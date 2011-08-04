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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХV КРЪГ

"Нефтохимик"1:3"Черно море"
(Г. Вълчев 75; Кузма 69, 72, Пируло 90)

"Лудогорец"2:2"Дунав"
(Паломино 14, Кешерю 70; Бр. Костадинов 45, Карагарен 66)

"Локо" (Пд)1:1"ЦСКА-София"
(Кики 13; Десподов 80)

"Верея"2:0"Пирин"
(Домовчийски 36, Еуженио 74)

"Монтана"0:3"Берое"
(Бор. Цонев 53, 71, Мапуку 86)

"Славия"3:1"Локо" (ГО)
(Ив. Димитров 42-д, Сердеров 58, Бож. Васев 90; Н'Донгала 66)

"Левски"снощи"Ботев"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"204167:1964
2. "ЛЕВСКИ"146436:1648
3. "ЦСКА-СОФИЯ"137535:1446
4. "ЧЕРНО МОРЕ117729:2440
5. "ЛОКО" (ПД)109633:2739
6. "ДУНАВ"107831:3037
7. "БОТЕВ"951034:4032
8. "БЕРОЕ"951124:2632
9. "ПИРИН941229:3631
10. "ВЕРЕЯ"861122:3130
11. "СЛАВИЯ"831429:4427
12. "НЕФТОХИМИК"751327:3626
13. "ЛОКО" (ГО)471417:3919
14. "МОНТАНА"331916:4712

В следващия кръг - 31 март (петък), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 1 април (събота), 15 ч.: "Берое" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 2 април (неделя), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Верея" (по "Диема спорт 2").


ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
8 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").

ВТОРА ЛИГА, XXI КРЪГ

"Локо" (Сф)1:0"Лудогорец II"

"Оборище"3:1"ЦСКА-София II"

"Спартак" (Пл)3:1"Ботев" (Глб)

"Левски" (Карл)1:4"Витоша"

"Несебър"2:1"Царско село"

"Банско"днес, 15.30 ч."Созопол"

"Поморие"днес, 17.30 ч."Етър"
(по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"126234:1542
2. "СЕПТЕМВРИ"117332:1840
3. "ВИТОША"116429:1639
4. "СОЗОПОЛ"96521:1433
5. "НЕСЕБЪР"95729:3132
6. "ЛОКО" (СФ)87629:2131
7. "ПОМОРИЕ"93828:2730
8. "ЦСКА-СОФИЯ II"84933:3228
9. "ЦАРСКО СЕЛО"831031:3227
10. "ЛУДОГОРЕЦ II"831023:2327
11. "БОТЕВ" (ВР)69627:2327
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)76819:2227
13. "ОБОРИЩЕ"741021:3225
14. "СПАРТАК" (ПЛ)741033:3325
15. "БАНСКО"361118:3715
16. "ЛЕВСКИ" (КАРЛ)311716:4710

В следващия кръг - 1 април (събота), 17 ч.: "Царско село" - "Банско", "Витоша" (Бистрица) - "Оборище", "Ботев" (Глб) - "Септември" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Поморие", "Етър" - "Локомотив" (Сф); от 18 ч.: "Созопол" - "Левски" (Карл); 2 април (неделя), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър", ЦСКА-София II" - "Спартак" (Пл).

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