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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХIV КРЪГ

"Локомотив" (ГО)0:5"Лудогорец"
(Марселиньо 6, Кешерю 49, 86, 90, Вандерсон 80)

"Нефтохимик"снощи"Верея"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"203165:1763
2. "ЛЕВСКИ"146436:1648
3. "ЦСКА-СОФИЯ"136534:1345
4. "ЛОКО" (ПД)108632:2638
5. "ЧЕРНО МОРЕ107726:2337
6. "ДУНАВ"106829:2836
7. "БОТЕВ"951034:4032
8. "ПИРИН941129:3431
9. "БЕРОЕ"851121:2629
10. "ВЕРЕЯ"761020:3027
11. "СЛАВИЯ"731426:4324
12. "НЕФТОХИМИК"651225:3323
13. "ЛОКО" (ГО)471316:3619
14. "МОНТАНА"331816:4412

В следващия кръг - 16 март (четвъртък), 17.30 ч.: "Славия" - "Локо" (ГО) (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); 17 март (петък), 17.30 ч.: "Монтана" - "Берое" (в Ловеч) (по "Диема спорт"); 18 март (събота), 13 ч.: "Верея" - "Пирин" (Бл) (по "Диема"); от 15 ч.: "Локо" (Пд) - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Дунав" (по "Диема спорт"); 19 март (неделя), 15 ч.: "Нефтохимик" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт 2").

ГОЛМАЙСТОРИ
18 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
12 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Васил Шопов ("Дунав"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").

ВТОРА ЛИГА, XХ КРЪГ

"Лудогорец II"2:1"Царско село"

"Ботев" (Глб)1:0"Оборище"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"126234:1542
2. "СЕПТЕМВРИ"116331:1739
3. "ВИТОША"106425:1536
4. "СОЗОПОЛ"96421:1233
5. "ПОМОРИЕ"93828:2730
6. "НЕСЕБЪР"85727:3029
7. "ЦСКА-СОФИЯ II"84832:2928
8. "ЛОКОМОТИВ"77628:2128
9. "ЦАРСКО СЕЛО"83930:3027
10. "БОТЕВ" (ГЛБ)76718:1927
11. "БОТЕВ" (ВР)68626:2226
12. "ЛУДОГОРЕЦ II"73921:2224
13. "ОБОРИЩЕ"641018:3122
14. "СПАРТАК"641030:3222
15. "БАНСКО"361118:3715
16. "ЛЕВСКИ"311615:4310

Заб.: Двубоят от XVIII кръг "Лудогорец II" - "Созопол" е отложен за 15 март.

В следващия кръг - 15 март (сряда), 14 ч.: "Септември" (Сф) - "Ботев" (Вр); 18 март (събота), 15.30 ч.: "Спартак" (Пл) - "Ботев" (Глб), "Левски" (Крл) - "Витоша" (в Хисаря), "Несебър" - "Царско село"; 19 март (неделя), 15.30 ч.: "Локо" (Сф) - "Лудогорец II", "Оборище" - "ЦСКА-София II"; 20 март (понеделник), 15.30 ч.: "Банско" - "Созопол"; от 17.30 ч.: "Поморие" - "Етър" (по "Диема спорт").
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