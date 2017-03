Писмо от “България”1 Изгубени в превода Димитри Иванов Димитри Иванов



"Фернандес го няма днес/ Фернандес лежи убит под стените на Мадрид." Тази рима е невъзможна, понеже на испански е ФернАндес, не ФернандЕс. Но и с този си кусур остава шедьовър стихотворението "Писмо" от "Моторни песни" на Вапцаров.



Иван Вазов написал светът вместо света заради римата; граматическото съвършенство е клинично стерилно на всякакъв език.



Питат ли ме де зората



ме й огряла първи път,



Питат ли ме де й земята,



Що най-любя на светът.



Тамо, аз ще отговоря,



Де се белий Дунав лей,



Де от изток Черно море



Се бунтува и светлей







И най-големият граматик Ото Йесперсен не знае дали правилното е whiskies and soda или whisky and sodas. За мен тънещият в граматическо невежество на няколко езика на майчиния френски ми е лесно - в Буркина Фасо живеят burkinabais, буркинабези; но как е на български - буркина-фасовци или буркински фасове. Ще питам соросоидите, те знаят как пришълците освежават генетичния ни фонд. Бойко Борисов да не се сърди на Комарницки, че го вижда дебел. Андрей Николов Староселски, който работел в Италия и България, видял модела си така, Джакомети така, Ботеро така, а Хенри Мур го критикуваха, че направи Уинстън Чърчил с челюст на булдог.



Пожар! Пожар! Нещо гори!



Разумен човек не би надал такъв вик в театъра, всички ще се втурнат към изхода, ще се изпомачкат и издушат. Във вестник можеш да викнеш "Пожар!" - печатното слово си има някои предимства. Пилотният брой на "Прас-прес", вестничето на невъзпитаните карикутуристи, го арестува монополният разпространител Делян Пеевски. Той "страхува" (сиреч е наплашил) пожарникаря генерал Бойко Борисов, адютанта му "Цвъ-цвъ" и "турците". Вестничето им подпали чергата и на четиримата.



Да си дойда на думата за паниката в театъра. В Шекспировия театър англичаните вече пушели, един пушач направил белята. И един гениален - не Шекспир, а сеирджия - се сетил да пикае в пламъците. Други наскачали и дружно препикали огъня, защото като пиеш много джин и бира, много пикаеш. Била веселба спасяването на паянтовия"The Globe Theatre", построен през 1599 г.от Шекспир и неговата трупа. Имали вкус към шоубизнеса англичаните. Отсреща на The Globe била арената за кучешки боеве, където булдог и питбул were pitted to fight. Кеф ти на едното зрелище, кеф ти на другото. Пушиш си лулата, пиеш си тъмна бира "ейл" за "чейзър" на джина.



Учили са ни, че "Хамлет" е трагедия. Надзърнах над рамото на един голям шекспировед, който прелистваше домакинската книга на хамлетовия замък. Шекспироведът, като забеляза, че съм любопитко, ми обясни: "Снабдявали се с рейнско вино. На монахините дажбата била два литра дневно, на монасите три, на войниците четири, на Хамлет и останалите от семейството на владетеля - неограничено. Съгласихме се, че като пиеш толкова, може и призракът на баща ти да ти се привиди в морската мъгла. При финалния дуел Хамлет чува майчините си думи: "Дебел си, сине, и потиш се." Това е загубено в превода. Преди това, като разговаря с Офелия, Хамлет дръпва стола преди Офелия да седне и горкото момиче тупва по дупе на пода, разкрачено както седели шивачите. Нейното възклицание: "Шивач!" също е загубено в превода. А в шекспировия театър в Лондон публиката се кикотела. Да бях прочел и другите томове на "Културната история на Англия", щях да зная трагедия ли е "Хамлет" или е комедия.



Естествени мъже били англичаните, още не били станали педерас'и. Думичката "гей" още я нямало. Много след като Волтер нарекъл Шекспир "английски варварин", французите нарекли гей-дружинките "засегнатите от английската болест", "par la maladie anglaise" В "Брекзит" сега англичаните излизат с педерас'ки номер: искат хем да са вътре в привилегиите, хем да не им влезе в задълженията. Абе к'во става предизборно с българските педерас'и? Скачащите от партия в партия са политически педерас'и/ или травестити, все едно.



Пожар! Пожар!



Но в 1638 г. Шекспировият театър изгорял, понеже джентълмените станали по-възпитани и се стеснявали да пикаят публично. Възпоменателната пощенска марка е естествено с лика на кралицата.



Горките Чавдар Николов, Христо Комарницки, Чавдар Георгиев и Иван Бакалов. Четиримата невъзпитаници направиха бедно вестниче, пък стана пожар. Навалица на "Площад Славейков" пред едновремешния "Алианс франсез".



Май доказах вредата от възпитанието. Извинявайте, без да искам. Невъзпитаните карикатуристи от "Прас-прес" го напраскаха на Дъ Пъ (Делян Пеевски), пожарникарския генерал Бъ Бъ и адютанта му Цвъ Цвъ. Понеже "Прас-прес" го направиха невъзпитаните присмехулници, то беше арестувано от монополния разпространител на вестници в България Делян Пеевски в угода на окарикатурения генерал Бойко Борисов, адютанта му Цвъ-Цвъ и българите поганци на Ердоган.



Чао, бела, чао/ бела, чао, чао, чао ...



И да ти е ба...баба Марта на помощ, ако гласуваш за читаците!







Роберт Капа фотографирал смъртта на Фернандес. Андрей Николов Староселски, скулптор, работил в Италия и България, видял модела си за "Дух и материя" така Фернандо Ботеро, Фигура на жена Алберто Джакомети, "Крачещият човек", 1961 г. Хенри Мур го критикуваха, че направи Уинстън Чърчил с челюст на булдог. Шекспировият театър изгорял, понеже джентълмените вече не пикаели публично; възпоменателната пощенска марка е с профила на кралицата. Карикатуристът Чавдар Георгиев продава "Прас-прес" на пл."Славейков". Златна Костова не е крадла, знам я от малка, когато в общата ни стая на първия етаж в БТА се смеехме, че тя, макар и малка, глътнала писалка, а аз превеждах за списание "Панорама" и за Пазарджишкия театър Yes Minister (written by Sir Antony Jay and Jonathan Lynn). Нито Борис Панкин е крадльо, нищо че и той като Златна се пише откривател на политическите присмехулници Антъни Джей и Джонатан Лин. Те не са крадла и крадльо, просто са поетични души, а поетите трябва да са малко невежи; в това им е чарът, както една статуя трябва да има поне един недостатък, за да е шедьовър. 