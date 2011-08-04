СТАТИСТИКА

|"Нефтохимик"
|1:1
|"Лудогорец"
|"Черно море"
|1:0
|"Берое"
|"Верея"
|снощи
|"Славия"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|18
|3
|1
|57:17
|57
|2. "ЛЕВСКИ"
|13
|6
|3
|34:14
|45
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|6
|4
|31:10
|42
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|10
|5
|7
|25:22
|35
|5. "ЛОКО" (ПД)
|9
|7
|6
|29:24
|34
|6. "ДУНАВ"
|9
|5
|8
|26:26
|32
|7. "ПИРИН
|8
|4
|10
|25:31
|28
|8. "БОТЕВ"
|8
|4
|10
|31:39
|28
|9. "БЕРОЕ"
|7
|5
|10
|20:24
|26
|10. "СЛАВИЯ"
|7
|3
|11
|26:33
|24
|11. "ВЕРЕЯ"
|6
|5
|10
|17:30
|23
|12. "НЕФТОХИМИК"
|5
|5
|12
|22:33
|20
|13. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|11
|15:29
|19
|14. "МОНТАНА"
|3
|3
|16
|14:40
|12
В следващия кръг - утре, 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (съдия Т. Алексов, в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (Н. Попов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Локомотив" (ГО) (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); неделя, 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (Вл. Вълков, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (Бл) (Др. Драганов) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");
ВТОРА ЛИГА
XIX кръг - днес, 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (В. Чинков) (по "Диема спорт 2"); неделя, 15.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Сф) (П. Костадинов), "Спартак" (Пл) - "Етър" (Ив. Занев), "Оборище" - "Ботев" (Вр) (М. Стоименов), "Левски" (Крл) - "Ботев" (Глб) (Г. Гинчев), "Банско" - "ЦСКА-София II" (Ст. Тренчев), "Царско село" - "Созопол" (Н. Малджански); понеделник, 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (Н. Гаджалов).