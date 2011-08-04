СТАТИСТИКА



"Нефтохимик" 1:1 "Лудогорец" (Миланов 89; Марселиньо 77)



"Черно море" 1:0 "Берое" (Балджийски 81)



"Верея" снощи "Славия"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 18 3 1 57:17 57 2. "ЛЕВСКИ" 13 6 3 34:14 45 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 6 4 31:10 42 4. "ЧЕРНО МОРЕ 10 5 7 25:22 35 5. "ЛОКО" (ПД) 9 7 6 29:24 34 6. "ДУНАВ" 9 5 8 26:26 32 7. "ПИРИН 8 4 10 25:31 28 8. "БОТЕВ" 8 4 10 31:39 28 9. "БЕРОЕ" 7 5 10 20:24 26 10. "СЛАВИЯ" 7 3 11 26:33 24 11. "ВЕРЕЯ" 6 5 10 17:30 23 12. "НЕФТОХИМИК" 5 5 12 22:33 20 13. "ЛОКО" (ГО) 4 7 11 15:29 19 14. "МОНТАНА" 3 3 16 14:40 12

В следващия кръг - утре, 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (съдия Т. Алексов, в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (Н. Попов, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Локомотив" (ГО) (Ст. Тодоров) (по "Диема спорт"); неделя, 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (Вл. Вълков, на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (Н. Йорданов) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (Бл) (Др. Драганов) (по "Диема спорт 2"); понеделник, 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Берое" (Ив. Стоянов) (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд), Марселиньо ("Лудогорец");

9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав");

5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");



ВТОРА ЛИГА

XIX кръг - днес, 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (В. Чинков) (по "Диема спорт 2"); неделя, 15.30 ч.: "Септември" (Сф) - "Локомотив" (Сф) (П. Костадинов), "Спартак" (Пл) - "Етър" (Ив. Занев), "Оборище" - "Ботев" (Вр) (М. Стоименов), "Левски" (Крл) - "Ботев" (Глб) (Г. Гинчев), "Банско" - "ЦСКА-София II" (Ст. Тренчев), "Царско село" - "Созопол" (Н. Малджански); понеделник, 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II" (Н. Гаджалов).

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ(Миланов 89; Марселиньо 77)(Балджийски 81)КЛАСИРАНЕ 165