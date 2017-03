Изявен камерен ансамбъл гостува в камерна зала "България" Елена Георгиева Младите музиканти от 12 ENSEMBLE



19.30 часа







12 ENSEMBLE пристига у нас за първи път за изява на българска сцена, съобщиха организаторите от агенция "Модо". Става дума за един от най-популярните и вълнуващи камерни ансамбли във Великобритания.



На 16 март в Камерна зала "България" ще можем да чуем музикантите в септет от струнни инструменти. Подготвената програма включва музика от Волфганг Амадаус Моцарт, Рихард Щраус. Голямото събитие на вечерта ще бъде българската премиера на Such Different Paths от българката Добринка Табакова - новият резидентен композитор на Концертния оркестър на Би Би Си. Ще прозвучи Струнен квартет в сол минор от Моцарт, Капричио за струнен секстет и Метаморфози на Щраус и Such Different Paths за струнен септет на Добринка Табакова. Изпълнителите от 12 ENSEMBLE са Елоиза-Фльор Том (цигулка), Алесандро Руиси (цигулка), Елица Богданова (виола), Ашър Закардели (виола), Макс Руиси (виолончело), Серхио Сера (виолончело), и Тоби Хюс (контрабас). 16 март т. г.19.30 часа12 ENSEMBLE пристига у нас за първи път за изява на българска сцена, съобщиха организаторите от агенция "Модо". Става дума за един от най-популярните и вълнуващи камерни ансамбли във Великобритания.На 16 март в Камерна зала "България" ще можем да чуем музикантите в септет от струнни инструменти. Подготвената програма включва музика от Волфганг Амадаус Моцарт, Рихард Щраус. Голямото събитие на вечерта ще бъде българската премиера на Such Different Paths от българката Добринка Табакова - новият резидентен композитор на Концертния оркестър на Би Би Си. Ще прозвучи Струнен квартет в сол минор от Моцарт, Капричио за струнен секстет и Метаморфози на Щраус и Such Different Paths за струнен септет на Добринка Табакова. Изпълнителите от 12 ENSEMBLE са Елоиза-Фльор Том (цигулка), Алесандро Руиси (цигулка), Елица Богданова (виола), Ашър Закардели (виола), Макс Руиси (виолончело), Серхио Сера (виолончело), и Тоби Хюс (контрабас). 118