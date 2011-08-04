СТАТИСТИКА



"Дунав" 2:2 "Левски" (Карагерен 8, Будинов 40; Огнянов 36, Прохазка 55-д)



"ЦСКА-София" снощи "Ботев" (Пд)

"Локомотив" (ГО) днес "Монтана" (13 ч., по "Диема")



"Пирин" (Бл) днес "Локомотив" (Пд) (15 ч., по "Диема спорт 2")



"Нефтохимик" днес "Лудогорец" (17.30 ч., по "Диема спорт 2")



"Черно море" утре "Берое" (15 ч., по "Диема спорт")



"Верея" утре "Славия" (17.30 ч., по "Диема спорт")



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 18 2 1 56:16 56 2. "ЛЕВСКИ" 13 6 3 34:14 45 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 5 4 31:10 41 4. "ЛОКО" (ПД) 9 7 5 29:23 34 5. "ДУНАВ" 9 5 8 26:26 32 6. "ЧЕРНО МОРЕ 9 5 7 24:22 32 7. "БОТЕВ" 8 3 10 31:39 27 8. "БЕРОЕ" 7 5 9 20:23 26 9. "ПИРИН 7 4 10 24:31 25 10. "СЛАВИЯ" 7 3 11 26:33 24 11. "ВЕРЕЯ" 6 5 10 17:30 23 12. "ЛОКО" (ГО) 4 7 10 15:28 19 13. "НЕФТОХИМИК" 5 4 12 21:32 19 14. "МОНТАНА" 2 3 16 13:40 9

В следващия кръг - 4 март (събота), 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 5 март (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 6 март (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Берое" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец"); 11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд); 10 гола - Марселиньо ("Лудогорец"); 9 гола - Вандерсон ("Лудогорец"); 8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев"); 6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав"); 5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");



ВТОРА ЛИГА, XVIII КРЪГ



"Поморие" 1:2 "Септември" (Сф) (Лемперов 13; Чандъров 23, Пехливанов 56)



"Лудогорец II" 15.III "Созопол"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "СЕПТЕМВРИ" 11 5 2 29:14 38 2. "ЕТЪР" 10 6 2 30:13 36 3. "ВИТОША" 9 6 3 21:13 33 4. "СОЗОПОЛ" 9 5 3 18:8 32 5. "ПОМОРИЕ" 9 3 6 28:23 30 6. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 3 7 30:26 27 7. "НЕСЕБЪР" 7 4 7 23:27 25 8. "БОТЕВ" (ВР) 6 7 5 25:20 25 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 6 6 24:20 24 10. "ЦАРСКО СЕЛО" 7 3 8 28:28 24 11. "СПАРТАК" 6 3 9 28:29 21 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 5 6 7 16:19 21 13. "ОБОРИЩЕ" 5 4 9 17:30 19 14. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 3 9 18:21 18 15. "БАНСКО" 2 6 10 15:32 12 16. "ЛЕВСКИ" 3 0 15 14:41 9

В следващия кръг - 3 март (петък), 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); 5 март (неделя), 15.30 ч.: "Септември" - "Локо", "Спартак" - "Етър", "Оборище" - "Ботев" (Вр), "Левски" - "Ботев" (Глб), "Банско" - "ЦСКА-София II", "Царско село" - "Созопол"; 6 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II".

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ(Карагерен 8, Будинов 40; Огнянов 36, Прохазка 55-д)(13 ч., по "Диема")(15 ч., по "Диема спорт 2")(17.30 ч., по "Диема спорт 2")(15 ч., по "Диема спорт")(17.30 ч., по "Диема спорт")КЛАСИРАНЕ 256