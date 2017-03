"Красавицата и Звяра" вампирясва Ненужен игрален римейк на анимационната класика на "Дисни" по средновековната френска приказка Анита Димитрова снимка: форум филм Прочулата се с феминистките си възгледи, Ема Уотсън развява принцески рокли из тронни зали в "Красавицата и звярът".



Ако сте мислили, че в "Ла-ла ленд" песните са прекалено много, изчакайте да минат първите 15-20 минути на "Красавицата и Звяра" - новата 160-милионна екранизация на "Дисни" по френска приказка от 18-и век. Студиото е дълбоко стъпило в традициите на американския мюзикъл и широката употреба на авторски песни са негова запазена марка от анимационните му филми, но тук са пресолили манджата. Към партитурите отпреди 25 години, донесли на анимационния Beauty and the Beast два "Оскара", са даже добавени три нови песни, дело на Алън Менкен и Тим Райс (Хауърд Ашман, съавтор на Менкен в оригиналния филм, почина малко след премиерата му). Масови танцови сцени и сложна хореография играят уж ключова роля в представянето и мотивирането на героите, но за разлика от рисувания филм, където те бяха част от добре обмислена визуална поезия, тук си личи, че зад кадрите стои изтощителна работа върху специалните ефекти.



В ролята на Бел се превъплъщава Ема Уотсън, досега без друга голяма роля освен детето Хърмаяни в поредицата "Хари Потър", прочула се и с феминистките си позиции. В този филм обаче тя, уж начетена и еманципирана селска девойка, се навива да заеме крайно реакционната роля на принцеса, готова да целуне жабата, само и само да се уреди с добър брак. В крайна сметка животът е едно, а професионалните компромиси - друго. Ема пее добре и гледа с широко ококорени, любопитни детски очи, но все пак Ема Стоун е по-красива (а и безброй други актриси): не успява да ни убеди, че тъкмо тя в цял Холивуд заслужава да носи прозвището Красавицата.



"Красавицата и Звяра" не прави нещо качествено различно от адаптацията на Кенет Брана "Пепеляшка" (2015 г.), която преформатира в игрален филм класиката на Уолт Дисни от 1950 г. И двата се отличават с фанатична вярност на оригиналния сценарий, визуална пунктуалност и изпипване на детайлите до съвършенство, но и никакъв полъх от модернизиране на очевидно мухлясалата (понеже захарта не старее добре, за разлика от виното) история. Тоест наблюдаваме нещо като тенденция - в "Дисни" дори се говори за игрална версия на "Цар лъв", боже опази. Франчайз вместо вдъхновение.



На българския пазар филмът ще върви и в дублирана, и в субтитрирана версия, но е трудно да се прецени за каква целева аудитория е предназначен - очевидно детски по съдържание, но дълъг цели 129 минути, как ще задържат вниманието на децата? Кевин Клайн (бащата на Бел), Люк Еванс (неумелият селски ухажор Гастон) и Дан Стивънс (невидим под маската на Звяра) допълват актьорския състав, а звезди като Ема Томпсън, Юън Макгрегър и Иън Маккелън дават гласовете си на омагьосаните вещи в замъка на принца чудовище.



Филмът е гледаем все пак, ако се абстрахираме от прекалено многото песни, но нито за миг той не се усеща като нещо органично, неизбежно, вълшебно - все задължителни неща за една талантливо разказана приказка. "Красавицата и Звяра" е на ниво много, много скъпа оперетна постановка. Въпреки че всеки елемент е изваян с краен професионализъм, някъде дълбоко остава усещането за изкуственост и бутафория. Нещо, от което сполучливите анимации на "Дисни" не страдат. Може би просто сюжетите им са толкова нелепи, че се разминават радикално с реализма на изображението.



снимка: форум филм Люк Еванс като неумелия ухажор Гастон.

Не защото Бил Кондън е режисирал филм от поредицата "Здрач" или защото някой ще пие кръв в тази екранизация на "Дисни" - там се пие само захарен сироп и кока-кола. Но "Красавицата и Звяра" възкръсва в абсолютно ненужно и самоцелно превъплъщение, което не добавя нищо към наследството на класическата анимация от 1991 г., освен евентуално някой друг милион към сметката на продуцента. Красиво е, изпипано е в детайлите, технически напредничаво - и напълно лишено от душа.