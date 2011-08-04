:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
А тя отново настоява "да се разберем като мъже"
Причината е в отказа на САЩ да отмени ограничителния режим за българи, румънци, поляци
АНКЕТА
За коя партия или коалиция ще гласувате на изборите?
ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
ДПС
Воля
Реформаторски блок
Да, България
Нова република
Не подкрепям никого
Няма да гласувам
Резултати
Честит рожден ден, Миряна!!!
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 319,203,660
Активни 1,336
Страници 125,328
За един ден 1,302,066
СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

13.00 "Локомотив" (Пд) - "Нефтохимик Бургас"

Диема спорт

15.00 "Берое" - "ЦСКА-София"

17.30 "Левски" - "Локомотив" (Горна Оряховица)

21.00 "Лил" - "Бордо"

Диема спорт 2

14.30 "Лийдс" - "Шефилд Уенздей"

17.00 "Астън Вила" - "Дарби Каунти"

19.30 "Уотфорд" - "Уест Хем"

Нова спорт

18.00 "Гингам" - "Монако"

Евроспорт 2

16.30 "Байерн" - "Хамбургер"

19.30 "Херта" - "Айнтрахт"

РИНГ.БГ

19.00 "Наполи" - "Аталанта"

21.45 "Ювентус" - "Емполи"

F+

17.15 "Бетис" - "Севиля"

21.45 "Ейбар" - "Малага"



Неделя

Диема спорт 2

12.30 "Славия" - "Черно море"

15.00 "Монтана" - "Пирин"

17.30 "Лудогорец" - "Верея"

Диема спорт

15.30 "Тотнъм" - "Стоук Сити"

18.30 Купа на английската лига, финал: "Манчестър Юн" - "Саутхемптън"

22.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Пари Сен Жермен"

Нова спорт

16.00 "Сент Етиен" - "Каен"

18.00 "Олимпик" (Лион) - "Метц"

РИНГ.БГ

16.00 "Сасуоло" - "Милан"

21.45 "Интер" - "Рома"

Евроспорт 2

16.30 "Инголщад" - "Борусия" (М)

18.30 "Шалке 04" - "Хофенхайм"

Sport+

17.15 "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"

21.45 "Виляреал" - "Реал" (Мадрид)

M-tel Sport

15.30 "Фейенорд" - ПСВ "Айндховен"

17.45 "Аякс" - "Хераклес"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Поморие" - "Септември" (Сф)

Диема спорт 2

22.00 "Лестър" - "Ливърпул"

Евроспорт 2

21.15 "Санкт Паули" - "Карлсруе"

РИНГ.БГ

21.45 "Фиорентина" - "Торино"



Вторник

Диема спорт

15.00 "Дунав" - "Левски"

17.30 "ЦСКА-София" - "Ботев" (Пд)

РИНГ.БГ

21.45 Купа на Италия, 1/2-финал: "Ювентус" - "Наполи"



Сряда

Диема

13.00 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Монтана"

Диема спорт 2

15.00 "Пирин" - "Локомотив" (Пд)

17.30 "Нефтохимик Бургас" - "Лудогорец"

21.45 Купа на ФА, 1/8-финал, преиграване: "Манчестър С" - "Хъдърсфийлд"

РИНГ.БГ

21.45 Купа на Италия, 1/2-финал: "Рома" - "Лацио"



Четвъртък

Диема спорт

15.00 "Черно море" - "Берое"

17.30 "Верея" - "Славия"



Петък

Диема спорт 2

15.30 "Несебър" - "Витоша"

Диема спорт

21.45 "Бордо" - "Олимпик" (Лион)

Евроспорт 2

21.30 "Аугсбург" - "РБ Лайпциг"

74
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД