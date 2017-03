В големия евроресторант започва сеирът

Doziris1 05 Март 2017 22:01 Те гърците не изритаха, въпреки гръцките им номера, та нас ли?!?



Наивно. Не въпреки, а заради. "Дръж приятелите си близо, а враговете си - още по-близо!"



Brussels want to bill Britain £50BILLION to quit the European Union before we even START talks on a future trade deal



Натисни тук



Разпръсне ли се компанията, ходи си търси парите после.







