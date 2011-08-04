СТАТИСТИКА



"Нефтохимик" 1:0 "Верея" (Вълчев 72)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 20 3 1 65:17 63 2. "ЛЕВСКИ" 14 6 4 36:16 48 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 13 6 5 34:13 45 4. "ЛОКО" (ПД) 10 8 6 32:26 38 5. "ЧЕРНО МОРЕ 10 7 7 26:23 37 6. "ДУНАВ" 10 6 8 29:28 36 7. "БОТЕВ" 9 5 10 34:40 32 8. "ПИРИН 9 4 11 29:34 31 9. "БЕРОЕ" 8 5 11 21:26 29 10. "ВЕРЕЯ" 7 6 11 20:31 27 11. "НЕФТОХИМИК" 7 5 12 26:33 26 12. "СЛАВИЯ" 7 3 14 26:43 24 13. "ЛОКО" (ГО) 4 7 13 16:36 19 14. "МОНТАНА" 3 3 18 16:44 12

В следващия кръг - 16 март (четвъртък), 17.30 ч.: "Славия" - "Локо" (ГО) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (петък), 17.30 ч.: "Монтана" - "Берое" (в Ловеч) (по "Диема спорт"); 18 март (събота), 13 ч.: "Верея" - "Пирин" (Бл) (по "Диема"); от 15 ч.: "Локо" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 19 март (неделя), 15 ч.: "Нефтохимик" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт 2").



ГОЛМАЙСТОРИ

18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");

6 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").

ПЪРВА ЛИГА, ХХIV КРЪГ(Вълчев 72)КЛАСИРАНЕ 182