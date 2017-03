Мълчанието и безсилието вървят ръка за ръка Да не можеш да разкажеш историята си е жива смърт. Правото да говориш е богатство, затова не е чудно, че могъщите мъже са гневни Ребека Солнит*, Гардиън Ребека Солнит



Мълчанието е злато - поне така ме учеха, като бях млада. По-късно всичко се промени. Мълчанието е равно на смърт, скандираха по улиците активистите срещу пренебрежението и репресиите спрямо болните от СПИН. Мълчанието е океанът на неизреченото, на потиснатото, на изтритото, на нечутото. Той обкръжава островите, създадени от онези, на които е позволено да говорят и да казват какво е позволено да се говори и чува.



Тишината се случва по много начини и по много причини - всеки от нас е свой-собствен океан от неизречени думи. Нека в това есе приемем, че мълчанието е нещо наложено, а тишината е това, което търсим.



Спокойствието на тихото място, оттеглянето от думите акустично съвпадат с тишината на унижението и обидата, но физически и политически са съвършено различни. Неизреченото, когато търсим интроспекция и покой, и неизказаното, защото заплахите са твърде сериозни или бариерите - прекалено високи, са точно толкова различни, колкото плуването и удавянето.



Мълчанието на слушателя отваря пространство за речта на другите. "Ние сме вулкани", отбелязва Урсула Ле Гуин. "Когато ние, жените, споделим опита си като своята истина, като човешка истина, всички карти се променят. Появяват се нови планини." Новите гласове, които са подводни вулкани, изригват, раждат се нови острови - това е удивително и стряскащо. Светът се променя. Мълчанието позволява на хората да страдат без утеха, на лицемерието и лъжата да избуяват, на престъпленията - да се разминават без наказание. Ако нашите гласове са ключов елемент на човешкото, да останем безгласни означава да бъдем изключени от човечеството. Историята на мълчанието е ключова част от историята на жените.







Думите ни събират, мълчанието ни разделя, лишава ни от помощ, солидарност







или просто от общуване, което словото може да предизвика. Някои видове дървета разпростират кореновите си системи така, че отделните дървета да се свържат в по-стабилна цялост, за да не бъдат лесно поваляни от вятъра. Разговорите и историите са като тези корени.



Да не можеш да разкажеш историята си е като жива смърт, понякога буквално. Ако никой не чува, когато казваш, че бившият ти съпруг се опитва да те убие; ако никой не вярва, когато кажеш, че те боли; ако никой не чуе, когато извикаш за помощ; ако не посмееш да поискаш помощ; ако си научен да не безпокоиш другите, за да потърсиш помощ. Ако се смята, че не си наред, когато говориш на митинг, ако не те приемат в институция на властта, ако си обект на необоснована критика, чийто подтекст е, че жените не бива да са тук или да бъдат чути.



Историите спасяват живота ти. Те са твоят живот. Ние сме нашите истории - те могат да са едновременно затвор и ключ за отваряне на вратата на този затвор. Създаваме истории, за да спасим себе си или да пленим себе си или другите, те ни въздигат или ни притискат до стената на собствените ни ограничения и страхове. Освобождаването винаги е част от процес на разказване на история.



Свободната личност разказва собствената си история. Ценната личност живее в общество, в което има място за нейната история.



Насилието срещу жени често е срещу нашите гласове и истории. То е отказ на нашите гласове, на това, което гласът означава - правото на самоопределение, на участие, да живееш и да участваш, да интерпретираш и да разказваш.



Понякога дори само възможността да говориш, да бъдеш чут и да ти се вярва е в сърцевината на участието в едно общество.



Мъж удря жена си, за да я накара да мълчи. Насилникът отказва правото на думата "не", произнесена от жертвата му, да осъзнае, че само и единствено тя има права над тялото си. Културата на насилника повелява, че свидетелствата на жените са безсмислени и не може да им се вярва. Активистите срещу абортите също искат да заглушат самоопределението на жените. Убиецът налага мълчание завинаги.







Така се внушава, че жертвата няма права, няма стойност, че не е равнопоставена.







Има и други начини за отнемане на гласа - униженията и склоняването към мълчание онлайн, изключването от разговор, унижението, отричането.



Изключително важно е да имаш глас. Речта, думите, гласовете понякога носят промяна, когато допринасят за включване, за признаване, за приемане. Понякога ние сме само предусловия за промяна на правила, закони, режими по пътя към справедливост и свобода.



Понякога това, което досега е било толерирано от обществото, става неприемливо. Тези, които това не ги засяга пряко, може и да не забележат или да не почувстват ефекта от сегрегацията, или от полицейското насилие, или от домашното насилие.



Когато говоря за глас, нямам предвид звука, произвеждан от гласните струни, който се възприема от ушите на другите. Имам предвид способността да говориш, да участваш, да живееш като свободен човек с права. Това включва и правото да не говориш, когато си измъчван да признаеш като политическите затворници или от теб да не се очаква да задоволиш непознатите, които търсят контакт с теб, както постъпват някои мъже към млади жени, чието внимание търсят и после наказват, ако не го получат.



Кой не е чут? Повърхността на океана е неизмерима. Знаем кой е бил чуван, кой е ръководел, командвал армии, служил като съдия, писал книги, управлявал империи векове наред. Знаем и как се е променяло това благодарение на множеството революции през ХХ век и след това - срещу колониализма, расизма, мизогинията, срещу хомофобията. В САЩ класовото деление бе изтласкано донякъде през ХХ век и към края му се върна отново чрез неравенството в доходите и възхода на новия краен елит. Бедността те кара да мълчиш.



Мълчанието е позволило на хищниците да безчинстват безнаказано десетилетия наред. Сякаш гласовете на тези публични мъжки фигури са удавили гласовете на другите в небитието; наративен канибализъм. Хората умират, защото не са чути.



Ако правото да говориш, ако ти имат доверие, ако те чуят, е някакъв вид богатство,







сега това богатство се преразпределя







Твърде дълго имаме елит, който говори и може да се чуе и по-ниска класа на безгласните. При преразпределението на богатството елитите избухват - гняв и несъгласие с това, че тази жена или това дете са се осмелили да говорят, че хората им вярват, че гласът й означава нещо, че нейната истина може да сложи край на могъщото управление на мъжа. Тези гласове преобръщат баланса на силите.



Една камериерка сложи началото на край на кариерата на шефа на МВФ Доминик Строс-Кан. Жени са прекратявали кариерите на звезди в много браншове - по-скоро тези звезди сами са се унищожавали с действията си и увереността, че са безнаказани и че жертвите им са напълно безпомощни. Мнозина остават безнаказани цял живот, но някои установяват, че вече не са.



Кой бива чуван и кой не определя статуквото? Тези, които го олицетворяват, често с цената на изключително мълчание, се придвижват към центъра. Тези, които олицетворяват нечутите, биват изтласквани настрани.



Когато предефинираме кои гласове са ценни, променяме обществото и ценностите му.



(Със съкращения)







