен набор от думи ще бъдат използвани и в деня, когато настъпи смъртта на Елизабет II. Хората ще бъдат пуснати да си тръгнат от работа, а двете камари на парламента ще се съберат. През следващите девет дни във Великобритания и Северна Ирландия, Канада, Австралия, Нова Зеландия и т.н. ще се проведат различни церемонии. СНИМКА: ГАРДИЪН Момент от погребението на крал Джордж VI през 1952 г. 