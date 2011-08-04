СТАТИСТИКА

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ПЪРВА ЛИГА, ХХIV КРЪГ

"Нефтохимик"1:0"Верея"
(Вълчев 72)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"203165:1763
2. "ЛЕВСКИ"146436:1648
3. "ЦСКА-СОФИЯ"136534:1345
4. "ЛОКО" (ПД)108632:2638
5. "ЧЕРНО МОРЕ107726:2337
6. "ДУНАВ"106829:2836
7. "БОТЕВ"951034:4032
8. "ПИРИН941129:3431
9. "БЕРОЕ"851121:2629
10. "ВЕРЕЯ"761120:3127
11. "НЕФТОХИМИК"751226:3326
12. "СЛАВИЯ"731426:4324
13. "ЛОКО" (ГО)471316:3619
14. "МОНТАНА"331816:4412

В следващия кръг - 16 март (четвъртък), 17.30 ч.: "Славия" - "Локо" (ГО) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (петък), 17.30 ч.: "Монтана" - "Берое" (в Ловеч) (по "Диема спорт"); 18 март (събота), 13 ч.: "Верея" - "Пирин" (Бл) (по "Диема"); от 15 ч.: "Локо" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 19 март (неделя), 15 ч.: "Нефтохимик" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт 2").

ГОЛМАЙСТОРИ
18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").
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