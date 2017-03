Кино

днес: Сафари, Люмиер Лидл - 13:30, Виното на Приорат, Дом на киното - 14:00, Безсмислици, Люмиер Лидл - 15:45, Бележитият гражданин, Люмиер Лидл - 15:45, Вода и захар: Карло ди Палма, цветовете на Живота, Дом на киното - 16:00, Криле на желанието (Небето над Берлин), Гьоте институт - 18:00, Best Festival Shorts, Влайкова - 18:00, Андре - гласът на виното, Дом на киното - 18:00, Опасна зона, Одеон филмотечно кино - 18:15, Вратарят, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Gimme Danger, Люмиер Лидл - 18:30, Императорът, Сinema City Sofia - 19:00, Фриц Ланг, G-8 Cinema - 19:00, Франц, Cine Grand Park Center - 19:00, Другата страна на надеждата, Национален дворец на културата , Зала 1 - 19:00, Сбогом, Берлин, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Безизходица, Euro Cinema - 19:30, Пътешественик, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Биело Дугме, Дом на киното - 20:30, Душите, които живеят тук, Одеон филмотечно кино - 20:30, Аз, Даниел Блейк, Люмиер Лидл - 20:45, Живял съм и по-добре, G-8 Cinema - 21:00, Рай, Cinema City Sofia - 21:00, Белгийският крал, Аrena Deluxe Bulgaria Mall - 21:00, Лудетини, Cine Grand Park Center - 21:30, Прикрита страст, Euro Cinema - 21:30,

утре: Чарли и шоколадовата фабрика, Дом на киното - 14:00, Пътешественик, Люмиер Лидл - 14:00, Жената, която си тръгна, Люмиер Лидл - 16:00, Невидими нишки, Дом на киното - 16:30, Императорът, Национален дворец на културата , Зала 1 - 17:00, Виното на Приорат, G-8 Cinema - 17:30, Безизходица, Дом на киното - 18:00, Фицкаралдо, Гьоте Институт - 18:00, Биело Дугме, Euro Cinema - 18:15, Кучета, Одеон филмотечно кино - 18:30, Императорът, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Другата страна на надеждата, Cine Grand Park Center - 19:00, Сбогом, Берлин, Cinema City Sofia - 19:00, Императорът, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Белгийският крал, G-8 Cinema - 19:00, Тони Ердман, Национален дворец на културата , Зала 1 - 19:15, Франц, Еuro Cinema - 20:00, Алтамира, Люмиер Лидл - 20:30, Лунна светлина, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Белгийският крал, Дом на киното - 20:30, Живял съм и по-добре, Одеон филмотечно кино - 20:45, Радио мечти, G-8 Cinema - 21:00, Рай, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 21:00, На всяка цена, Cinema City Sofia - 21:00, Ролинг Стоунс: Оле, Оле, Оле - Пътуване през Латинска Америка, Cine Grand Park Center - 21:30,

понеделник: Блокът на младоженците, Люмиер Лидл - 13:15, Земя на просветените, Дом на киното - 14:00, Тони Ердман, Люмиер Лидл - 15:30, Песен, Дом на киното - 16:00, Моето щастливо семейство, Дом на киното - 16:00, Лудетини, Euro Cinema - 17:30, Спящо момиче, Дом на киното - 18:30, Алтамира, G-8 Cinema - 18:30, Лудетини, Люмиер Лидл - 18:30, Учителката, Одеон филмотечно кино - 18:30, Душите, които живеят тук, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Виктория, Гьоте Институт - 18:30, Лунна светлина, Cinema Сity - 19:00, На всяка цена, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, В сянката на нощта, НДК - 19:00, Императорът, Cine Grand Park Center - 19:00, Рай, Euro Cinema - 19:45, Винсент и края на света, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Мрежата, Дом на киното - 20:30, Тони Ердман, G-8 Cinema - 20:30, Другата страна на надеждата, Одеон филмотечно кино - 20:45, Прикрита страст, Люмиер Лидл - 20:45, Непознатото момиче, Cine Grand Park Center - 21:30,

вторник: Жената с кинокамера, Дом на киното - 14:00, Нощен живот, Люмиер Лидл - 14:30, Дневници за слепотата, Дом на киното - 16:00, Черната игла, Люмиер Лидл - 16:15, Спящо момиче, G-8 Cinema - 18:00, Императорът, Одеон филмотечно кино - 18:00, Живял съм и по-добре, Euro Cinema - 18:15, Прикрита страст, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Аз, Даниел Блейк, Софийски Университет Св. Климент Охридски , Културен център - 18:30, През планината, Дом на киното - 18:30, Лунна светлина, Люмиер Лидл - 18:30, Другата страна на надеждата, Cinema City Sofia - 19:00, Аз, Даниел Блейк, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Непознатото момиче, Общински културен институт Искър , ОКИ Искър - 19:00, Сбогом, Берлин, Cine Grand Park Center - 19:00, Мария Кюри, G-8 Cinema - 19:45, Тони Ердман, Одеон филмотечно кино - 19:45, Императорът, Euro Cinema - 20:00, Лудетини, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Учителката, Дом на киното - 20:30, Рай, Люмиер Лидл - 20:45, Белгика, Cine Grand Park Center - 21:30,

сряда

Един нормален аутистичен филм, Дом на киното - 14:00, Когато денят нямаше име, Люмиер Лидл - 14:00, Опасна зона, Люмиер Лидл - 16:00, Преди да заспя, Дом на киното - 16:00, Лъжливи луни, Дом на киното - 16:00, Кучета, Еuro Cinema - 18:15, Пеле: Раждането на една легенда, Люмиер Лидл - 18:15, Франц, Софийски Университет Св. Климент Охридски , Културен център - 18:30, Алтамира, Одеон филмотечно кино - 18:30, Другата страна на надеждата, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Окото на минотавъра, Дом на киното - 18:30, Белгийският крал, Cinema City Sofia - 19:00, На всяка цена, Cine Grand Park Center - 19:00, Лудетини, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Императорът, G-8 Cinema - 19:30, Това име го забравете, Дом на киното - 20:00, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, Euro Cinema - 20:15, Рай, Одеон филмотечно кино - 20:30, Юбер дьо Живенши, висшата мода като съдба, Люмиер Лидл - 20:30, Следи, G-8 Cinema - 21:15, Аз, Даниел Блейк, Cine Grand Park Center - 21:30, На всяка цена, Дом на киното - 21:30

четвъртък: Под слънцето, Дом на киното - 13:15, Морски тен, Люмиер Лидл - 14:00, Тони Ердман, Дом на киното - 15:30, Кучета, Люмиер Лидл - 16:15, Пеле: Раждането на една легенда, Одеон филмотечно кино - 18:30, Императорът, Люмиер Лидл - 18:30, Сафари, Euro Cinema - 18:30, Сантиментална история, Дом на киното - 18:30, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, Софийски Университет Св. Климент Охридски , Културен център - 18:30, Белгийският крал, Cine Grand Park Center - 19:00, Юбер дьо Живенши, висшата мода като съдба, Френски институт , Кино Славейков - 19:00, Непознатото момиче, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Императорът, Cinema City Sofia - 19:00, Лейди Макбет, G-8 Cinema - 19:30, Лични въпроси, Дом на киното - 20:00, Другата страна на надеждата, Euro Cinema - 20:15, Ролинг Стоунс: Оле, Оле, Оле - Пътуване през Латинска Америка, Люмиер Лидл - 20:30, Аз, Даниел Блейк, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Мрежата, Одеон филмотечно кино - 20:45, Рай, G-8 Cinema - 21:15, Прикрита страст, Cine Grand Park Center - 21:30, Sing Street, Дом на киното - 21:45



Синема сити Парадайз

Конг: Островът на черепа 3D 4D: 17:00, Красавицата и Звяра 3D 4DX: 11:40 (днес и утре) , 14:20, 19:30, 22:10, Красавицата и Звяра 3D субтитри: 17:20, 20:00, 22:40, 3D дублиран 11:00 (днес и утре) , 13:40, 16:20, 19:00, 21:40, 2D дублиран: 12:00 (днес и утре) , 14:40, 16:50, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:00, 21:20, Смелата Ваяна, 11:00 (днес и утре), Великата стена, 14:50, 19:10, Трите Хикса: Отново в играта, 17:00, La La Land, 20:50, Ела, изпей!, 11:50 (днес и утре), 16:40, Балерина, 11:10 (днес и утре), 13:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:20 (днес и утре), 15:00, Lego Филмът: Батман 3D: 12:40 (днес и утре), 2D: 14:30, 17:40, Т2 Трейнспотинг, 21:45, Кучешки живот, 12:30 (днес и утре), 15:00, 18:50, Логан: Върколакът, 12:40 (днес и утре) , 15:20, 17:00, 18:00, 18:45, 19:40, 20:40, 21:30, 22:20, Конг: Островът на черепа, 11:20 (днес и утре) , 13:00, 13:50, 14:30, 15:20, 16:15, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:45, Джон Уик 2, 16:50, 19:20, 21:50, 16:30, Между шамарите, 13:00, 19:50, Лъв: Стъпки към дома, 15:10, 20:30, Рок Дог, 11:20 (днес и утре), 13:10, 15:00, 16:45, 18:30, Училището: Най-лошите ми години, 13:00



Синема сити

Красавицата и Звяра, 3D, субтитри: 19:10, 21:50, 3D дублиран: 13:00, 15:40, 18:20, 21:00, 2D дублиран: 11:10 (днес и утре) , 13:50, 16:30, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:50, 19:15, 21:10, Смелата Ваяна, 11:20 (днес и утре), Великата стена, 13:40, 19:00, Трите Хикса: Отново в играта, 21:15, La La Land, 16:30, Ела, изпей, 12:10 (днес и утре) , 14:20, Балерина, 11:00 (днес и утре), 13:10, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:20 (днес и утре), На парчета, 21:40, Lego Филмът: Батман 3D, 14:10, 16:20, 2D: 11:50 (днес и утре), Т2 Трейнспотинг, 19:30, Кучешки живот, 12:20 (днес и утре), 17:30, Логан: Върколакът, 12:50 (днес и утре) , 14:10, 15:50, 16:50, 18:40, 19:30, 21:20, 22:20, Конг: Островът на черепа, 11:40 (днес и утре) , 12:30, 14:00, 14:50, 16:20, 17:15, 18:50, 19:45, 21:10, 22:10, Джон Уик 2, 14:20, 19:20, 21:45, Пазители, 21:50, Между шамарите, 17:20, 20:50, Лъв: Стъпки към дома, 15:00, 18:30, Рок Дог, 11:30 (днес и утре), 13:30, 15:20, 17:10, Училището: Най-лошите ми години, 15:30

Постановка на Метрополитен опера: Травиата, сряда 19:00





IMAX

Красавицата и Звяра, 12:00 (днес и утре), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40







Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Daily, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още:

Lego Филмът: Батман 3D, 12:15, 14:30, 16:45, Конг: Островът на черепа, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:30, 22:30, Красавицата и Звяра, 12:40, 15:20, 18:00, 20:40, дублиран, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, Логан: Върколакът, 14:20, 17:15, 20:15, 21:45, Лудетини, сряда 19:00, Лъв: стъпки към дома, 14:15, Между шамарите, 21:20, На всяка цена, понеделник 19:00, Непознатото момиче, вторник 19:00, Рай, неделя 21:00, Сбогом, Берлин, утре 19:00, Сладки сънища, днес 21:00





Арена The Mall

Lego Филмът: Батман 3D, 11:45, 13:30, 15:50, Великата стена, 14:00, 21:10, Джон Уик 2, 20:15, Конг: Островът на черепа, 12:30, 13:45, 15:00, 16:30, 17:30, 18:15, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45, 22:30, Красавицата и Звяра, 3D: 13:20, 16:00, 19:30, 21:20, 22:10, дублиран 2D: 12:00, 14:40, 17:40, дублиран 3D: 11:30, 14:10, 16:50, 18:40, Логан: Върколакът, 12:15, 15:20, 18:10, 19:20, 21:00, 22:15, Лъв: стъпки към дома, 14:50, Между шамарите, 19:45, 22:00, Пазители, 18:45, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:15, 22:45, Рок Дог, 11:15, 13:15, 15:15, 17:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:45, Т2 Трейнспотинг, 17:15



Арена Запад

Lego Филмът: Батман 3D, 14:30, 16:45, Woolf Works, сряда 19:00, Великата стена, 13:50, 16:15, 21:00, Джон Уик 2, 16:30, 19:10, 21:40, Ела, изпей!, 12:15 (днес и утре), 13:45, Конг: Островът на черепа, 11:45, 12:15, 13:00, 13:45, 14:15, 15:00, 15:45, 16:40, 17:30, 18:15, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, Красавицата и Звяра, 3D, 12:10, 15:15, 17:50, 18:40, 20:30, 21:20, дублиран: 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, Кучешки живот, 18:00, 20:40, Логан: Върколакът, 12:40 (днес и утре), 13:50 (днес и утре), 15:30, 16:50, 18:30, 19:40, 21:15, 22:30, Лъв: стъпки към дома, 19:00, Между шамарите, 14:45, 18:15, 20:20, 22:20, Пазители, 14:10, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:45, 19:20, 22:00, Рок Дог, 11:40 (днес и утре), 13:45 (днес и утре), 15:45, 17:45, Снежната кралица 3: Огън и лед, 14:00 (днес и утре), 16:00, Т2 Трейнспотинг, 13:30 (днес и утре), 18:30, 21:30, Трите Хикса: Отново в играта, 20:00, 22:15, Училището: Най лошите ми години, 16:10,





Арена Младост

Lego Филмът: Батман 3D: 13:00 (днес и утре), 11:30 (днес и утре), 13:50, 16:10, 16:40, Woolf Works, сряда 19:00, Великата стена, 13:45, 18:10, 20:30, Воевода, 14:15 (днес и утре), 21:10, Джон Уик 2, 14:00 (днес и утре), 16:30, 19:00, 21:30, Конг: Островът на черепа, 11:45, 13:30, 14:15, 16:00, 16:40, 18:30, 19:10, 20:00, 21:00, 21:40, 22:30, Красавицата и Звяра, 11:30, 14:10, 15:45, 16:50, 18:30, 19:30, 21:15, 22:10, дублиран 12:20, 15:00, 17:40, 20:20, Кучешки живот, 13:20 (днес и утре), 16:00, 18:50, Логан: Върколакът, 12:00, 12:30 (днес и утре), 14:50, 15:30, 17:50, 18:45, 20:45, 22:00, Лъв: стъпки към дома, 18:20, 20:45, Между шамарите, 12:15 (днес и утре), 17:00, 19:15, Пазители, 13:45 (днес и утре), 15:15, 22:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:15, 19:30, Рок Дог, 11:50, 13:45, 15:45, 18:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:45 (днес и утре), 14:45, Т2 Трейнспотинг, 18:45, 21:20, Трите Хикса: Отново в играта, 21:10, Училището: Най лошите ми години, 17:30





Филмотечно кино Одеон

днес: 11.45 Мълчание, 14.30 Хулиета, 16.15 Лунна светлина, неделя: 11.45 La La Land, 14.00 Пеещите обувки, 16.30 Лунна светлина, понеделник: 12.15 Невена Коканова: Танго, 13.45 Хулиета, 15.30 Лунна светлина, 17.30 Доку-ментално: Планински овчари, Възрожденско изкуство, Светът на Стоян Венев, вторник: 13.15 Невена Коканова: Момчето си отива, 15.00 Лунна светлина, 17.00 Доку-ментално: По пътищата на Африка, сряда: 13.30 Невена Коканова: Най-добрият човек, когото познавам, 15.15 Лунна светлина, 17.15 Майстори на българската анимация: Иван Веселинов, четвъртък: 12.15 Невена Коканова: Не си отивай, 14.00 Пеещите обувки, 16.30 Лунна светлина

В Пловдив

Арена мол Марково тепе

Lego Филмът: Батман 3D: 14:00, Woolf Works, сряда 19:00, Конг: Островът на черепа, 12:30, 13:40, 15:00, 16:10, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, Красавицата и Звяра IMAX 3D: 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, дублиран, 12:40, 15:20, 18:00, 20:45, Логан: Върколакът, 16:20, 19:10, 22:00, Между шамарите, 20:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 22:20, Рок Дог, 11:45, 13:45, 15:50, 18:15,



Във Варна

Арена Гранд мол

Lego Филмът: Батман 3D, 11:30, 13:50, 16:30, 18:40, Woolf Works, сряда 19:00, Великата стена, 13:10, 15:30, 20:50, Джон Уик 2, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00, Конг: Островът на черепа, 12:00, 14:30, 17:15, 20:00, 20:30, 22:30, Красавицата и Звяра IMAX 3D: 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10, 3D дублиран: 12:20, 15:00, 17:40, 20:15, Логан: Върколакът, 13:15, 16:10, 19:00, 21:50, Лъв: стъпки към дома, 18:00, Между шамарите, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:40, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:15, 21:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:50, Т2 Трейнспотинг, 18:50, Трите Хикса: Отново в играта, 14:00





Арена Мол Варна

Lego Филмът: Батман 3D, 12:45, 13:30, 15:15, Джон Уик 2, 19:45, 22:15, Конг: Островът на черепа, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45, 22:00, Красавицата и Звяра, дублиран, 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40, Кучешки живот, 13:00, 15:30, 17:30, Логан: Върколакът, 12:15, 15:10, 18:00, 20:00, 21:00, Между шамарите, 15:50, 17:50, Пазители, 17:45, Петдесет нюанса по-тъмно, 20:30, Рок Дог, 12:00, 14:15, 16:30, 18:30



В Стара Загора

Арена Парк мол

Lego Филмът: Батман 3D, 13:00, 15:15, 17:45, Великата стена, 20:00, Джон Уик 2, 17:15, 20:30, Конг: Островът на черепа, 12:00 (днес и утре), 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45, 22:00, Красавицата и Звяра, 19:00, 21:40, дублиран 11:00 (днес и утре), 13:40, 16:20, Логан: Върколакът, 14:20, 19:45, 22:30, Рок Дог, 11:45 (днес и утре), 14:00, 16:00, 18:00



В Плевен

Арена Панорама

Lego Филмът: Батман 3D: 11:00, 12:45, Конг: Островът на черепа, 11:30, 14:00, 15:30, 16:30, 18:15, 20:00, 21:00, 22:30, Красавицата и Звяра, 19:00, 21:40, дублиран: 12:00, 14:40, 17:15, Логан: Върколакът, 13:15, 16:10, 19:15, 22:00



Арена Смолян

Конг: Островът на черепа, 16:20, 21:20, Красавицата и Звяра, дублиран, 11:10 (днес и утре), 13:45, 18:45





Климент Охридски , Културен център - 18:30, През планината, Дом на киното - 18:30, Лунна светлина, Люмиер Лидл - 18:30, Другата страна на надеждата, Cinema City Sofia - 19:00, Аз, Даниел Блейк, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Непознатото момиче, Общински културен институт Искър , ОКИ Искър - 19:00, Сбогом, Берлин, Cine Grand Park Center - 19:00, Мария Кюри, G-8 Cinema - 19:45, Тони Ердман, Одеон филмотечно кино - 19:45, Императорът, Euro Cinema - 20:00, Лудетини, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Учителката, Дом на киното - 20:30, Рай, Люмиер Лидл - 20:45, Белгика, Cine Grand Park Center - 21:30,срядаЕдин нормален аутистичен филм, Дом на киното - 14:00, Когато денят нямаше име, Люмиер Лидл - 14:00, Опасна зона, Люмиер Лидл - 16:00, Преди да заспя, Дом на киното - 16:00, Лъжливи луни, Дом на киното - 16:00, Кучета, Еuro Cinema - 18:15, Пеле: Раждането на една легенда, Люмиер Лидл - 18:15, Франц, Софийски Университет Св. Климент Охридски , Културен център - 18:30, Алтамира, Одеон филмотечно кино - 18:30, Другата страна на надеждата, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Окото на минотавъра, Дом на киното - 18:30, Белгийският крал, Cinema City Sofia - 19:00, На всяка цена, Cine Grand Park Center - 19:00, Лудетини, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Императорът, G-8 Cinema - 19:30, Това име го забравете, Дом на киното - 20:00, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, Euro Cinema - 20:15, Рай, Одеон филмотечно кино - 20:30, Юбер дьо Живенши, висшата мода като съдба, Люмиер Лидл - 20:30, Следи, G-8 Cinema - 21:15, Аз, Даниел Блейк, Cine Grand Park Center - 21:30, На всяка цена, Дом на киното - 21:30четвъртък: Под слънцето, Дом на киното - 13:15, Морски тен, Люмиер Лидл - 14:00, Тони Ердман, Дом на киното - 15:30, Кучета, Люмиер Лидл - 16:15, Пеле: Раждането на една легенда, Одеон филмотечно кино - 18:30, Императорът, Люмиер Лидл - 18:30, Сафари, Euro Cinema - 18:30, Сантиментална история, Дом на киното - 18:30, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, Софийски Университет Св. 