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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХIII КРЪГ

"Лудогорец"3:0"Пирин"
(Кафу 49, Кешерю 60, 69)

"Ботев" (Пд)снощи"Берое"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"193160:1760
2. "ЛЕВСКИ"146336:1548
3. "ЦСКА-СОФИЯ"126532:1242
4. "ЛОКО" (ПД)107631:2537
5. "ЧЕРНО МОРЕ106725:2236
6. "ДУНАВ"105828:2735
7. "ПИРИН841125:3428
8. "БОТЕВ"841031:3928
9. "ВЕРЕЯ"761020:3027
10. "БЕРОЕ"751020:2426
11. "СЛАВИЯ"731326:3924
12. "НЕФТОХИМИК"651225:3323
13. "ЛОКО" (ГО)471216:3119
14. "МОНТАНА"331715:4212

В следващия кръг - 10 март (петък), 17.30 ч.: "Дунав" - "Локо" (Пд) (в Разград) (по "Диема спорт 2"); 11 март (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Монтана" (по "Диема спорт"); 12 март (неделя), 13 ч.: "Пирин" - "Славия" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Локо" (ГО) - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 13 март (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Верея" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
15 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").


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