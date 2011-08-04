СТАТИСТИКА



"Славия" 2:1 "Черно море" (Сердеров 3, Ив. Минчев 73; Бакари 90)



"Монтана" 1:2 "Пирин" (Д. Генов 14; Д. Младенов 61, Ив. Цветков 86)



"Левски" 1:1 "Локо" (ГО) (Адениджи 47; Кифуети 58)



"Берое" 0:1 "ЦСКА-София" (Педро 87)



"Локо" (Пд) 0:0 "Нефтохимик"

"Ботев" 0:2 "Дунав" (Карагарен 45, 70)



"Лудогорец" снощи "Верея"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 17 2 1 52:16 53 2. "ЛЕВСКИ" 13 5 3 32:12 44 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 12 5 4 31:10 41 4. "ЛОКО" (ПД) 9 7 5 29:23 34 5. "ЧЕРНО МОРЕ 9 5 7 24:22 32 6. "ДУНАВ" 9 4 8 24:24 31 7. "БОТЕВ" 8 3 10 31:39 27 8. "БЕРОЕ" 7 5 9 20:23 26 9. "ПИРИН 7 4 10 24:31 25 10. "СЛАВИЯ" 7 3 11 26:33 24 11. "ВЕРЕЯ" 6 5 9 17:26 23 12. "ЛОКО" (ГО) 4 7 10 15:28 19 13. "НЕФТОХИМИК" 5 4 12 21:32 19 14. "МОНТАНА" 2 3 16 13:40 9

В следващия кръг - 28 февруари (вторник), 15 ч.: "Дунав" - "Левски" (в Разград) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд) (по "Диема спорт"); 1 март (сряда), 13 ч.: "Локомотив" (ГО) - "Монтана" (по "Диема"); от 15 ч.: "Пирин" - "Локомотив" (Пд) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец" (по "Диема спорт 2"); 2 март (четвъртък), 15 ч.: "Черно море" - "Берое" (в Каварна) (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Верея" - "Славия" (по "Диема спорт").



ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

12 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

9 гола - Марселиньо ("Лудогорец")

8 гола - Даниел Младенов ("Пирин"), Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

6 гола - Сердер Сердеров ("Славия"), Бабатунде Адениджи ("Левски"), Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");

5 гола - Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");







ВТОРА ЛИГА, XVIII КРЪГ



"ЦСКА-София II" 2:0 "Несебър"

"Витоша" 2:1 "Царско село"

"Ботев" (Вр) 2:1 "Левски" (К)

"Ботев" (Глб) 1:0 "Банско"

"Етър" 0:0 "Оборище"

"Локо" (Сф) 1:0 "Спартак" (Пл)

"Поморие" днес, 17.30 ч. "Септември" (по "Диема спорт")



"Лудогорец II" 15.III "Созопол"

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЕТЪР" 10 6 2 30:13 36 2. "СЕПТЕМВРИ" 10 5 2 27:13 35 3. "ВИТОША" 9 6 3 21:13 33 4. "СОЗОПОЛ" 9 5 3 18:8 32 5. "ПОМОРИЕ" 9 3 5 27:21 30 6. "ЦСКА-СОФИЯ II" 8 3 7 30:26 27 7. "НЕСЕБЪР" 7 4 7 23:27 25 8. "БОТЕВ" (ВР) 6 7 5 25:20 25 9. "ЛОКОМОТИВ" 6 6 6 24:20 24 10. "ЦАРСКО СЕЛО" 7 3 8 28:28 24 11. "СПАРТАК" 6 3 9 28:29 21 12. "БОТЕВ" (ГЛБ) 5 6 7 16:19 21 13. "ОБОРИЩЕ" 5 4 9 17:30 19 14. "ЛУДОГОРЕЦ II" 5 3 9 18:21 18 15. "БАНСКО" 2 6 10 15:32 12 16. "ЛЕВСКИ" 3 0 15 14:41 9

В следващия кръг - 3 март (петък), 15.30 ч.: "Несебър" - "Витоша" (по "Диема спорт 2"); 5 март (неделя), 15.30 ч.: "Септември" - "Локомотив" (Сф), "Спартак" (Пл) - "Етър", "Оборище" - "Ботев" (Вр), "Левски" (Карл) - "Ботев" (Глб), "Банско" - "ЦСКА-София II", "Царско село" - "Созопол"; 6 март (понеделник), 15.30 ч.: "Поморие" - "Лудогорец II".







ПЪРВА ЛИГА, ХХI КРЪГ(Сердеров 3, Ив. Минчев 73; Бакари 90)(Д. Генов 14; Д. Младенов 61, Ив. Цветков 86)(Адениджи 47; Кифуети 58)(Педро 87)(Карагарен 45, 70)КЛАСИРАНЕ 128