СТАТИСТИКА

|"Лудогорец"
|4:0
|"Верея"
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|18
|2
|1
|56:16
|56
|2. "ЛЕВСКИ"
|13
|5
|3
|32:12
|44
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|5
|4
|31:10
|41
|4. "ЛОКО" (ПД)
|9
|7
|5
|29:23
|34
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|9
|5
|7
|24:22
|32
|6. "ДУНАВ"
|9
|4
|8
|24:24
|31
|7. "БОТЕВ"
|8
|3
|10
|31:39
|27
|8. "БЕРОЕ"
|7
|5
|9
|20:23
|26
|9. "ПИРИН
|7
|4
|10
|24:31
|25
|10. "СЛАВИЯ"
|7
|3
|11
|26:33
|24
|11. "ВЕРЕЯ"
|6
|5
|10
|17:30
|23
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|10
|15:28
|19
|13. "НЕФТОХИМИК"
|5
|4
|12
|21:32
|19
|14. "МОНТАНА"
|2
|3
|16
|13:40
|9
В следващия кръг - вторник, 15 ч.: "Дунав" - "Левски" (в Разград) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); сряда, 13 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Монтана" (по "Диема"); от 15 ч.: "Пирин" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); четвъртък, 15 ч.: "Черно море" - "Берое" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Верея" - "Славия" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец"), Жоао Пауло (12 за "Ботев", 1 за "Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
10 гола - Марселиньо ("Лудогорец");
9 гола - Вандерсон ("Лудогорец");
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");