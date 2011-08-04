ПРОГРАМАТА

24-и кръг - събота, 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (съдия Анг. Баялцалиев, в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Монтана" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "Пирин" - "Славия" (Вал. Железов) (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Левски" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Лудогорец" (Н. Попов) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Верея" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт").



Втора лига

20-и кръг - събота, 12.30 ч.: "Етър" - "Септември" (Сф) (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт"); от 15.30 ч.: "Созопол" - "Несебър" (Г. Кабаков), "Витоша" - "Банско" (Б. Славков), "Ботев" (Вр) - "Спартак" (Пл) (Г. Иванов), "Локомотив" (Сф) - "Поморие" (Т. Тасков); неделя, 15.30 ч.: "ЦСКА-София II" - "Левски" (Карлово) (Д. Желязков); понеделник, 15.30 ч.: "Лудогорец II" - "Царско село" (Р. Карагерен), "Ботев" (Глб) - "Оборище" (Д. Буров).





Първа лига24-и кръг - събота, 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (Пд) (съдия Анг. Баялцалиев, в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Монтана" (Ст. Ставров) (по "Диема спорт"); неделя, 13 ч.: "Пирин" - "Славия" (Вал. Железов) (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Левски" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Лудогорец" (Н. Попов) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Верея" (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт").Втора лига 74