Тръмп се опитва да сплаши журналистите

За разлика от Braitbart, останалите журналисти, присъствали на срещата, преразказаха подробно гледните точки. Най-споменаваното изказване бе на главния редактор на списание New Yorker Дейвид Ремник. "Чрез опитите си да изкара част от журналистите "врагове на Америка" Тръмп иска да раздели нацията - коментира Ремник. - Мисля, че това е неприемливо. Едно е да критикуваш дадена статия, да се противопоставяш срещу определен извод, а съвсем друго е да се стремиш да разделяш американския народ по толкова много въпроси. Подобен подход на управление изисква нашето пълно внимание." 58-годишният Ремник каза още, че с някои свои думи и действия 45-ият стопанин на Белия дом прилича на самодържец, но че въпреки това New Yorker и други все още имат свободата да публикуват това, което преценят за важно. Колеги на Ремник застъпиха още тезата, че новият американски президент се опитва да депресира журналистите и да ги накара да вършат работата си с нежелание. В края на събитието в залата бе внесена кафе машина, изпратена от актьора Том Ханкс. Подаръкът бе придружен с бележка до участниците: "Продължавайте да се борите за истината".



Темата за отношението за Тръмп към американските медии не е нова, но през последните седмици тя получи развитие. След серия от по-стари изказвания на милиардера, че журналистите в Щатите са "врагове на народа", че CNN произвежда "фалшиви новини" и т.н, преди дни се случи нещо, което бе възприето като ескалация на конфликта на администрацията му с част от изданията. Говорителят Шон Спайсър отказа достъп на New York Times, CNN, Politico, Los Angeles Times, BuzzFeed News, на британската BBC и др. до редовния брифинг в Белия дом. Вместо среща с всички журналисти, отразяващи дейността на президентството, Спайсър пожела да проведе т.нар. прес пул. При него говорителят разговаря без камери с тесен кръг от хора, които по-късно трябва да преразкажат разговора на останалите. В кръга от доверени медии попаднаха международните Асошиейтед прес, Ройтерс, Блумбърг, Франс прес (според някои източници тя не е била допусната), американските NBC, CBS и ABC и консервативни издания като Washington Times, Breitbart и др.



След решението определени медии да бъдат спрени Асошиейтед прес също отказа да присъства на брифинга, а Блумбърг поясни, че е разбрала за рестрикциите в последния момент. Агенцията разпространи и снимка, на която се виждат празните места в залата. Последваха осъдителни реакции от много от засегнатите медии, както и коментари от професионални сдружения. Зам.-директорът на международния Комитет за защита на журналистите Роб Махони заяви, че с действията си Тръмп изпраща окуражителни вербални сигнали до правителствата на страни като Турция, Венецуела и Етиопия, които от доста време водят политика на потискане и сплашване на пресата. "Ние трябва активно да се противопоставяме на подобен стил на общуване - коментира той. - Ако го приемем, всеки път когато пресата разкрие скандал или неправомерни действия на президентската администрация, тя може да ги отхвърли като неверни с обяснение, че журналистите произвеждат "фалшиви" новини".



Въпреки широкия отзвук от инцидента с брифинга по-късно Тръмп затвърди усещането, че конфронтацията му с медиите ще продължи да се задълбочава. Следващият инцидент имаше по-скоро светски оттенък, но също е показателен. Без да посочи ясни мотиви, президентът обяви, че няма да участва в годишната среща вечеря с акредитираните в Белия дом журналисти. Т.г. тя ще е на 29 април. Отсъствието на Тръмп ще е първото след това на Роналд Рейгън през 1981 г., когато той се възстановява сред атентата срещу него. Въпреки това Рейгън успява да поздрави по телефона събралите се, припомниха световните агенции.



