СТАТИСТИКА

|"Нефтохимик"
|1:0
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|20
|3
|1
|65:17
|63
|2. "ЛЕВСКИ"
|14
|6
|4
|36:16
|48
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|13
|6
|5
|34:13
|45
|4. "ЛОКО" (ПД)
|10
|8
|6
|32:26
|38
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|10
|7
|7
|26:23
|37
|6. "ДУНАВ"
|10
|6
|8
|29:28
|36
|7. "БОТЕВ"
|9
|5
|10
|34:40
|32
|8. "ПИРИН
|9
|4
|11
|29:34
|31
|9. "БЕРОЕ"
|8
|5
|11
|21:26
|29
|10. "ВЕРЕЯ"
|7
|6
|11
|20:31
|27
|11. "НЕФТОХИМИК"
|7
|5
|12
|26:33
|26
|12. "СЛАВИЯ"
|7
|3
|14
|26:43
|24
|13. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|13
|16:36
|19
|14. "МОНТАНА"
|3
|3
|18
|16:44
|12
В следващия кръг - 16 март (четвъртък), 17.30 ч.: "Славия" - "Локо" (ГО) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (петък), 17.30 ч.: "Монтана" - "Берое" (в Ловеч) (по "Диема спорт"); 18 март (събота), 13 ч.: "Верея" - "Пирин" (Бл) (по "Диема"); от 15 ч.: "Локо" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 19 март (неделя), 15 ч.: "Нефтохимик" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт 2").
ГОЛМАЙСТОРИ
18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").