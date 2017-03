Световноизвестните "Дъ Килърс" идват край България през юли СВИЛЕН КИРИЛОВСКИ СНИМКА: ЕПА/БГНЕС "Дъ Килърс" имат награда от MTV за най-добро рок изпълнение от 2006 г., "Брит" за най-добра международна група от 2007 г. и три пъти печелят приза за група на годината от "Ню Мюзикъл Експрес" - 2005, 2008 и 2009 г.



"Дъ Килърс" не идват много често по тези ширини, като последният случай е от 2009-а на фест в Букурещ, затова и сегашната им визита е чудесен и рядък повод да бъдат видени. Критиката нерядко ги определя като една от най-силните рок групи в Щатите и дори в света, а хитове като Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human, Read My Mind, When You Were Young доказват, че хвалбите имат покритие. Списание "Ролинг Стоун" определя албума им Hot Fuss (2004 г.) като един от най-силните дебюти в историята на музиката. Брендън Флауърс пък за кратко печели слава като един от най-ярките съвременни вокалисти в рок музиката.



"Дъ Килърс" имат в кариерата си мащабни самостоятелни турнета, но са били и хедлайнери на всички по-значими фестивали като "Гластънбъри", "Коачела", "Лолапалуза", "Рок ам ринг", "Зигет" и др. Вечерта турнето в Нови Сад с тяхно участие ще бъде озаглавено Get EXITed и билети ще се продават отделно от 15 март, включително и в България, в мрежата на "Тикетпро". Но тези, които си купят четиридневен билет за EXIT 2017, ще имат право на пропуск с намаление за "Дъ Килърс". А самият фестивал в Нови Сад тази година се очертава като много вълнуващ - до момента са потвърдени британският инди рок изпълнител Джеък Бъг, един от най-добрите световни диджеи Хардуел, новоизгряващата звезда в съвременната соул музика - Rag`n`Bone Man, както и бившият вокалист на "Оейзис" Лиъм Галахър, чийто концерт на EXIT е един от едва четирите потвърдени от него тази година. Една от най-популярните рок групи в света - "Дъ Килърс", ще навести нашия полуостров. Музикантите ще имат концерт съвсем близо до България след 4 месеца. Четворката от Лас Вегас бе потвърдена вчера за концерта на 5 юли, предхождащ откриването на фестивала EXIT 2017 в сръбския град Нови Сад. Самият фест, който е считан за най-големия музикален форум на Балканите, ще се проведе от 6 до 9 юли, като по традиция сцените ще са разположени зад стените на Петроварадинската крепост."Дъ Килърс" не идват много често по тези ширини, като последният случай е от 2009-а на фест в Букурещ, затова и сегашната им визита е чудесен и рядък повод да бъдат видени. Критиката нерядко ги определя като една от най-силните рок групи в Щатите и дори в света, а хитове като Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human, Read My Mind, When You Were Young доказват, че хвалбите имат покритие. Списание "Ролинг Стоун" определя албума им Hot Fuss (2004 г.) като един от най-силните дебюти в историята на музиката. Брендън Флауърс пък за кратко печели слава като един от най-ярките съвременни вокалисти в рок музиката."Дъ Килърс" имат в кариерата си мащабни самостоятелни турнета, но са били и хедлайнери на всички по-значими фестивали като "Гластънбъри", "Коачела", "Лолапалуза", "Рок ам ринг", "Зигет" и др. Вечерта турнето в Нови Сад с тяхно участие ще бъде озаглавено Get EXITed и билети ще се продават отделно от 15 март, включително и в България, в мрежата на "Тикетпро". Но тези, които си купят четиридневен билет за EXIT 2017, ще имат право на пропуск с намаление за "Дъ Килърс". А самият фестивал в Нови Сад тази година се очертава като много вълнуващ - до момента са потвърдени британският инди рок изпълнител Джеък Бъг, един от най-добрите световни диджеи Хардуел, новоизгряващата звезда в съвременната соул музика - Rag`n`Bone Man, както и бившият вокалист на "Оейзис" Лиъм Галахър, чийто концерт на EXIT е един от едва четирите потвърдени от него тази година. 123