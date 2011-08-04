Футболна седмица

Петък (3.III)
Диема спорт 2
15.30 "Несебър" - "Витоша"
21.45 "Бирмингам" - "Лийдс"
Диема спорт
21.45 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)
Евроспорт 2
21.30 "Аугсбург" - "РБ Лайпциг"
Събота (4.III)
Диема спорт
14.30 "Левски" - "ЦСКА-София"
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Локомотив" (ГО)
21.00 "Дижон" - "Ница"
Диема спорт 2
14.30 "Манчестър Юн" - "Борнемут"
17.00 "Блекбърн" - "Уигън"
19.30 "Ливърпул" - "Арсенал"
Нова спорт
19.30 "Хъдърсфийлд" - "Нюкасъл"
РИНГ.БГ
16.00 "Рома" - "Наполи"
21.45 "Милан" - "Киево"
Евроспорт 2
16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)
19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Шалке 04"
Евроспорт
23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Далас"
Sport+
17.15 "Ейбар" - "Реал" (Мадрид)
21.45 "Барселона" - "Селта"
TV+
19.30 "Виляреал" - "Еспаньол"
Mtel Sport 1
20.45 ПСВ "Айндховен" - "Рода"
Mtel Sport 2
9.30 Китай: "Гуанджау Фули" - "Тианджин Куанджиян"
15.30 ЦСКА (Москва) - "Зенит"
Неделя (5.III)
Диема спорт 2
12.30 "Славия" - "Нефтохимик Бургас"
15.00 "Верея" - "Черно море"
17.30 "Лудогорец" - "Пирин"
Диема спорт
15.30 "Тотнъм" - "Евертън"
18.00 "Съндърланд" - "Манчестър С"
22.00 "Монако" - "Нант"
Нова спорт
16.00 "Лориен" - "Олимпик" (Марсилия)
18.00 "Тулуза" - "Лил"
РИНГ.БГ
16.00 "Удинезе" - "Ювентус"
21.45 "Болоня" - "Лацио"
Евроспорт 2
16.30 "Айнтрахт" - "Фрайбург"
18.30 "Хамбургер" - "Херта"
Евроспорт
23.55 Мейджър лийг сокър: "Орландо" - "Ню Йорк Сити"
F+
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"
21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Малага"
Mtel Sport 1
13.30 "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"
15.30 "Грьонинген" - "Аякс"
Mtel Sport 2
13.35 Китай: "Шанхай Шенхуа" - "Джиангсу Сунинг"
15.30 "Краснодар" - "Спартак" (Москва)
Понеделник (6.III)
Диема спорт
17.30 "Ботев" (Пд) - "Берое"
Диема спорт 2
22.00 "Уест Хем" - "Челси"
Евроспорт 2
21.15 "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Щутгарт"
F+
21.45 "Алавес" - "Севиля"
Вторник (7.III)
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Наполи" - "Реал" (Мадрид)
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Арсенал" - "Байерн"
Сряда (8.III)
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Барселона" - "Пари Сен Жермен"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Борусия" (Дортмунд) - "Бенфика"
Четвъртък (9.III)
БНТ HD
20.00 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Ростов" - "Манчестър Юн"
22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Селта" - "Краснодар"
БНТ
22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Олимпик" (Лион) - "Рома"
bTV Action
20.00 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Копенхаген" - "Аякс"
22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Шалке 04" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: АПОЕЛ - "Андерлехт"
22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Олимпиакос" - "Бешикташ"
Петък (10.III)
Диема спорт
17.30 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)
20.00 "Ница" - "Каен"
Диема спорт 2
21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Анже"
Нова спорт
21.45 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Дарби Каунти"
Евроспорт 2
21.30 "Байер" (Леверкузен) - "Вердер"
РИНГ.БГ
21.45 "Ювентус" - "Милан"
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