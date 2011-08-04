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СПОРТ

СТАТИСТИКА

ПЪРВА ЛИГА, ХХI КРЪГ

"Славия"2:1"Черно море"
(Сердеров 3, Ив. Минчев 73; Бакари 90)

"Монтана"1:2"Пирин"
(Д. Генов 14; Д. Младенов 61, Ив. Цветков 86)

"Левски"1:1"Локо" (ГО)
(Адениджи 47; Кифуети 58)

"Берое"0:1"ЦСКА-София"
(Педро 87)

"Локо" (Пд)0:0"Нефтохимик"

"Ботев"0:2"Дунав"
(Карагарен 45, 70)

"Лудогорец"снощи"Верея"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"172152:1653
2. "ЛЕВСКИ"135332:1244
3. "ЦСКА-СОФИЯ"125431:1041
4. "ЛОКО" (ПД)97529:2334
5. "ЧЕРНО МОРЕ95724:2232
6. "ДУНАВ"94824:2431
7. "БОТЕВ"831031:3927
8. "БЕРОЕ"75920:2326
9. "ПИРИН741024:3125
10. "СЛАВИЯ"731126:3324
11. "ВЕРЕЯ"65917:2623
12. "ЛОКО" (ГО)471015:2819
13. "НЕФТОХИМИК"541221:3219
14. "МОНТАНА"231613:409

В следващия кръг - 28 февруари (вторник), 15 ч.: "Дунав" - "Левски" (в Разград) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 1 март (сряда), 13 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Монтана" (по "Диема"); от 15 ч.: "Пирин" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 2 март (четвъртък), 15 ч.: "Черно море" - "Берое" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Верея" - "Славия" (по "Диема спорт").

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
9 гола - Марселиньо ("Лудогорец")
8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");
5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");



ВТОРА ЛИГА, XVIII КРЪГ

"ЦСКА-София II"2:0"Несебър"

"Витоша"2:1"Царско село"

"Ботев" (Вр)2:1"Левски" (К)

"Ботев" (Глб)1:0"Банско"

"Етър"0:0"Оборище"

"Локо" (Сф)1:0"Спартак"(Пл)

"Поморие"днес, 17.30 ч."Септември"
(по "Диема спорт")

"Лудогорец II"15.III"Созопол"

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЕТЪР"106230:1336
2. "СЕПТЕМВРИ"105227:1335
3. "ВИТОША"96321:1333
4. "СОЗОПОЛ"95318:832
5. "ПОМОРИЕ"93527:2130
6. "ЦСКА-СОФИЯ II"83730:2627
7. "НЕСЕБЪР"74723:2725
8. "БОТЕВ" (ВР)67525:2025
9. "ЛОКОМОТИВ"66624:2024
10. "ЦАРСКО СЕЛО"73828:2824
11. "СПАРТАК"63928:2921
12. "БОТЕВ" (ГЛБ)56716:1921
13. "ОБОРИЩЕ"54917:3019
14. "ЛУДОГОРЕЦ II"53918:2118
15. "БАНСКО"261015:3212
16. "ЛЕВСКИ"301514:419

В следващия кръг - 3 март (петък), 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); 5 март (неделя), 15.30 ч.: "Септември" - "Локомотив" (Сф), "Спартак" (Пл) - "Етър", "Оборище" - "Ботев" (Вр), "Левски" (Карл) - "Ботев" (Глб), "Банско" - "ЦСКА-София II", "Царско село" - "Созопол"; 6 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II".



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