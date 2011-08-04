СТАТИСТИКА



"Локомотив" (ГО) 0:1 "Монтана" (Васев 5)



"Пирин" 1:0 "Локомотив" (Пд) (Старокин 14)



"ЦСКА-София" 0:0 "Ботев" (Пд)

"Нефтохимик" снощи "Лудогорец"

"Черно море" днес "Берое" (15 ч., по "Диема спорт")



"Верея" днес "Славия" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 18 2 1 56:16 56 2. "ЛЕВСКИ" 13 6 3 34:14 45 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 6 4 31:10 42 4. "ЛОКО" (ПД) 9 7 6 29:24 34 5. "ДУНАВ" 9 5 8 26:26 32 6. "ЧЕРНО МОРЕ 9 5 7 24:22 32 7. "ПИРИН 8 4 10 25:31 28 8. "БОТЕВ" 8 4 10 31:39 28 9. "БЕРОЕ" 7 5 9 20:23 26 10. "СЛАВИЯ" 7 3 11 26:33 24 11. "ВЕРЕЯ" 6 5 10 17:30 23 12. "ЛОКО" (ГО) 4 7 11 15:29 19 13. "НЕФТОХИМИК" 5 4 12 21:32 19 14. "МОНТАНА" 3 3 16 14:40 12

В следващия кръг - 4 март (събота), 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 5 март (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 6 март (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Берое" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав");

5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ(Васев 5)(Старокин 14)(15 ч., по "Диема спорт")(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 189