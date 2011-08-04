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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХI КРЪГ

"Лудогорец"4:0"Верея"
(Кампаняро 48, Вандерсон 61, Ж. Пауло 80, Марселиньо 87)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"182156:1656
2. "ЛЕВСКИ"135332:1244
3. "ЦСКА-СОФИЯ"125431:1041
4. "ЛОКО" (ПД)97529:2334
5. "ЧЕРНО МОРЕ95724:2232
6. "ДУНАВ"94824:2431
7. "БОТЕВ"831031:3927
8. "БЕРОЕ"75920:2326
9. "ПИРИН741024:3125
10. "СЛАВИЯ"731126:3324
11. "ВЕРЕЯ"651017:3023
12. "ЛОКО" (ГО)471015:2819
13. "НЕФТОХИМИК"541221:3219
14. "МОНТАНА"231613:409

В следващия кръг - вторник, 15 ч.: "Дунав" - "Левски" (в Разград) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); сряда, 13 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Монтана" (по "Диема"); от 15 ч.: "Пирин" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); четвъртък, 15 ч.: "Черно море" - "Берое" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Верея" - "Славия" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");

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