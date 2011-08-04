СТАТИСТИКА



"Нефтохимик" 1:3 "Черно море" (Г. Вълчев 75; Кузма 69, 72, Пируло 90)



"Лудогорец" 2:2 "Дунав" (Паломино 14, Кешерю 70; Бр. Костадинов 45, Карагарен 66)



"Локо" (Пд) 1:1 "ЦСКА-София" (Кики 13; Десподов 80)



"Верея" 2:0 "Пирин" (Домовчийски 36, Еуженио 74)



"Монтана" 0:3 "Берое" (Бор. Цонев 53, 71, Мапуку 86)



"Славия" 3:1 "Локо" (ГО) (Ив. Димитров 42-д, Сердеров 58, Бож. Васев 90; Н'Донгала 66)



"Левски" снощи "Ботев"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 20 4 1 67:19 64 2. "ЛЕВСКИ" 14 6 4 36:16 48 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 13 7 5 35:14 46 4. "ЧЕРНО МОРЕ 11 7 7 29:24 40 5. "ЛОКО" (ПД) 10 9 6 33:27 39 6. "ДУНАВ" 10 7 8 31:30 37 7. "БОТЕВ" 9 5 10 34:40 32 8. "БЕРОЕ" 9 5 11 24:26 32 9. "ПИРИН 9 4 12 29:36 31 10. "ВЕРЕЯ" 8 6 11 22:31 30 11. "СЛАВИЯ" 8 3 14 29:44 27 12. "НЕФТОХИМИК" 7 5 13 27:36 26 13. "ЛОКО" (ГО) 4 7 14 17:39 19 14. "МОНТАНА" 3 3 19 16:47 12

В следващия кръг - 31 март (петък), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 1 април (събота), 15 ч.: "Берое" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 2 април (неделя), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Верея" (по "Диема спорт 2").





ГОЛМАЙСТОРИ

19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");

8 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");

6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").



ВТОРА ЛИГА, XXI КРЪГ



"Локо" (Сф) 1:0 "Лудогорец II"

"Оборище" 3:1 "ЦСКА-София II"

"Спартак" (Пл) 3:1 "Ботев" (Глб)

"Левски" (Карл) 1:4 "Витоша"

"Несебър" 2:1 "Царско село"

"Банско" днес, 15.30 ч. "Созопол"

"Поморие" днес, 17.30 ч. "Етър" (по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 12 6 2 34:15 42 2. "СЕПТЕМВРИ" 11 7 3 32:18 40 3. "ВИТОША" 11 6 4 29:16 39 4. "СОЗОПОЛ" 9 6 5 21:14 33 5. "НЕСЕБЪР" 9 5 7 29:31 32 6. "ЛОКО" (СФ) 8 7 6 29:21 31 7. "ПОМОРИЕ" 9 3 8 28:27 30 8. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 4 9 33:32 28 9. "ЦАРСКО СЕЛО" 8 3 10 31:32 27 10. "ЛУДОГОРЕЦ II" 8 3 10 23:23 27 11. "БОТЕВ" (ВР) 6 9 6 27:23 27 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 7 6 8 19:22 27 13. "ОБОРИЩЕ" 7 4 10 21:32 25 14. "СПАРТАК" (ПЛ) 7 4 10 33:33 25 15. "БАНСКО" 3 6 11 18:37 15 16. "ЛЕВСКИ" (КАРЛ) 3 1 17 16:47 10

В следващия кръг - 1 април (събота), 17 ч.: "Царско село" - "Банско", "Витоша" (Бистрица) - "Оборище", "Ботев" (Глб) - "Септември" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Поморие", "Етър" - "Локомотив" (Сф); от 18 ч.: "Созопол" - "Левски" (Карл); 2 април (неделя), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър", ЦСКА-София II" - "Спартак" (Пл).



ПЪРВА ЛИГА, ХХV КРЪГ(Г. Вълчев 75; Кузма 69, 72, Пируло 90)(Паломино 14, Кешерю 70; Бр. Костадинов 45, Карагарен 66)(Кики 13; Десподов 80)(Домовчийски 36, Еуженио 74)(Бор. Цонев 53, 71, Мапуку 86)(Ив. Димитров 42-д, Сердеров 58, Бож. Васев 90; Н'Донгала 66)КЛАСИРАНЕ 298