СТАТИСТИКА

|"Лудогорец"
|3:0
|"Пирин"
|"Ботев" (Пд)
|снощи
|"Берое"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|19
|3
|1
|60:17
|60
|2. "ЛЕВСКИ"
|14
|6
|3
|36:15
|48
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|6
|5
|32:12
|42
|4. "ЛОКО" (ПД)
|10
|7
|6
|31:25
|37
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|10
|6
|7
|25:22
|36
|6. "ДУНАВ"
|10
|5
|8
|28:27
|35
|7. "ПИРИН
|8
|4
|11
|25:34
|28
|8. "БОТЕВ"
|8
|4
|10
|31:39
|28
|9. "ВЕРЕЯ"
|7
|6
|10
|20:30
|27
|10. "БЕРОЕ"
|7
|5
|10
|20:24
|26
|11. "СЛАВИЯ"
|7
|3
|13
|26:39
|24
|12. "НЕФТОХИМИК"
|6
|5
|12
|25:33
|23
|13. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|12
|16:31
|19
|14. "МОНТАНА"
|3
|3
|17
|15:42
|12
В следващия кръг - 10 март (петък), 17.30 ч.: "Дунав" - "Локо" (Пд) (в Разград) (по "Диема спорт 2"); 11 март (събота), 15 ч.: "Черно море" - "Ботев" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Монтана" (по "Диема спорт"); 12 март (неделя), 13 ч.: "Пирин" - "Славия" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "Левски" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Локо" (ГО) - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 13 март (понеделник), 17.30 ч.: "Нефтохимик" - "Верея" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
15 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
13 гола - Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Жонатан Кафу и Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Мирослав Будинов ("Дунав");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи и Роман Прохазка ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Стивън Петков ("Монтана");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски").