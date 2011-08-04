ТОТО-ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, 16-И ТИРАЖ

"6 от 49" Числа: 15, 19 , 31, 33, 40, 42. Печалби: 6 - няма, 5 - 13 по 2570.00 лв., 4 - 605 по 55.20 лв., 3 - 10 984 по 4.30 лв. ДЖАКПОТ: 6 214 899.25 лв.







"6 от 42" Числа: 8, 14, 19, 25, 26, 34. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 1311.70 лв., 4 - 497 по 31.70 лв., 3 - 7584 по 3.00 лв. ДЖАКПОТ: 1 230 622.10 лв.







"5 от 35" I теглене: 1, 7, 10, 18, 32. Печалби: 5 - 2 по 13 153.20 лв., 4 - 316 по 72.80 лв., 3 - 9544 по 3.50 лв.; II теглене: 4, 6, 7, 15, 33. Печалби: 5 - няма, 4 - 177 по 204.40 лв., 3 - 7731 по 6.00 лв.







"Тото Джокер" Позиция: 2, 7, 9. Цифра: 7, 3, 5. Печалби: 3 - 13 по 1357.00 лв., 2 - 2016 по 8.80 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Тото 2 - Зодиак" Числа: 23, 30, 33, 45, 50. Зодия: 2. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 1 по 5000.00 лв., 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 16 по 100.00 лв., 3 - 155 по 10.00 лв., 2+1 - 253 по 5.00 лв., 1+1 - 1421 по 1.50 лв., 2 - 2790 по 1.00 лв., 0+1 - 2699 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Втори тотошанс"



"6 от 49" Печалба: лек автомобил - фиш с номер 431179993 (от София).







"Тото 1"



"13 срещи" Знаци: 1, Х, 1, Х, 1, 1, Х, Х, Х, 1, Х, 2, 2. Печалби: 13 - няма, 12 - 7 по 120.60 лв., 11 - 96 по 11.00 лв., 10 - 633 по 2.30 лв. ДЖАКПОТ: 843.89 лв.







"10 от 10" Знаци: 2, 2, 2, 1, 2, Х, Х, 2, 1, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 444.50 лв.







"12 тип 1Х2" Знаци: 1, 2, 1, 1, 2, Х, 2, Х, Х, 2, 2, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 9390.79 лв.



