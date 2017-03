Кино

Премиери:

Рок Дог,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити и Арена



Логан: Върколакът,

прожектира се в Сине гранд, Синема сити, IMAX и Арена



Gold,

прожектира се в Дом на киното и Филмотечно кино Одеон





Синема сити Парадайз

Логан: Върколакът 4DX: 11:20 (до неделя), 14:00, 16:40, 19:20, 22:00, 2D: 11:45 (до неделя), 13:20, 14:30, 16:00, 17:15, 18:40, 20:00, 21:20, 22:45, Ела, изпей!, 12:40 (до неделя), Петдесет нюанса по-тъмно, 12:20 (до неделя), 14:40, 17:00, 19:30, 20:45, 22:00, Смелата Ваяна 2D 11:15, Великата стена, 13:10, 15:15, 17:20, 19:30, 21:40, Трите Хикса: Отново в играта 3D: 21:00, La La Land, 13:00, 21:00, Ела, изпей!, 11:00 (до неделя), 16:40, Балерина, 11:10 (до неделя), 13:00, 14:50, Снежната кралица 3: Огън и лед 3D: 12:30 (до неделя), 15:10, 17:00, На парчета, 21:30, Т2 Трейнспотинг, 18:50, 21:10, Воевода, 13:00, 15:30, Кучешки живот, 13:10, 15:10, 18:50, Джон Уик 2, 14:50, 17:20, 19:50, 22:20, Пазители, 13:40, 18:00, 20:10, 22:15, Между шамарите, 15:45, 17:45, 19:40, 21:50, Lego Филмът: Батман, 3D: 12:10 (до неделя), 14:20, 16:30, 18:40, 2D: 17:10, 19:20, Лъв: Стъпки към дома, 16:50, 19:10, 21:30, Рок Дог 3D: 11:40 (до неделя), 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, Училището: Най-лошите ми години, 13:15



Синема сити Часът на чудовището, 15:10, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:10 (до неделя), 14:30, 16:50, 18:30, 19:30, 21:50, Смелата Ваяна, 11:15 (до неделя), Великата стена 3D: 14:50, 17:00, 19:15, 21:20, Трите Хикса: Отново в играта 3D: 21:00, La La Land, 16:40, Ела, изпей!, 12:10 (до неделя), 14:20, Балерина, 11:00 (до неделя), 13:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:30 (до неделя), 14:40, 16:30, На парчета, 21:10, Т2 Трейнспотинг, 17:20, 19:45, 22:10, Воевода, 14:45, 20:40, Кучешки живот, 12:20 (до неделя), 19:10, Логан: Върколакът, 12:50 (до неделя), 13:40, 15:30, 16:20, 18:10, 19:00, 20:50, 21:40, Джон Уик 2, 14:50, 17:20, 19:50, 22:20, Пазители, 12:40 (до неделя), 17:30, 19:20, 21:30, Между шамарите, 13:30, 15:30, 19:40, 21:40, Lego Филмът: Батман, 3D: 14:00, 18:20, 2D: 11:45 (до неделя), 16:10, Лъв: Стъпки към дома, 14:20, 16:45, 20:30, Рок Дог 3D: 11:30 (до неделя), 13:20, 15:15, 17:00, 18:50, Училището: Най-лошите ми години, 13:10, 20:40,





IMAX

Логан: Върколакът IMAX 2D: 11:50 (до неделя), 14:30, 17:15, 20:00, 22:45





Арена De luxe Bulgaria Mall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, 5D Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50,

И още:

Lego Филмът: Батман, 13:20, 15:45, 18:00, Великата стена, 11:45, 14:00, 18:45, 21:15, Воевода, 21:30, Джон Уик 2, 12:15, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Ела, изпей!, 12:00, Кучешки живот, 12:20, 14:45, 17:00, утре: 13:00, 15:30, Логан: Върколакът, 12:30, 13:50, 15:20, 16:40, 18:10, 19:30, 21:00, 22:20, Лъв: стъпки към дома, 16:15, 22:00, Между шамарите, 20:15, 22:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 16:50, 19:20, Т2 Трейнспотинг, 19:10, днес и утре от 21:30, Трите Хикса: Отново в играта,

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, утре 18:00





Арена The Mall

Lego Филмът: Батман, 12:00, 13:30, 15:45, 18:00, Великата стена, 14:00, 16:15, 18:30, 21:10, 22:15, Джон Уик 2, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45, Логан: Върколакът, 12:20, 14:10, 15:10, 17:00, 18:10, 19:30, 21:00, 22:30, Лъв: стъпки към дома, 16:30, Между шамарите, 14:45, 16:50, 18:50, 21:20, Пазители, 14:15, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20, утре: 13:45, 16:00, 20:45, Петдесет нюанса по тъмно, 11:30, 14:00, 19:00, 20:30, 21:30, Рок Дог, 11:15, 13:20, 15:30, 17:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 13:00, 15:00, Т2 Трейнспотинг, 17:15, 19:40, 22:00, Трите Хикса:Отново в играта, 20:00

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, утре 18:00



Арена Запад

Lego Филмът: Батман, 12:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:45, утре и неделя: 13:20 (утре и неделя), 15:30, 17:45, Великата стена, 12:45, 15:00, 15:45, 17:15, 18:00, 19:30, 20:10, 21:45, 22:20, Воевода, 21:30, до неделя от 21:00, Джон Уик 2, 12:00 (утре), 14:40, 17:10, 19:40, 22:15, в неделя: 13:30, 14:30, 17:00, 19:40, 22:15, Ела, изпей!, 11:50, Заразно зло: Финалът, 14:10, 18:45, 21:15, Кучешки живот, 18:10, 20:30, Логан: Върколакът, 12:30, 14:00, 15:20, 16:50, 18:10, 19:45, 21:00, 22:30, Лъв: стъпки към дома, 16:20, 19:00, Между шамарите, 20:00, 22:00, само днес и от 16:45 и 19:00, утре и неделя: 12:45 (утре и неделя), 14:45, 16:45, 19:00, 20:00, 22:00, Пазители, 14:20 (утре и неделя), 16:20, 18:20, 20:15, 22:20, Пасажери, 21:30 - до неделя, Петдесет нюанса по тъмно, 12:30 (утре и неделя) , 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:30, Рок Дог, 11:20, 13:40, 16:00, 18:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 13:50 (утре и неделя) , 16:00, Т2 Трейнспотинг, 14:30 (утре), 17:00, 19:30, 21:50, неделя само от 19:30, 21:50, Трите Хикса: Отново в играта, 20:00, Училището: Най лошите ми години, 13:00 (утре и неделя) , 15:10, 17:15, 19:15

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, неделя 16:00









Арена Младост

Lego Филмът: Батман, 11:45 (утре и неделя), 12:45, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, Великата стена, 13:45 (утре и неделя), 16:00, 18:15, 20:30, Воевода, 20:45, Джон Уик 2, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10, Заразно зло: Финалът, 20:00, 22:20, Кучешки живот, 16:15, 18:30, 21:30, Логан: Върколакът, 3D: 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45, IMAX 2D: 14:00, 16:50, 19:40, 22:30, Лъв: стъпки към дома, 14:00, 19:00, Между шамарите, 13:45 (утре и неделя), 15:45, 17:50, 20:00, 22:15, На парчетa, 21:15, Пазители, 13:30 (утре и неделя), 15:30, 17:40, 19:45, 21:50, Петдесет нюанса по-тъмно, 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30, Рок Дог, 11:15, 13:30, 16:15, 18:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:20 (утре и неделя), 14:20, Т2 Трейнспотинг, 14:10 (утре), 16:45, 19:20, 22:00, неделя: 13:15, 19:40, 22:10, Те живеят в нощта, 20:30, Трите Хикса: Отново в играта, 16:30, 18:45, Училището: Най лошите ми години, 12:45 (утре и неделя), 14:45, 17:00, 19:10

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, неделя 16:00



Дом на киното

Премиера: Gold, днес 16.00, неделя 13:50, вторник 15.45,

След премиерата: Т2 Трейнспотинг, утре 16.30, неделя 16:00

Ако сте пропуснали: La La Land, днес 13.45, 128'Пеещите обувки, понеделник 15.00, Хулиета, сряда 14:00, Патерсън, сряда 16.00, Мълчание, четвъртък 15.30,

Ново БГ док кино: Приказки от Балканите, днес 18:00,

Специално събитие: Изкуство в града: Street Art, Инсталации, Публични акции, лекция, утре 14.00

С деца на кино: Кучешки живот, утре 12.00, Часът на чудовището, неделя 11.45,

София филм фест

Кристи Пую: Смъртта на г-н Лазареску, днес 20.00, Аврора, утре 20.00, Аки Каурисмаки: Мъжът без минало, утре 18.30, Светлини в здрача, сряда 20.30, Хавър, 18.30, Петер Бросенс и Джесика Удуърт: Държава на кучета, неделя 18.30, Фокус Белгия: Два дни и една нощ, неделя 20.30, Краят на омагьосания кръг, неделя 18.00, Съвсем нов завет, понеделник 20.30, Петер Бросенс и Джесика Удуърт: Хадак, вторник 18.00, Алтиплано, вторник 20.30, Петият сезон, вторник 18.30, София филм фест спорт: Пеле: раждането на една легенда, четвъртък 20.30,



филмотечно кино Одеон

днес киното почива, утре: 11.45, Воевода, 14.00 Това е само краят на света, 15.45 La La Land, 18.00 Пеещите обувки, 20.30 Gold, неделя: 12.00 Мълчание, 14.45 Кучешки живот, 16.30 Хулиета, 18.15 Gold, 20.30 Т2 Трейнспотинг, понеделник: 12.45 невена Коканова: Среднощна среща, 14.00 La La Land, 16.15 Gold, 18.30 Документална премиера: Отвъд скока, 20.15 Мълчание, вторник: 13.45 Невена Коканова: Бъди щастлива, Ани!, 15.30 Пеещите обувки, 18.00 Доку-ментално: Филми от 60-те години, 19.00 Документална премиера: Приказки от Балканите, сряда: 12.00 Пеещите обувки, 14.30 Кучешки живот, 16.30 In memoriam Джон Хърт: Шампиони, 18.30 Т2 Трейнспотинг, 20.45 Хулиета, четвъртък: 12.30 Хулиета, 14.15 Т2 Трейнспотинг, 16.30 In memoriam Джон Хърт: Скандал, 18.30 Пеещите обувки, 21.00 Това е само краят на света

В Пловдив

Синема сити

Петдесет нюанса по-тъмно, 12:20 (до неделя), 14:40, 17:00, 18:20, 19:30, 20:40, 21:50, Смелата Ваяна, 11:50 (до неделя), Великата стена, 12:50 (до неделя), 15:00, 17:10, 19:20, 21:30, Трите Хикса: Отново в играта, 17:00, 19:10, Ела, изпей!, 12:40 (до неделя), Балерина, 11:40 (до неделя), Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:30 (до неделя), 13:20, 15:10, Т2 Трейнспотинг, 21:00, Воевода, 21:20, Кучешки живот,14:10, 16:20, Логан: Върколакът, 12:00 (до неделя), 14:40, 17:20, 20:00, 22:40, Джон Уик 2, 14:50, 17:15, 19:45, 22:15, Пазители, 16:00, 18:10, 20:20, 22:30, Между шамарите, 15:30, 17:40, 19:40, 21:40, Lego Филмът: Батман, 3D: 12:10 (до неделя), 14:20, 16:30, 18:40, 2D: 11:00 (до неделя), 13:10, Лъв: Стъпки към дома, 13:40, 20:50, Рок Дог, 3D: 13:50, 15:40, 17:30, 19:15





Арена мол Марково тепе

Lego Филмът: Батман, 12:45, 15:00, Великата стена, 12:20, 14:40, 16:50, 19:10, неделя: 13:40, 17:15, 19:45, Воевода, 21:30, днес Джон Уик 2, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Логан: Върколакът, 12:30, 15:20, 18:10, 21:00, 2D: 14:00, 16:50, 19:40, 22:30, Между шамарите, 20:30, Петдесет нюанса по-тъмно, 17:20, 19:50, 22:15, неделя: 19:50, 22:15, Рок Дог, 11:45, 14:15, 16:15, 18:30, Т2 Трейнспотинг, 21:30, неделя: 22:10,

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, неделя 16:00



Във Варна

Арена Гранд мол

Lego Филмът: Батман, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, Великата стена, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, Воевода, 17:00, Джон Уик 2, 11:40, 14:10, 16:45, 19:15, 21:45, Логан: Върколакът 3D: 12:45, 15:40, 18:30, 21:20, IMAX 2D: 14:00, 16:50, 19:40, 22:30, Лъв: стъпки към дома, 14:30, 20:45, Между шамарите, 13:45, 16:00, 18:00, 20:15, 22:15, неделя: 13:45, 18:15, 20:15, 22:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:20, 14:50, 17:20, 18:45, 19:50, 21:15, 22:30, неделя: 12:20, 15:45, 17:00, 19:50, 22:30,

Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:10, Т2 Трейнспотинг, 17:00, 19:30, 22:00, днес и утре само от 19:30, 22:00, Трите Хикса:Отново в играта, 12:00, 14:15, 16:30



Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, неделя 16:00





Арена мол

Lego Филмът: Батман, 11:40, 14:00, 16:10, Великата стена, 12:30, 14:40, 17:00, 18:45, La La Land, 21:30, Воевода, 20:30, Джон Уик 2, 12:15, 14:45, 17:30, 20:00, 22:30, Кучешки живот, 11:50, 14:30, 16:45, утре: 13:15, 15:30, Логан: Върколакът, 12:00, 13:40, 15:00, 16:30, 18:00, 19:20, 21:00, 22:10, Между шамарите, 19:00, Пазители, 13:30, 15:45, 17:45, 20:15, 22:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 19:30, 21:10, 22:00, Рок Дог, 12:10, 14:20, 16:20, 18:30

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, утре 18:00



В Бургас

Синема сити



Петдесет нюанса по-тъмно, 14:20, 16:50, 19:10, 21:40, Смелата Ваяна, 11:15 (утре и неделя), Великата стена, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20, Трите Хикса: Отново в играта, 20:40, La La Land, 20:50, Ела, изпей!, 11:00, 15:10, 12:30 (утре и неделя), Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (утре и неделя), 13:00, 14:50, Lego Филмът: Батман 3D: 14:10, 18:30, 2D: 12:00 (утре и неделя), 16:20 Т2 Трейнспотинг, 21:10, Воевода, 12:00 (утре и неделя), 16:40, Кучешки живот, 13:10, 17:45, Логан: Върколакът, 11:30 (утре и неделя), 13:15, 14:15, 16:00, 17:00, 18:45, 19:45, 21:30, 22:30, Джон Уик 2, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10, Пазители, 13:30, 15:40, 19:50, 22:00, Между шамарите, 17:20, 19:20, 21:15, Лъв: Стъпки към дома, 20:50, Рок Дог 11:40 (утре и неделя), 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, Училището: Най-лошите ми години ( 13:00, 19:10



В Русе

Синема сити

12:30 (утре и неделя)



Часът на чудовището, 12:30 (утре и неделя), Петдесет нюанса по-тъмно, 12:40 (утре и неделя), 15:50, 17:10, 18:10, 19:30, 20:30, 21:50, Великата стена, 16:50, 19:00, 21:10, Трите Хикса: Отново в играта, 14:40, 19:10, 21:30, Ела, изпей!, 11:20 (утре и неделя), 13:40, Балерина, 11:30 (утре и неделя), Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (утре и неделя), 13:00, 14:50, Lego Филмът: Батман 3D: 14:10, 18:30, 2D: 12:00 (утре и неделя), 16:20, Т2 Трейнспотинг, 20:50, Воевода, 16:40, 20:50, Кучешки живот, 11:30 (утре и неделя), 13:40, 15:40, Логан: Върколакът, 11:30 (утре и неделя), 14:15, 17:00, 19:45, 22:30, Джон Уик 2, 12:10 (утре и неделя), 14:40, 17:10, 19:40, 22:15, Пазители, 15:00, 17:45, 19:50, 22:00, Между шамарите, 15:20, 19:20, 21:20, Рок Дог 11:40 (утре и неделя), 13:30, 15:20, 17:10, 19:00, Училището: Най-лошите ми години, 13:20 (утре и неделя), 17:20

В Стара Загора

Синема сити



Петдесет нюанса по-тъмно, 15:00, 17:20, 19:40, 22:10, Великата стена, 13:15, 15:20, 19:30, 21:40, Трите Хикса: Отново в играта, 16:40, Ела, изпей!, 11:00 (утре и неделя), Балерина, 13:00, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:10 (утре и неделя), 14:50, Lego Филмът: Батман 3D: 12:00 (утре и неделя), 16:20, 2D: 14:10, Т2 Трейнспотинг, 20:50, Воевода, 11:50 (утре и неделя), Кучешки живот, 17:30, Логан: Върколакът, 11:30 (утре и неделя), 14:15, 17:00, 19:50, 22:30, Джон Уик 2, 16:50, 19:20, 21:50, Пазители, 18:30, 20:40, Между шамарите, 19:10, 21:10, Рог Док, 11:40 (утре и неделя), 13:30, 15:20, 17:10, 19:00





Арена Парк мол

Lego Филмът: Батман, 11:00 (утре и неделя), 13:15, 15:30, 17:45, Великата стена, 11:45 (утре и неделя), 14:00, 16:30, 18:45, Воевода, 20:30, Джон Уик 2, 12:00 (утре и неделя), 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Логан: Върколакът, 13:20, 16:10, 19:00, 21:45, Между шамарите, 21:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:30 (утре), 13:00 (неделя), 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Рок Дог, 12:15 (утре и неделя), 14:15, 16:20, 18:30, Трите Хикса: Отново в играта, 20:15

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, неделя 16:00



Арена Панорама Плевен

Lego Филмът: Батман, 11:15, 12:30, 15:00, Великата стена, 16:00, 18:30, неделя: 19:30, Воевода, днес 21:00, Джон Уик 2, 17:30, 20:00, 22:30, Логан: Върколакът, 13:45, 16:30, 19:15, 22:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 13:30, 21:00, днес само от 13:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:30,

Ексклузивна опера от Ковънт гардън: Трубадур, неделя 16:00



Арена Смолян

Lego Филмът: Батман, 11:00 (утре и неделя), 13:15, Воевода, 15:45, Логан: Върколакът, 15:30, 18:20, 21:10, днес и утре: 18:20, 21:10

