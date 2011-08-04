СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ
(Карагерен 8, Будинов 40; Огнянов 36, Прохазка 55-д)
|"ЦСКА-София"
|снощи
|"Ботев" (Пд)
|"Локомотив" (ГО)
|днес
|"Монтана"
(13 ч., по "Диема")
|"Пирин" (Бл)
|днес
|"Локомотив" (Пд)
(15 ч., по "Диема спорт 2")
|"Нефтохимик"
|днес
|"Лудогорец"
(17.30 ч., по "Диема спорт 2")
(15 ч., по "Диема спорт")
(17.30 ч., по "Диема спорт")
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|18
|2
|1
|56:16
|56
|2. "ЛЕВСКИ"
|13
|6
|3
|34:14
|45
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|5
|4
|31:10
|41
|4. "ЛОКО" (ПД)
|9
|7
|5
|29:23
|34
|5. "ДУНАВ"
|9
|5
|8
|26:26
|32
|6. "ЧЕРНО МОРЕ
|9
|5
|7
|24:22
|32
|7. "БОТЕВ"
|8
|3
|10
|31:39
|27
|8. "БЕРОЕ"
|7
|5
|9
|20:23
|26
|9. "ПИРИН
|7
|4
|10
|24:31
|25
|10. "СЛАВИЯ"
|7
|3
|11
|26:33
|24
|11. "ВЕРЕЯ"
|6
|5
|10
|17:30
|23
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|10
|15:28
|19
|13. "НЕФТОХИМИК"
|5
|4
|12
|21:32
|19
|14. "МОНТАНА"
|2
|3
|16
|13:40
|9
В следващия кръг - 4 март (събота), 12.30 ч.: "Монтана" - "Дунав" (в Ловеч) (по "Диема"); от 14.30 ч.: "Левски" - "ЦСКА-София" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Локо" (Пд) - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 5 март (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Нефтохимик" (на ст. "Васил Левски") (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Верея" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Пирин" (по "Диема спорт 2"); 6 март (понеделник), 17.30 ч.: "Ботев" - "Берое" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец"); 11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд); 10 гола - Марселиньо ("Лудогорец"); 9 гола - Вандерсон ("Лудогорец"); 8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев"); 6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое"), Мирослав Будинов ("Дунав"); 5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана"), Антон Огнянов (4 за "Дунав", 1 за "Левски"), Роман Прохазка ("Левски");
ВТОРА ЛИГА, XVIII КРЪГ
(Лемперов 13; Чандъров 23, Пехливанов 56)
|"Поморие"
|1:2
|"Септември" (Сф)
|"Лудогорец II"
|15.III
|"Созопол"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "СЕПТЕМВРИ"
|11
|5
|2
|29:14
|38
|2. "ЕТЪР"
|10
|6
|2
|30:13
|36
|3. "ВИТОША"
|9
|6
|3
|21:13
|33
|4. "СОЗОПОЛ"
|9
|5
|3
|18:8
|32
|5. "ПОМОРИЕ"
|9
|3
|6
|28:23
|30
|6. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|3
|7
|30:26
|27
|7. "НЕСЕБЪР"
|7
|4
|7
|23:27
|25
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|6
|7
|5
|25:20
|25
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|6
|6
|24:20
|24
|10. "ЦАРСКО СЕЛО"
|7
|3
|8
|28:28
|24
|11. "СПАРТАК"
|6
|3
|9
|28:29
|21
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|5
|6
|7
|16:19
|21
|13. "ОБОРИЩЕ"
|5
|4
|9
|17:30
|19
|14. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|3
|9
|18:21
|18
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|10
|15:32
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|3
|0
|15
|14:41
|9
В следващия кръг - 3 март (петък), 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); 5 март (неделя), 15.30 ч.: "Септември" - "Локо", "Спартак" - "Етър", "Оборище" - "Ботев" (Вр), "Левски" - "Ботев" (Глб), "Банско" - "ЦСКА-София II", "Царско село" - "Созопол"; 6 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II".