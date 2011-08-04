СТАТИСТИКА



"Локомотив" (ГО) 0:5 "Лудогорец" (Марселиньо 6, Кешерю 49, 86, 90, Вандерсон 80)



"Нефтохимик" снощи "Верея"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 20 3 1 65:17 63 2. "ЛЕВСКИ" 14 6 4 36:16 48 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 13 6 5 34:13 45 4. "ЛОКО" (ПД) 10 8 6 32:26 38 5. "ЧЕРНО МОРЕ 10 7 7 26:23 37 6. "ДУНАВ" 10 6 8 29:28 36 7. "БОТЕВ" 9 5 10 34:40 32 8. "ПИРИН 9 4 11 29:34 31 9. "БЕРОЕ" 8 5 11 21:26 29 10. "ВЕРЕЯ" 7 6 10 20:30 27 11. "СЛАВИЯ" 7 3 14 26:43 24 12. "НЕФТОХИМИК" 6 5 12 25:33 23 13. "ЛОКО" (ГО) 4 7 13 16:36 19 14. "МОНТАНА" 3 3 18 16:44 12

В следващия кръг - 16 март (четвъртък), 17.30 ч.: "Славия" - "Локо" (ГО) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (петък), 17.30 ч.: "Монтана" - "Берое" (в Ловеч) (по "Диема спорт"); 18 март (събота), 13 ч.: "Верея" - "Пирин" (Бл) (по "Диема"); от 15 ч.: "Локо" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 19 март (неделя), 15 ч.: "Нефтохимик" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт 2").



ГОЛМАЙСТОРИ

18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");

6 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").



ВТОРА ЛИГА, XХ КРЪГ



"Лудогорец II" 2:1 "Царско село"

"Ботев" (Глб) 1:0 "Оборище"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 12 6 2 34:15 42 2. "СЕПТЕМВРИ" 11 6 3 31:17 39 3. "ВИТОША" 10 6 4 25:15 36 4. "СОЗОПОЛ" 9 6 4 21:12 33 5. "ПОМОРИЕ" 9 3 8 28:27 30 6. "НЕСЕБЪР" 8 5 7 27:30 29 7. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 4 8 32:29 28 8. "ЛОКОМОТИВ" 7 7 6 28:21 28 9. "ЦАРСКО СЕЛО" 8 3 9 30:30 27 10. "БОТЕВ" (ГЛБ) 7 6 7 18:19 27 11. "БОТЕВ" (ВР) 6 8 6 26:22 26 12. "ЛУДОГОРЕЦ II" 7 3 9 21:22 24 13. "ОБОРИЩЕ" 6 4 10 18:31 22 14. "СПАРТАК" 6 4 10 30:32 22 15. "БАНСКО" 3 6 11 18:37 15 16. "ЛЕВСКИ" 3 1 16 15:43 10

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Лудогорец II" - "Созопол" е отложен за 15 март.



В следващия кръг - 15 март (сряда), 14 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Вр); 18 март (събота), 15.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Ботев" (Глб), "Левски" (Крл) - "Витоша" (в Хисаря), "Несебър" - "Царско село"; 19 март (неделя), 15.30 ч.: "Локо" (Сф) - "Лудогорец II", "Оборище" - "ЦСКА-София II"; 20 март (понеделник), 15.30 ч.: "Банско" - "Созопол"; от 17.30 ч.: "Поморие" - "Етър" (по "Диема спорт").

ПЪРВА ЛИГА, ХХIV КРЪГ(Марселиньо 6, Кешерю 49, 86, 90, Вандерсон 80)КЛАСИРАНЕ 118