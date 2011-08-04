Футболна седмица

Събота
Диема
13.00 "Локомотив" (Пд) - "Нефтохимик Бургас"
Диема спорт
15.00 "Берое" - "ЦСКА-София"
17.30 "Левски" - "Локомотив" (Горна Оряховица)
21.00 "Лил" - "Бордо"
Диема спорт 2
14.30 "Лийдс" - "Шефилд Уенздей"
17.00 "Астън Вила" - "Дарби Каунти"
19.30 "Уотфорд" - "Уест Хем"
Нова спорт
18.00 "Гингам" - "Монако"
Евроспорт 2
16.30 "Байерн" - "Хамбургер"
19.30 "Херта" - "Айнтрахт"
РИНГ.БГ
19.00 "Наполи" - "Аталанта"
21.45 "Ювентус" - "Емполи"
F+
17.15 "Бетис" - "Севиля"
21.45 "Ейбар" - "Малага"
Неделя
Диема спорт 2
12.30 "Славия" - "Черно море"
15.00 "Монтана" - "Пирин"
17.30 "Лудогорец" - "Верея"
Диема спорт
15.30 "Тотнъм" - "Стоук Сити"
18.30 Купа на английската лига, финал: "Манчестър Юн" - "Саутхемптън"
22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"
Нова спорт
16.00 "Сент Етиен" - "Каен"
18.00 "Олимпик" (Лион) - "Метц"
РИНГ.БГ
16.00 "Сасуоло" - "Милан"
21.45 "Интер" - "Рома"
Евроспорт 2
16.30 "Инголщад" - "Борусия" (М)
18.30 "Шалке 04" - "Хофенхайм"
Sport+
17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"
21.45 "Виляреал" - "Реал" (Мадрид)
M-tel Sport
15.30 "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"
17.45 "Аякс" - "Хераклес"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Поморие" - "Септември" (Сф)
Диема спорт 2
22.00 "Лестър" - "Ливърпул"
Евроспорт 2
21.15 "Санкт Паули" - "Карлсруе"
РИНГ.БГ
21.45 "Фиорентина" - "Торино"
Вторник
Диема спорт
15.00 "Дунав" - "Левски"
17.30 "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд)
РИНГ.БГ
21.45 Купа на Италия, 1/2-финал: "Ювентус" - "Наполи"
Сряда
Диема
13.00 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Монтана"
Диема спорт 2
15.00 "Пирин" - "Локомотив" (Пд)
17.30 "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец"
21.45 Купа на ФА, 1/8-финал, преиграване: "Манчестър С" - "Хъдърсфийлд"
РИНГ.БГ
21.45 Купа на Италия, 1/2-финал: "Рома" - "Лацио"
Четвъртък
Диема спорт
15.00 "Черно море" - "Берое"
17.30 "Верея" - "Славия"
Петък
Диема спорт 2
15.30 "Несебър" - "Витоша"
Диема спорт
21.45 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)
Евроспорт 2
21.30 "Аугсбург" - "РБ Лайпциг"
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