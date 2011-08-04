СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХI КРЪГ
(Сердеров 3, Ив. Минчев 73; Бакари 90)
(Д. Генов 14; Д. Младенов 61, Ив. Цветков 86)
(Адениджи 47; Кифуети 58)
(Педро 87)
|"Локо" (Пд)
|0:0
|"Нефтохимик"
(Карагарен 45, 70)
КЛАСИРАНЕПРЗГРТ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|17
|2
|1
|52:16
|53
|2. "ЛЕВСКИ"
|13
|5
|3
|32:12
|44
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|12
|5
|4
|31:10
|41
|4. "ЛОКО" (ПД)
|9
|7
|5
|29:23
|34
|5. "ЧЕРНО МОРЕ
|9
|5
|7
|24:22
|32
|6. "ДУНАВ"
|9
|4
|8
|24:24
|31
|7. "БОТЕВ"
|8
|3
|10
|31:39
|27
|8. "БЕРОЕ"
|7
|5
|9
|20:23
|26
|9. "ПИРИН
|7
|4
|10
|24:31
|25
|10. "СЛАВИЯ"
|7
|3
|11
|26:33
|24
|11. "ВЕРЕЯ"
|6
|5
|9
|17:26
|23
|12. "ЛОКО" (ГО)
|4
|7
|10
|15:28
|19
|13. "НЕФТОХИМИК"
|5
|4
|12
|21:32
|19
|14. "МОНТАНА"
|2
|3
|16
|13:40
|9
В следващия кръг - 28 февруари (вторник), 15 ч.: "Дунав" - "Левски" (в Разград) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 1 март (сряда), 13 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Монтана" (по "Диема"); от 15 ч.: "Пирин" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 2 март (четвъртък), 15 ч.: "Черно море" - "Берое" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Верея" - "Славия" (по "Диема спорт").
ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
9 гола - Марселиньо ("Лудогорец")
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
ВТОРА ЛИГА, XVIII КРЪГ
|"ЦСКА-София II"
|2:0
|"Несебър"
|"Ботев" (Вр)
|2:1
|"Левски" (К)
|"Локо" (Сф)
|1:0
|"Спартак"
|(Пл)
(по "Диема спорт")
|"Поморие"
|днес, 17.30 ч.
|"Септември"
|"Лудогорец II"
|15.III
|"Созопол"
КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
|1. "ЕТЪР"
|10
|6
|2
|30:13
|36
|2. "СЕПТЕМВРИ"
|10
|5
|2
|27:13
|35
|3. "ВИТОША"
|9
|6
|3
|21:13
|33
|4. "СОЗОПОЛ"
|9
|5
|3
|18:8
|32
|5. "ПОМОРИЕ"
|9
|3
|5
|27:21
|30
|6. "ЦСКА-СОФИЯ II"
|8
|3
|7
|30:26
|27
|7. "НЕСЕБЪР"
|7
|4
|7
|23:27
|25
|8. "БОТЕВ" (ВР)
|6
|7
|5
|25:20
|25
|9. "ЛОКОМОТИВ"
|6
|6
|6
|24:20
|24
|10. "ЦАРСКО СЕЛО"
|7
|3
|8
|28:28
|24
|11. "СПАРТАК"
|6
|3
|9
|28:29
|21
|12. "БОТЕВ" (ГЛБ)
|5
|6
|7
|16:19
|21
|13. "ОБОРИЩЕ"
|5
|4
|9
|17:30
|19
|14. "ЛУДОГОРЕЦ II"
|5
|3
|9
|18:21
|18
|15. "БАНСКО"
|2
|6
|10
|15:32
|12
|16. "ЛЕВСКИ"
|3
|0
|15
|14:41
|9
В следващия кръг - 3 март (петък), 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); 5 март (неделя), 15.30 ч.: "Септември" - "Локомотив" (Сф), "Спартак" (Пл) - "Етър", "Оборище" - "Ботев" (Вр), "Левски" (Карл) - "Ботев" (Глб), "Банско" - "ЦСКА-София II", "Царско село" - "Созопол"; 6 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II".