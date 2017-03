Седмична програма на столичните кина Предпремиера Красавицата и Звяра,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена



Премиера:

Конг: Островът на черепа,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена









София филм фест

днес: Хадак G-8 Cinema - 18:00q От Кремона до Кремона, Люмиер Лидл - 18:30, Пътешественик, Одеон филмотечно кино - 18:30, Цветът на хамелеона, Дом на киното - 18:30, Белгийският крал, Общински културен институт Искър, ОКИ, 19:00, Франц, Френски институт, Кино Славейков - 19:00, Пеле: Раждането на една легенда, Cine Grand Park Center - 19:00, Лудетини, Влайкова - 19:00, Цветът на копнежа, Гьоте Институт - 19:00, Лунна светлина, Arena De luxe Bulgaria Mall - 19:00, Лейди Макбет, Cinema City Sofia - 19:00, Вратарят, Euro Cinema - 19:30, Четвъртата фаза, G-8 Cinema - 20:00, Асансьор за пациенти, Люмиер Лидл - 20:30, 6.9 по скалата на Рихтер, Одеон филмотечно кино - 20:30, Завръщането, Дом на киното - 20:30, На всяка цена, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 21:00, Живял съм и по-добре, Euro Cinema - 21:30, Белгийският крал, Cine Grand Park Center - 21:30,

утре: Ловецът на елени, Дом на киното - 14:00, Зоотроп, Люмиер Лидл - 14:00, Мария Кюри, Люмиер Лидл - 16:00, А Common Connection, Дом на киното - 17:30, Тони Ердман, Влайкова - 18:00, Фриц Ланг, Люмиер Лидл - 18:00, Цветът на хамелеона, Euro Cinema - 18:00, Императорът, Общински културен институт Искър, ОКИ Искър - 18:00, През планината, Френски институт , Кино Славейков - 18:00, Дистанция, Одеон филмотечно кино - 18:30, Етел и Ърнест, Дом на киното - 18:45, Алтиплано, G-8 Cinema - 18:45, Императорът, Cine Grand Park Center - 19:00, Лудетини, Cinema City Sofia - 19:00, Лейди Макбет, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Сладки сънища, Euro Cinema - 19:45, Извън пътя, НДК, Зала 1 - 20:00, Моето сърце е октопод или баща ми на брега на черното море, Френски институт, Кино Славейков - 20:15, Лунна светлина, Одеон филмотечно кино - 20:30, Коса, Люмиер Лидл - 20:30, Бийтълс и Втората световна война, Дом на киното - 20:30, Завръщането, G-8 Cinema - 21:00, Белгийският крал, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 21:00, Лунна светлина, Cine Grand Park Center - 21:30,

неделя: Някой посети душата ми, Люмиер Лидл - 14:30, Ленард Коен: Bird on A Wire, Дом на киното - 16:00, Никой, Люмиер Лидл - 16:30, Затвор в дванайсет пейзажа, Гьоте Институт - 17:00, Земя на просветените, Френски институт , Кино Славейков - 18:00, Сладки сънища, Общински културен институт Искър , ОКИ Искър - 18:00, Хавър, Euro Cinema - 18:15, Смрадлива приказка, Одеон филмотечно кино - 18:30, Баща, Дом на киното - 18:30, Безбог, Дом на киното - 18:30, Земя на боговете, Люмиер Лидл - 18:30, Спящо момиче, Cine Grand Park Center - 19:00, Императорът, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Тони Ердман, Cinema City Sofia - 19:00, Юбер дьо Живенши, висшата мода като съдба, НДК - 19:00, Етел и Ърнест, G-8 Cinema - 19:00, Белгийският крал, Влайкова - 19:00, Далеч от Розенхайм, Гьоте Институт - 19:30, На всяка цена, Euro Cinema - 20:00, Жената с кинокамера, Френски институт, Кино Славейков - 20:00, На всяка цена, Люмиер Лидл - 20:30, Ана, моя любов, Одеон филмотечно кино - 20:30, Последното семейство, Дом на киното - 21:00, Пеле: Раждането на една легенда, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 21:00, 20 ритника, Дом на киното - 21:00, Бийтълс и Втората световна война, G-8 Cinema - 21:00, Сладки сънища, Cine Grand Park Center - 21:30,

понеделник: 20 ритника, Дом на киното - 13:30, Последното семейство, Дом на киното - 13:30, Смрадлива приказка, Люмиер Лидл - 14:30, Баща, Дом на киното - 16:00, Безбог, Дом на киното - 16:00, Корабът Слънчоглед, Люмиер Лидл - 16:30, Пресичането, Гьоте Институт - 18:00, Слава, Одеон филмотечно кино - 18:15, Капия, Дом на киното - 18:30, Люмиер Лидл - 18:30, Христо, Дом на киното - 18:30, Ролинг Стоунс: Оле, Оле, Оле - Пътуване през Латинска Америка, Cinema City Sofia - 19:00, Земя на боговете, G-8 Cinema - 19:00, Лейди Макбет, Cine Grand Park Center - 19:00, Франц, Влайкова - 19:00, Франц, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Аз, Даниел Блейк, Euro Cinema - 19:15, 24 седмици, Гьоте Институт - 20:00, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, Люмиер Лидл - 20:30, Тъмносветло, Одеон филмотечно кино - 20:30, Ленард Коен: Bird on A Wire, G-8 Cinema - 21:00, Леа, Дом на киното - 21:00, Къща без покрив, Дом на киното - 21:00, Бележитият гражданин, Cine Grand Park Center - 21:30, Белгика, Euro Cinema - 21:30, Ана, моя любов, Люмиер Лидл - 13:00,

вторник: Леа, Дом на киното - 13:30, Къща без покрив, Дом на киното - 13:30, Пеещите обувки, Люмиер Лидл - 15:30, Христо, Дом на киното - 16:00, Капия, Дом на киното - 16:00, Смесени чувства, Гьоте Институт - 18:00, 6.9 по скалата на Рихтер, Еuro Cinema - 18:00, Реквием за г-жа Й., Дом на киното - 18:30, Един нормален аутистичен филм, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Конституцията, Одеон филмотечно кино - 18:30, Трейнспотинг, Люмиер Лидл - 18:30, Крило на дракон, Дом на киното - 18:30, Петият сезон, G-8 Cinema - 18:45, Белгийският крал, Cinema City Sofia - 19:00, Лудетини, Cine Grand Park Center - 19:00, Да бъдеш Франк, НДК - 19:00, Биело Дугме, Влайкова - 19:00, Тони Ердман, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Когато мечтаехме, Гьоте Институт - 20:00, Ранени сърца, Одеон филмотечно кино - 20:15, Фриц Ланг, Euro Cinema - 20:15, Под слънцето, Френски институт , Кино Славейков - 20:30, Т2 Трейнспотинг, Люмиер Лидл - 20:30, Да бъдеш Франк, G-8 Cinema - 20:30, Пътуваща страна, Дом на киното - 21:00, Отвъд тишината, Дом на киното - 21:00, Най-щастливият ден в живота на Оли Маки, Cine Grand Park Center - 21:30,

сряда: Пътуваща страна, Дом на киното - 13:00, Отвъд тишината, Дом на киното - 13:00, Слава, Люмиер Лидл - 14:00, Тъмносветло, Люмиер Лидл - 16:15, Реквием за г-жа Й., Дом на киното - 16:30, Крило на дракон, Дом на киното - , 16:30, Новият живот на Гогита, Френски институт, Кино Славейков - 18:00, Земя на боговете, Euro Cinema - 18:15, Спомен за страха, Люмиер Лидл - 18:30, Черната игла, Одеон филмотечно кино - 18:30, Семе: Неразказаната история, Гьоте Институт - 18:30, I don't want to grow up, Дом на киното - 18:30, Лошо влияние, Дом на киното - 18:30, Вратарят, G-8 Cinema - 19:00, Ленард Коен: Bird on A Wire, Влайкова - 19:00, Франц, Общински културен институт Искър, ОКИ Искър - 19:00, Прикрита страст, Arena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Франц, Cinema City Sofia - 19:00, Аз, Даниел Блейк, Cine Grand Park Center - 19:00, Машини, Френски институт , Кино Славейков - 19:30, Алтамира, Euro Cinema - 20:00, Sing Street, Люмиер Лидл - 20:30, Блокът на младоженците, Одеон филмотечно кино - 20:45, Стига си ми гледал в чинията, Дом на киното - 21:00, Дневници за слепотата, Френски институт, Кино Славейков - 21:00, През планината, G-8 Cinema - 21:00, Добри, Дом на киното - 21:00, Пеле: Раждането на една легенда, Cine Grand Park Center - 21:30,

четвъртък: Стига си ми гледал в чинията, Дом на киното - 13:45, Добри, Дом на киното - 13:45, Конституцията, Люмиер Лидл - 14:00, Летовници, Люмиер Лидл - 16:00, I don't want to grow up, Дом на киното - 16:00, Лошо влияние, Дом на киното - 16:00, Бременна в Румъния, Гьоте Институт - 18:00, Пеле: Раждането на една легенда, Euro Cinema - 18:15, Морски тен, Одеон филмотечно кино - 18:30, Дрехи, Дом на киното - 18:30, Пощальонът, Люмиер Лидл - 18:30, И после светлина, Дом на киното - 18:30, Буря, Френски институт , Кино Славейков - 18:30, Бележитият гражданин, G-8 Cinema - 19:00, Бийтълс и Втората световна война, Влайкова - 19:00, Лудетини, Аrena Deluxe Bulgaria Mall - 19:00, Тони Ердман, Cine Grand Park Center - 19:00, Best Festival Shorts, НДК - 19:00, Прикрита страст, Cinema City Sofia - 19:00, Нойкьолн без граници, Гьоте Институт - 20:00, Лейди Макбет, Euro Cinema - 20:15, Сиераневада, Люмиер Лидл - 20:30, При отсъствие на родителя, Френски институт, Кино Славейков - 20:30, Нощен живот, Одеон филмотечно кино - 20:45, Благодаря ти, Дом на киното - 21:00, Сняг, Дом на киното - 21:00, На всяка цена, четвъртък G-8 Cinema - 21:15



Синема сити парадайз

Логан: Върколакът 4DX: 14:20, 3D: 11:50 (утре и неделя), 13:00, 15:40, 16:30, 17:10, 18:20, 19:10, 19:50, 21:00, 21:50, 22:30, Конг: Островът на черепа 3D 4DX: 12:00 (утре и неделя), 17:00, 19:30, 22:00, 3D: 11:40 (утре и неделя), 13:00, 14:15, 15:20, 16:40, 17:50, 19:00, 20:20, 21:30, 22:45, Красавицата и Звяра, 3D: субтитри четвъртък 21:40, дублиран четвъртък 19:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:30, 16:50, 19:20, 21:45, Смелата Ваяна 11:00 (утре и неделя), Великата стена, 12:50 (утре и неделя), 15:00, 17:10, 19:15, 21:20, Трите Хикса: Отново в играта, 14:20, 20:40, La La Land, 20:50, Ела, изпей!, 12:15 (утре и неделя), 16:40, Балерина, 11:30 (утре и неделя), 13:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:30 (утре и неделя), 15:20, На парчета, 21:15, Lego Филмът: Батман 3D: 11:50 (утре и неделя), 14:00, 16:10, 18:30, Т2 Трейнспотинг, 21:40, Воевода, 16:30, Кучешки живот, 12:40 (утре и неделя), 14:40, 18:50, Джон Уик 2, 17:15, 19:40, 22:10, Пазители, 12:45 (утре и неделя), 14:50, 19:10, Между шамарите, 13:20, 17:40, 19:45, Лъв: Стъпки към дома, 15:10, 20:30, Рок Дог, 11:20 (утре и неделя), 13:10, 15:00, 16:50, 18:40, Училището: Най-лошите ми години, 14:30



Синема сити

Часът на чудовището, 12:10 (утре и неделя), Красавицата и Звяра 3D, субтитри 21:40, дублиран 19:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:50, 19:15, 21:40, Смелата Ваяна, 11:30 (утре и неделя), Великата стена, 15:10, 17:15, 19:20, 21:30, Трите Хикса: Отново в играта, 21:10, La La Land, 16:40, Ела, изпей!, 12:20 (утре и неделя), 14:30, Балерина, 11:00 (утре и неделя), 13:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:50 (утре и неделя), 13:50, На парчета, 21:20, Lego Филмът: Батман, 3D: 14:20, 16:30, 2D: 12:10 (утре и неделя), Т2 Трейнспотинг, 19:30, 21:50, Воевода, 20:40, Кучешки живот, 12:20 (утре и неделя), 17:30, Логан: Върколакът, 12:50 (утре и неделя), 14:10, 15:50, 17:00, 18:30, 19:40, 21:15, 22:20, Конг: Островът на черепа, 11:40 (утре и неделя), 12:30, 14:00, 14:50, 16:20, 17:10, 18:40, 19:30, 21:00, 21:50, Джон Уик 2, 14:20, 16:45, 19:20, 22:00, Пазители, 13:00, 19:10, Между шамарите, 15:00 (утре и неделя), 17:00, 22:10, Лъв: Стъпки към дома, 14:30, 18:50 Рок Дог, 11:20 (утре и неделя), 13:15, 15:00, 16:50, 18:45, Училището: Най-лошите ми години, 15:30

Постановка на Метрополитен опера: Травиата, утре 19:55, сряда 19:00



IMAX

Конг: Островът на черепа, 13:00, 15:20, 17:50, 20:15, 22:40





Кино Арена Deluxe BulgariaMall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още: Lego Филмът: Батман, 13:00, 15:10, 17:20, Белгийският крал, 21:00, Великата стена, 16:45, 19:00, Джон Уик 2, 19:30, 22:00, Ела, изпей!, 12:00, Императорът, 19:00 (неделя), Конг: Островът на черепа, 11:15, 12:30, 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:20, 22:30, Красавицата и Звяра, четвъртък 19:00, Кучешки живот, 11:45, 14:15, 16:40





Арена The Mall

Lego Филмът: Батман, 11:45, 13:45, 16:00, Великата стена, 14:00, 18:40, 21:10, Джон Уик 2, 13:50, 16:30, 19:00, 21:30, Конг: Островът на черепа, 12:30, 14:15, 15:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:15, 20:00, 21:00, 21:45, 22:30, Красавицата и Звяра, четвъртък 21:10, Логан: Върколакът, 12:15, 15:10, 17:00, 18:00, 19:30, 20:50, 22:20, Лъв: стъпки към дома, 14:50, Между шамарите, 14:45, 19:50, 22:00, Пазители, 16:45, 21:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:10, 16:15, 18:45, Рок Дог, 11:15, 13:20, 15:20, 17:20, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:45, Т2 Трейнспотинг, 17:15, 19:45, Трите Хикса: Отново в играта, 22:10,





Арена Запад

Lego Филмът: Батман, 11:40, 14:30, 16:45, Великата стена, 13:15, 14:00, 15:30, 16:15, 19:00, 20:10, 21:15, Джон Уик, 16:30, 19:10, 21:40, Ела, изпей!, 12:15, Заразно зло: Финалът, 17:50, 22:20, Конг: Островът на черепа, 11:45, 12:30, 13:20, 14:15, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30, 19:15, 20:00, 21:00, 21:45 22:30, Красавицата и Звяра, четвъртък 21:15, Кучешки живот, 18:00, 20:30, Логан: Върколакът, 12:30 (утре и неделя), 13:40, 15:20, 16:30, 18:10, 19:30, 21:20, 22:20, Лъв: стъпки към дома, 19:00, 21:30, Между шамарите, 13:10 (утре и неделя), 15:10, 17:10, 19:15, Пазители, 14:15 (утре и неделя), 20:15, 22:10, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:45 (утре и неделя),, 17:20, 19:50, 22:30, Рок Дог, 11:40 (утре и неделя), 13:45, 15:45, 16:00, 18:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 13:45 (утре и неделя), 16:00, Т2 Трейнспотинг, 14:00 (утре и неделя),, 20:15, Трите Хикса: Отново в играта, 21:20, Училището: Най лошите ми години, 16:15, 18:15



Арена Младост

Lego Филмът: Батман, 11:50 (утре и неделя), 11:00 (неделя), 12:45, 14:10, 15:00, 16:20, 17:30, Великата стена, 13:45 (утре и неделя), 16:00, 18:10, 20:30, Воевода, 21:00, Джон Уик 2, 14:00 (утре и неделя),, 16:30, 19:00, 21:30, Заразно зло: Финалът, 19:40, 21:50, Конг: Островът на черепа IMAX 3D: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, 3D: 11:45 (утре и неделя), 13:30, 14:15, 16:45, 16:00, 18:30, 19:15, 21:00, 21:45, Красавицата и Звяра, четвъртък, 21:15, Кучешки живот, 16:40, 18:50, Логан: Върколакът, 12:00, 13:10, 14:50, 16:10, 17:45, 19:00, 20:45, 22:00, Лъв: стъпки към дома, 14:15 (утре и неделя), 16:15, 18:15, 20:15, 22:15, Между шамарите, 13:30, 15:50, 18:00, 20:20, 22:15, Пазители, 15:15, 17:15, 21:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:40 (утре и неделя), 17:10, 19:45, 22:30, Рок Дог, 12:10, 14:30, 16:30, 18:40, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:30 (утре и неделя), 14:30, Т2 Трейнспотинг, 13:45 (утре и неделя), 18:45, 20:40, Трите Хикса: Отново в играта, 16:15, 21:10, Училището: Най лошите ми години, 13:15 (утре и неделя), 19:15

