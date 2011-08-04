СТАТИСТИКА



"Лудогорец" 4:0 "Верея" (Кампаняро 48, Вандерсон 61, Ж. Пауло 80, Марселиньо 87)



КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 18 2 1 56:16 56 2. "ЛЕВСКИ" 13 5 3 32:12 44 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 5 4 31:10 41 4. "ЛОКО" (ПД) 9 7 5 29:23 34 5. "ЧЕРНО МОРЕ 9 5 7 24:22 32 6. "ДУНАВ" 9 4 8 24:24 31 7. "БОТЕВ" 8 3 10 31:39 27 8. "БЕРОЕ" 7 5 9 20:23 26 9. "ПИРИН 7 4 10 24:31 25 10. "СЛАВИЯ" 7 3 11 26:33 24 11. "ВЕРЕЯ" 6 5 10 17:30 23 12. "ЛОКО" (ГО) 4 7 10 15:28 19 13. "НЕФТОХИМИК" 5 4 12 21:32 19 14. "МОНТАНА" 2 3 16 13:40 9

В следващия кръг - вторник, 15 ч.: "Дунав" - "Левски" (в Разград) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); сряда, 13 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Монтана" (по "Диема"); от 15 ч.: "Пирин" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); четвъртък, 15 ч.: "Черно море" - "Берое" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Верея" - "Славия" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

10 гола - Марселиньо ("Лудогорец");

9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");

5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");



ПЪРВА ЛИГА, ХХI КРЪГ(Кампаняро 48, Вандерсон 61, Ж. Пауло 80, Марселиньо 87)КЛАСИРАНЕ 72