Футболна седмица

Събота



Диема



13.00 "Локомотив" (Пд) - "Нефтохимик Бургас"



Диема спорт



15.00 "Берое" - "ЦСКА-София"



17.30 "Левски" - "Локомотив" (Горна Оряховица)



21.00 "Лил" - "Бордо"



Диема спорт 2



14.30 "Лийдс" - "Шефилд Уенздей"



17.00 "Астън Вила" - "Дарби Каунти"



19.30 "Уотфорд" - "Уест Хем"



Нова спорт



18.00 "Гингам" - "Монако"



Евроспорт 2



16.30 "Байерн" - "Хамбургер"



19.30 "Херта" - "Айнтрахт"



РИНГ.БГ



19.00 "Наполи" - "Аталанта"



21.45 "Ювентус" - "Емполи"



F+



17.15 "Бетис" - "Севиля"



21.45 "Ейбар" - "Малага"







Неделя



Диема спорт 2



12.30 "Славия" - "Черно море"



15.00 "Монтана" - "Пирин"



17.30 "Лудогорец" - "Верея"



Диема спорт



15.30 "Тотнъм" - "Стоук Сити"



18.30 Купа на английската лига, финал: "Манчестър Юн" - "Саутхемптън"



22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"



Нова спорт



16.00 "Сент Етиен" - "Каен"



18.00 "Олимпик" (Лион) - "Метц"



РИНГ.БГ



16.00 "Сасуоло" - "Милан"



21.45 "Интер" - "Рома"



Евроспорт 2



16.30 "Инголщад" - "Борусия" (М)



18.30 "Шалке 04" - "Хофенхайм"



Sport+



17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"



21.45 "Виляреал" - "Реал" (Мадрид)



M-tel Sport



15.30 "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"



17.45 "Аякс" - "Хераклес"







Понеделник



Диема спорт



17.30 "Поморие" - "Септември" (Сф)



Диема спорт 2



22.00 "Лестър" - "Ливърпул"



Евроспорт 2



21.15 "Санкт Паули" - "Карлсруе"



РИНГ.БГ



21.45 "Фиорентина" - "Торино"







Вторник



Диема спорт



15.00 "Дунав" - "Левски"



17.30 "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд)



РИНГ.БГ



21.45 Купа на Италия, 1/2-финал: "Ювентус" - "Наполи"







Сряда



Диема



13.00 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Монтана"



Диема спорт 2



15.00 "Пирин" - "Локомотив" (Пд)



17.30 "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец"



21.45 Купа на ФА, 1/8-финал, преиграване: "Манчестър С" - "Хъдърсфийлд"



РИНГ.БГ



21.45 Купа на Италия, 1/2-финал: "Рома" - "Лацио"







Четвъртък



Диема спорт



15.00 "Черно море" - "Берое"



17.30 "Верея" - "Славия"







Петък



Диема спорт 2



15.30 "Несебър" - "Витоша"



Диема спорт



21.45 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)



Евроспорт 2



21.30 "Аугсбург" - "РБ Лайпциг"



