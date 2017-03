17-годишен ще ни представи на "Евровизия 2017" Снимка: БГНЕС Кристиан Костов е едва на 17 г.



"Това е най-големият и вълнуващ подарък, който можех да получа 2 дни преди да навърша 17 години. Новината, че съм избран да представя България на тази престижна сцена, ме кара да се чувствам безкрайно щастлив, но и отговорен пред всички българи. От избраните участници досега се очертава да съм най-младият, което ми се случва често. Но точно това ме мотивира да покажа, че е важно колко са големи сърцето, талантът и вдъхновението", сподели Кристиан Костов. Кристиан е избран сред 11 кандидатури, постъпили в БНТ.



Певецът е познат като финалист от четвъртия сезон на "X-фактор". Дебютният му сингъл "Не си за мен" оглави националната класация на най-излъчваните български песни в ефир за две седмици, а песента на Pavell & Venci Venc' с негово участие "Вдигам Level" беше лидер цели 14 поредни седмици.



Песента, която Кристиан Костов ще представи на "Евровизия 2017", е озаглавена Beautiful Mess. Проектът е реализиран специално за конкурса от "Вирджиния Рекърдс" и "Симфоникс", в чийто творчески екип са композиторите и музикални продуценти Борислав Миланов (България), Себастиан Арман (Австрия), Йоаким Бо Персон (Швеция). Към отбора, който създаде и If Love Was a Crime - хита на Поли Генова, завоювал 4-то място на финала на "Евровизия 2016" в Стокхолм, тази година се присъединиха Алекс Омар и Александър В. Блей.



Младият певец Кристиан Костов е българският участник в тазгодишното издание на "Евровизия", което ще се проведе в Киев. Според предварително изтегления жребий България е във втория полуфинал на музикалното състезание, който ще започне в 22:00 часа българско време на 11 май. Тогава за българския представител ще могат да гласуват зрителите и журитата на 21 държави (Украйна, Франция, Германия, Швейцария, Македония, Естония, Израел, Малта, Холандия, Сърбия, Дания, Русия, Румъния, Сан Марино, Литва, Хърватска, Норвегия, Беларус, Унгария, Австрия и Ирландия).