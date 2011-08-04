СТАТИСТИКА

|"Нефтохимик"
|1:3
|"Черно море"
|"Лудогорец"
|2:2
|"Дунав"
|"Локо" (Пд)
|1:1
|"ЦСКА-София"
|"Верея"
|2:0
|"Пирин"
|"Монтана"
|0:3
|"Берое"
|"Славия"
|3:1
|"Локо" (ГО)
|"Левски"
|снощи
|"Ботев"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|20
|4
|1
|67:19
|64
|2. "ЛЕВСКИ"
|14
|6
|4
|36:16
|48
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|13
|7
|5
|35:14
|46
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|11
|7
|7
|29:24
|40
|5. "ЛОКО" (ПД)
|10
|9
|6
|33:27
|39
|6. "ДУНАВ"
|10
|7
|8
|31:30
|37
|7. "БОТЕВ"
|9
|5
|10
|34:40
|32
|8. "БЕРОЕ"
|9
|5
|11
|24:26
|32
|9. "ПИРИН
|9
|4
|12
|29:36
|31
|10. "ВЕРЕЯ"
|8
|6
|11
|22:31
|30
|11. "СЛАВИЯ"
|8
|3
|14
|29:44
|27
|12. "НЕФТОХИМИК"
|7
|5
|13
|27:36
|26
|13. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|14
|17:39
|19
|14. "МОНТАНА"
|3
|3
|19
|16:47
|12
В следващия кръг - 31 март (петък), 17.30 ч.: "Пирин" (Бл) - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "Ботев" (Пд) - "Монтана" (по "Диема спорт"); 1 април (събота), 15 ч.: "Берое" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема"); от 17.30 ч.: "Черно море" - "Левски" (по "Диема спорт"); от 20 ч.: "ЦСКА-София" - "Лудогорец" (по "Диема спорт"); 2 април (неделя), 17.30 ч.: "Дунав" - "Славия" (в Разград) (по "Диема спорт 2"); от 20 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Верея" (по "Диема спорт 2").
ГОЛМАЙСТОРИ
19 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
8 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Жуниор Мапуку ("Берое"), Сердер Сердеров ("Славия"), Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Дани Кики ("Локо", Пд), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Валери Домовчийски (4 за "Славия", 1 за "Верея"), Бирсент Карагерен (1 за "Локомотив", 4 за "Дунав"), Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").
ВТОРА ЛИГА, XXI КРЪГ
|"Локо" (Сф)
|1:0
|"Лудогорец II"
|"Оборище"
|3:1
|"ЦСКА-София II"
|"Спартак" (Пл)
|3:1
|"Ботев" (Глб)
|"Левски" (Карл)
|1:4
|"Витоша"
|"Несебър"
|2:1
|"Царско село"
|"Банско"
|днес, 15.30 ч.
|"Созопол"
|"Поморие"
|днес, 17.30 ч.
|"Етър"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЕТЪР"
|12
|6
|2
|34:15
|42
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|11
|7
|3
|32:18
|40
|3. "ВИТОША"
|11
|6
|4
|29:16
|39
|4. "СОЗОПОЛ"
|9
|6
|5
|21:14
|33
|5. "НЕСЕБЪР"
|9
|5
|7
|29:31
|32
|6. "ЛОКО" (СФ)
|8
|7
|6
|29:21
|31
|7. "ПОМОРИЕ"
|9
|3
|8
|28:27
|30
|8. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|4
|9
|33:32
|28
|9. "ЦАРСКО СЕЛО"
|8
|3
|10
|31:32
|27
|10. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|8
|3
|10
|23:23
|27
|11. "БОТЕВ" (ВР)
|6
|9
|6
|27:23
|27
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|7
|6
|8
|19:22
|27
|13. "ОБОРИЩЕ"
|7
|4
|10
|21:32
|25
|14. "СПАРТАК" (ПЛ)
|7
|4
|10
|33:33
|25
|15. "БАНСКО"
|3
|6
|11
|18:37
|15
|16. "ЛЕВСКИ" (КАРЛ)
|3
|1
|17
|16:47
|10
В следващия кръг - 1 април (събота), 17 ч.: "Царско село" - "Банско", "Витоша" (Бистрица) - "Оборище", "Ботев" (Глб) - "Септември" (Сф), "Ботев" (Вр) - "Поморие", "Етър" - "Локомотив" (Сф); от 18 ч.: "Созопол" - "Левски" (Карл); 2 април (неделя), 17 ч.: "Лудогорец II" - "Несебър", ЦСКА-София II" - "Спартак" (Пл).