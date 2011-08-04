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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Петък (3.III)

Диема спорт 2

15.30 "Несебър" - "Витоша"

21.45 "Бирмингам" - "Лийдс"

Диема спорт

21.45 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)

Евроспорт 2

21.30 "Аугсбург" - "РБ Лайпциг"



Събота (4.III)

Диема спорт

14.30 "Левски" - "ЦСКА-София"

17.30 "Локомотив" (Пд) - "Локомотив" (ГО)

21.00 "Дижон" - "Ница"

Диема спорт 2

14.30 "Манчестър Юн" - "Борнемут"

17.00 "Блекбърн" - "Уигън"

19.30 "Ливърпул" - "Арсенал"

Нова спорт

19.30 "Хъдърсфийлд" - "Нюкасъл"

РИНГ.БГ

16.00 "Рома" - "Наполи"

21.45 "Милан" - "Киево"

Евроспорт 2

16.30 "Борусия" (Дортмунд) - "Байер" (Леверкузен)

19.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Шалке 04"

Евроспорт

23.00 Мейджър лийг сокър: "ЛА Галакси" - "Далас"

Sport+

17.15 "Ейбар" - "Реал" (Мадрид)

21.45 "Барселона" - "Селта"

TV+

19.30 "Виляреал" - "Еспаньол"

Mtel Sport 1

20.45 ПСВ "Айндховен" - "Рода"

Mtel Sport 2

9.30 Китай: "Гуанджау Фули" - "Тианджин Куанджиян"

15.30 ЦСКА (Москва) - "Зенит"



Неделя (5.III)

Диема спорт 2

12.30 "Славия" - "Нефтохимик Бургас"

15.00 "Верея" - "Черно море"

17.30 "Лудогорец" - "Пирин"

Диема спорт

15.30 "Тотнъм" - "Евертън"

18.00 "Съндърланд" - "Манчестър С"

22.00 "Монако" - "Нант"

Нова спорт

16.00 "Лориен" - "Олимпик" (Марсилия)

18.00 "Тулуза" - "Лил"

РИНГ.БГ

16.00 "Удинезе" - "Ювентус"

21.45 "Болоня" - "Лацио"

Евроспорт 2

16.30 "Айнтрахт" - "Фрайбург"

18.30 "Хамбургер" - "Херта"

Евроспорт

23.55 Мейджър лийг сокър: "Орландо" - "Ню Йорк Сити"

F+

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Валенсия"

21.45 "Атлетик" (Билбао) - "Малага"

Mtel Sport 1

13.30 "Спарта" (Ротердам) - "Фейенорд"

15.30 "Грьонинген" - "Аякс"

Mtel Sport 2

13.35 Китай: "Шанхай Шенхуа" - "Джиангсу Сунинг"

15.30 "Краснодар" - "Спартак" (Москва)



Понеделник (6.III)

Диема спорт

17.30 "Ботев" (Пд) - "Берое"

Диема спорт 2

22.00 "Уест Хем" - "Челси"

Евроспорт 2

21.15 "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Щутгарт"

F+

21.45 "Алавес" - "Севиля"



Вторник (7.III)

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Наполи" - "Реал" (Мадрид)

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Арсенал" - "Байерн"



Сряда (8.III)

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Барселона" - "Пари Сен Жермен"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал-реванш: "Борусия" (Дортмунд) - "Бенфика"



Четвъртък (9.III)

БНТ HD

20.00 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Ростов" - "Манчестър Юн"

22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Селта" - "Краснодар"

БНТ

22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Олимпик" (Лион) - "Рома"

bTV Action

20.00 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Копенхаген" - "Аякс"

22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Шалке 04" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: АПОЕЛ - "Андерлехт"

22.05 Лига Европа, 1/8-финал-първи мач: "Олимпиакос" - "Бешикташ"



Петък (10.III)

Диема спорт

17.30 "Дунав" - "Локомотив" (Пд)

20.00 "Ница" - "Каен"

Диема спорт 2

21.45 "Олимпик" (Марсилия) - "Анже"

Нова спорт

21.45 "Брайтън&Хоув Албиън" - "Дарби Каунти"

Евроспорт 2

21.30 "Байер" (Леверкузен) - "Вердер"

РИНГ.БГ

21.45 "Ювентус" - "Милан"

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