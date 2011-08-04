СТАТИСТИКА



"Лудогорец" 3:0 "Пирин" (Кафу 49, Кешерю 60, 69)



"Ботев" (Пд) снощи "Берое"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 19 3 1 60:17 60 2. "ЛЕВСКИ" 14 6 3 36:15 48 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 6 5 32:12 42 4. "ЛОКО" (ПД) 10 7 6 31:25 37 5. "ЧЕРНО МОРЕ 10 6 7 25:22 36 6. "ДУНАВ" 10 5 8 28:27 35 7. "ПИРИН 8 4 11 25:34 28 8. "БОТЕВ" 8 4 10 31:39 28 9. "ВЕРЕЯ" 7 6 10 20:30 27 10. "БЕРОЕ" 7 5 10 20:24 26 11. "СЛАВИЯ" 7 3 13 26:39 24 12. "НЕФТОХИМИК" 6 5 12 25:33 23 13. "ЛОКО" (ГО) 4 7 12 16:31 19 14. "МОНТАНА" 3 3 17 15:42 12

В следващия кръг - 10 март (петък), 17.30 ч.: "Дунав" - "Локо" (Пд) (в Разград) (по "Диема спорт 2"); 11 март (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Монтана" (по "Диема спорт"); 12 март (неделя), 13 ч.: "Пирин" - "Славия" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Локо" (ГО) - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 13 март (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Верея" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

15 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец");

9 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав");

6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");

5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").





ПЪРВА ЛИГА, ХХIII КРЪГ(Кафу 49, Кешерю 60, 69)КЛАСИРАНЕ 84