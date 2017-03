Изгубят ли хората интерес към четенето, няма връщане

Булгуров 02 Март 2017 20:17 О, Бард! :-) Как да не помним успеха ви през 90-те. Сладникави любовни романи и убийствени преводи на фантастика. Колко много хубави книги, класика в жанра, убихте с превод!

Любимият ми ваш бисер е от превода на „Игрите на Вор“.



Оригинален текст: „Not to mention the Cetagandans. Miles considered the historical three-legged-race between weapons development and tactics.“



Превод: „Да не говорим за сетагандците. Майлс разгледа проблемите, свързани с историческата трикрака раса на Сетаганда между развитието на въоръжението и тактическите въпроси.“



Заради тази простотия години наред, до прочитането на „Сетаганда“, мислех за сетагандците като за някакви трикраки извънземни.