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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ

"Нефтохимик"1:1"Лудогорец"
(Миланов 89; Марселиньо 77)

"Черно море"1:0"Берое"
(Балджийски 81)

"Верея"снощи"Славия"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"183157:1757
2. "ЛЕВСКИ"136334:1445
3. "ЦСКА-СОФИЯ"126431:1042
4. "ЧЕРНО МОРЕ105725:2235
5. "ЛОКО" (ПД)97629:2434
6. "ДУНАВ"95826:2632
7. "ПИРИН841025:3128
8. "БОТЕВ"841031:3928
9. "БЕРОЕ"751020:2426
10. "СЛАВИЯ"731126:3324
11. "ВЕРЕЯ"651017:3023
12. "НЕФТОХИМИК"551222:3320
13. "ЛОКО" (ГО)471115:2919
14. "МОНТАНА"331614:4012

В следващия кръг - утре, 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (съдия Т. Алексов, в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (Н. Попов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Локомотив" (ГО) (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); неделя, 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (Вл. Вълков, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (Бл) (Др. Драганов) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");

ВТОРА ЛИГА
XIX кръг - днес, 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (В. Чинков) (по "Диема спорт 2"); неделя, 15.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Сф) (П. Костадинов), "Спартак" (Пл) - "Етър" (Ив. Занев), "Оборище" - "Ботев" (Вр) (М. Стоименов), "Левски" (Крл) - "Ботев" (Глб) (Г. Гинчев), "Банско" - "ЦСКА-София II" (Ст. Тренчев), "Царско село" - "Созопол" (Н. Малджански); понеделник, 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (Н. Гаджалов).
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