Страхът, който ти внушава, че си важен и значим

13 Март 2017 21:15

Не крия, че след изборната победа на Тръмп и аз взех да прелиствам наново "Колапсът на сложните общества" от Джоузеф Тейнтър - забележително прозорлива книга за самоунищожението на цивилизациите.

Tainter begins by categorizing and examining the often inconsistent explanations that have been offered for collapse in the literature.[4] In Tainter's view, while invasions, crop failures, disease or environmental degradation may be the apparent causes of societal collapse, the ultimate cause is an economic one, inherent in the structure of society rather than in external shocks which may batter them: diminishing returns on investments in social complexity.

