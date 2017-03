Непознатата Освободителна война

Angel Kandiloto 02 Март 2017 05:32 ДОКУМЕНТ ПО СЛУЧАЯ ЗА АНТИБЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА НА ГРАФ ИГНАТИЕВ в оригинал на френски език и в превод на блгарски език.



ОРИГИНАЛ

157. – le 25. Janvier 1873.233

№ 30.

Péra, le 18/30 Janvier 1873

Monsieur le Chancelier,

Ainsi que le signale notre Consul Général à Roustchouk

l’affaire de la prétendue conspiration de Sophia a reçu une

solution satisfaisante. La Commission d’enquête envoyée de

Constantinople n’a réussi à découvrir que quelques malfaiteurs.

Elle a terminé ses travaux et doit revenir ici prochainement.

La situation intérieure des provinces bulgares reste néanmoins

précaire. Un mécontentement profond, provoqué par la

mauvaise administration du pays, règne parmi les populations.

Cet état des esprits contient en germe les éléments de plus

d’un complot.

Il est incontestable que l’heureuse issue de l’affaire de

Sophia est due à la modération du Grand Vizir qui cette fois

parait avoir suivi nos conseils. Au lieu de favoriser le jeu de

Midhat Pacha, en donnant aux circonstances une importance

exagérée, il a recommandé à la Commission de ne pas dépasser

le but en poussant ses investigations au delà du strict

nécessaire.

J’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect,

Monsieur le Chancelier

de Votre Altesse,

le très humble et très

obéissant serviteur

N. Ignatiew



ПРЕВОД

Доклад на граф Игнатиев

157. - 25 януари 1873.

№ 30.

Пера, 18/30 януари 1873.

Господин Канцлер,

Както известява нашият Генерален консул в Русе, въпросът за предполагаемото Софийско съзаклятие е получил ЗАДОВОЛИТЕЛНО решение. Изпратената от Цариград Следствена комисия е успяла да открие само неколцина злосторници. Тя е приключила своята работа и трябва скоро да се върне тук.

Вътрешното положение в българските области, обаче, остава несигурно. Сред населението се шири дълбоко недоволство, предизвикано от лошото управление. Това състояние на духовете съдържа в зародиш елементите на не един заговор.

Безспорно е, че ЩАСТЛИВИЯ ИЗХОД от Софийската афера се дължи на умереността на Великия везир, който този път изглежда е последвал НАШИТЕ СЪВЕТИ. Вместо да

подпомага играта на Мидхат паша, придавайки на обстоя-

телствата преувеличено значение, той е препоръчал на

Комисията да не надхвърля целта, като тласне разследванията отвъд строго необходимото.



Имам чест да съм с най-дълбоко уважение

Господин Канцлер,на Ваше Височество,

най-смирен инай-покорен слуга Н. Игнатиев



ИЗТОЧНИК: ЦДА, Ф. 1318К, оп.1, а.е. 3740, л. 127-129; оригиналът се пази в: Архив внешней политики Российской империи, фонд Канцелярия, 1873 г., л. 202-203.



ПОСЛЕСЛОВ - Двама от тримата членове на извънредната комисия, която казионните историци наричат поради невежестово или слугинаж ''съд'' са негови и репективно руски агенти - грузинецът Али Саиб паша - председател на комисията и предателят хаджи Иванчо Хаджипенчович, назначен за добрата ''услуга'' издействана смъртна ''присъда'' - на Васил Левски след 1878г. от руските окупационни власти за ВЪРХОВЕН СЪДИЯ в Княжество България. От Русия, с любов !

Янко Гочевъ



БЪЛГАРИ, никога не забравяйте, тази мазна руска мутра, на УБИЕЦЪТ на Васил Левски - граф Игнатиев