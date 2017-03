Руснаците са обеднели колкото украинците

01 Март 2017 22:10



Чакаме сега носталгиците да дотърчат запъхтяно и да докажат как средната работна заплата в Москва е 1000000000000678 рубли, при цена на един ктч. електроенергия 0.000000000000000001 рубла и на кило черен хайвер първо качество - 2 рубли. Щедро използвайки за доказателство линкове с доменйн .ru

Популярно обяснявам за незнаещи.Москва е от 5 Най - Богати градове на ЗемятаНЙ , Токио, ЛА, Лондонград , МАСКВА , Сигапур.Берлин и париж могат само да дишат праха от сапожките на Блондинките ...