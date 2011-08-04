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СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ

"Локомотив" (ГО)0:1"Монтана"
(Васев 5)

"Пирин"1:0"Локомотив" (Пд)
(Старокин 14)

"ЦСКА-София"0:0"Ботев" (Пд)

"Нефтохимик"снощи"Лудогорец"

"Черно море"днес"Берое"
(15 ч., по "Диема спорт")

"Верея"днес"Славия"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"182156:1656
2. "ЛЕВСКИ"136334:1445
3. "ЦСКА-СОФИЯ"126431:1042
4. "ЛОКО" (ПД)97629:2434
5. "ДУНАВ"95826:2632
6. "ЧЕРНО МОРЕ95724:2232
7. "ПИРИН841025:3128
8. "БОТЕВ"841031:3928
9. "БЕРОЕ"75920:2326
10. "СЛАВИЯ"731126:3324
11. "ВЕРЕЯ"651017:3023
12. "ЛОКО" (ГО)471115:2919
13. "НЕФТОХИМИК"541221:3219
14. "МОНТАНА"331614:4012

В следващия кръг - 4 март (събота), 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 5 март (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 6 март (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Берое" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");
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