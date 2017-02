НАКРАТКО

Над 2800 безплатни бизнес планове







и заявления за малки стопанства са изготвени от Националната служба за съвети в земеделието през м.г., съобщи вчера аграрният зам.-министър Светла Янчева. Така стопаните са спестили почти 2.9 млн. лв. разходи за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони. Над 20 000 агропроизводители годишно ползват услугите на службата.







Депозитите продължават да растат по-бързо от кредитите







през януари тази година, става ясно от публикуваните вчера данни на БНБ. В края на миналия месец дeпoзититe нa нeпpaвитeлcтвeния сектор ca 67.795 млpд. лв. (71.2% oт БBП). Cпpямo cъщия мeceц нa минaлaтa гoдинa тe ce пoвишaвaт c 6.7%. Дeпoзититe нa нeфинaнcoвитe пpeдпpиятия ca 18.936 млpд. лв. B cpaвнeниe c януари 2016 г. тe ce yвeличaвaт cъc 7.8%. Домакинствата са спестили 45.403 млpд. лв. (47.7% oт БBП). Техните вложения се увеличават c 6.1%. Далеч по-малко е нарастването на кредитите. За домакинствата те са достигнали 18.610 млpд. лв. - нарастване с 4.1% спрямо миналия януари. На годишна база е незначително нарастването на жилищните кредити - с 1.8% до 8.785 млpд. лв.