Канадците "Монстър трак" подгряват "Пърпъл" в София

Организаторите на концерта на "Дийп Пърпъл" на 14 май в зала "Арена Армеец" вчера разкриха и групата, която ще излезе на сцената преди рок ветераните. Това са канадците "Монстър трак", който само с два албума се наредиха сред най-актуалните съвременни банди. Те вече имат в актива си участия на елитни фестивали като английския "Даунлоуд", подгрявали са и други големи в жанра като Слаш, "Алис ин чейнс", "Никълбек" и др. Това всъщност ще е и чудесна възможност на българската публика да чуе подобна група, която иначе трудно може да бъде докарана за самостоятелен концерт."Монстър трак" ще имат възможността да излязат пред препълнена зала, тъй като интересът към концерта от прощалното турне на "Дийп Пърпъл" е огромен. Почти всички билети са разпродадени, като в мрежата на "Ивентим" има единствено ограничено количество за правостоящи на цена 60 лв. Както е известно, "Пърпъл" ще свирят не само големите си хитове Smoke on the Water, Hush, Perfect Strangers, Burn, Lazy, Black Night, Child in Time, Highway Star и др. Но и музика от албума inFinite, който предстои да излезе на 7 април.