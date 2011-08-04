:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Преди година ремонтираната галерия също даде дефекти
АНКЕТА
За коя партия или коалиция ще гласувате на изборите?
ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
ДПС
Воля
Реформаторски блок
Да, България
Нова република
Не подкрепям никого
Няма да гласувам
Резултати
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 319,863,512
Активни 1,357
Страници 100,598
За един ден 1,302,066
СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ

"Дунав"2:2"Левски"
(Карагерен 8, Будинов 40; Огнянов 36, Прохазка 55-д)

"ЦСКА-София"снощи"Ботев" (Пд)

"Локомотив" (ГО)днес"Монтана"
(13 ч., по "Диема")

"Пирин" (Бл)днес"Локомотив" (Пд)
(15 ч., по "Диема спорт 2")

"Нефтохимик"днес"Лудогорец"
(17.30 ч., по "Диема спорт 2")

"Черно море"утре"Берое"
(15 ч., по "Диема спорт")

"Верея"утре"Славия"
(17.30 ч., по "Диема спорт")

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"182156:1656
2. "ЛЕВСКИ"136334:1445
3. "ЦСКА-СОФИЯ"125431:1041
4. "ЛОКО" (ПД)97529:2334
5. "ДУНАВ"95826:2632
6. "ЧЕРНО МОРЕ95724:2232
7. "БОТЕВ"831031:3927
8. "БЕРОЕ"75920:2326
9. "ПИРИН741024:3125
10. "СЛАВИЯ"731126:3324
11. "ВЕРЕЯ"651017:3023
12. "ЛОКО" (ГО)471015:2819
13. "НЕФТОХИМИК"541221:3219
14. "МОНТАНА"231613:409

В следващия кръг - 4 март (събота), 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 5 март (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 6 март (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Берое" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец"); 11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд); 10 гола - Марселиньо ("Лудогорец"); 9 гола - Вандерсон ("Лудогорец"); 8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев"); 6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав"); 5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");

ВТОРА ЛИГА, XVIII КРЪГ

"Поморие"1:2"Септември" (Сф)
(Лемперов 13; Чандъров 23, Пехливанов 56)

"Лудогорец II"15.III"Созопол"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "СЕПТЕМВРИ"115229:1438
2. "ЕТЪР"106230:1336
3. "ВИТОША"96321:1333
4. "СОЗОПОЛ"95318:832
5. "ПОМОРИЕ"93628:2330
6. "ЦСКА-СОФИЯ II"83730:2627
7. "НЕСЕБЪР"74723:2725
8. "БОТЕВ" (ВР)67525:2025
9. "ЛОКОМОТИВ"66624:2024
10. "ЦАРСКО СЕЛО"73828:2824
11. "СПАРТАК"63928:2921
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)56716:1921
13. "ОБОРИЩЕ"54917:3019
14. "ЛУДОГОРЕЦ II"53918:2118
15. "БАНСКО"261015:3212
16. "ЛЕВСКИ"301514:419

В следващия кръг - 3 март (петък), 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); 5 март (неделя), 15.30 ч.: "Септември" - "Локо", "Спартак" - "Етър", "Оборище" - "Ботев" (Вр), "Левски" - "Ботев" (Глб), "Банско" - "ЦСКА-София II", "Царско село" - "Созопол"; 6 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II".
256
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД