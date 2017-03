Стилиян Дичев се завръща към абстрактното Чрез 14 енигматични картини художникът отправя интелектуално предизвикателство Милена Димова Репродукция: "Нюанс" Стилиян Дичев, из Back to abstract



Галерия "Нюанс"



До 14 март







Да се откажеш от езика на знаците, когато модерното изкуство прави обратен завой към преоткриването на предметността, само по себе си е постижение. Стилиян Дичев обаче не спира до тук. Чрез 14 платна, изложени в столичната галерия "Нюанс", художникът припомня старата истина, че палитрата създава живописта и че колоритът за майстора е онова, което са метафорите за поета. Изложбата Back to abstract отправя явно предизвикателство към зрителя с множество загадки, заложени в показаните платна. Едната са самите наименования на картините. Всеки, който пожелае да участва в това арт приключение, трябва да дешифрира заглавия като: "еластринуМ", пелотроноМ", "парисофиЛ", "спектолосиЯ", "петримеЛ", "фелатопиС". Необичайният, наподобяващ послание, подпис на автора, който вместо в десния ъгъл се разпростира по цялата долна част на платното, също изисква специално разчитане. "Опитвам се да уча хората да мислят - поясни за "Сега" Стилиян Дичев. - Изкуството иска интелектуално вглъбяване, за да бъде разбрано. Така че енигматичността на тези картини не е случайна". Голямоформатните платна, които съдържа експозицията Back to abstract, са създадени през последните две години, през които художникът признава, че е "рисувал като луд". В знак на уважение към старите майстори той е използвал класическия начин на работа - четка, платно и бои (акрил). Но новото присъства - и то е в онова, което художникът чувства и предава по свой уникален начин. Посланието на живописеца е зрителят да търси в картините му и да открива отражения на собствената си душевност, като този процес бъде съпроводен от естетическо удоволствие.



"За мен тази изложба има и друго име - "Изгубеният образ" - казва кураторът Огняна Вакавлиева. - Къде в картините на Стилиян Дичев е животът, който живеем всеки ден - улиците, лицата, пейзажа, децата, нашите вещи, любими или затормозяващи? Те липсват. И започвам да разбирам - той ни е "лишил" от всичко това, за да си починем, за да се освободим от зависимостите на предметността, от необходимостта да разпознаваме едно или друго и да правим асоциации. Обременени сме от всичко, което виждаме, което чуваме, което притежаваме или ни се иска да притежаваме. Но пред тези платна можем да усетим, че има други измерения, където ние можем да сме цвят, да сме движение, да сме въздух и въпреки това да сме категорично себе си".



