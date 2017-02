Имани пристига за третия фест "Франкофоли" Имани







Фестивалът "Франкофоли" в Благоевград вече има завидна история и вярна аудитория: в първите му две издания на сцената на централния градски площад се качиха едни от най-популярните по света френски артисти, сред които ZAZ, Нувел Ваг, "Джипси кингс", Патрисия Каас, DJ Боб Синклер. През 2016 г. двата дни на феста събраха над 25-хилядна публика, а хотелите в града бяха напълно заети седмици преди датите на провеждането му.



Тази година фестивалът е на 16 и 17 юни, като сцената отново ще бъде на открито, съобщават от община Благоевград. Традицията за вход свободен ще се запази във втория ден, когато хедлайнер на вечерта ще бъде обичаната от българската публика френска соул певица от африкански произход Имани. Изпълнителката на You'll Never Know и Don't Be So Shy вече два пъти изправи на крака публиката в София. Предстои да бъдат обявени и другите гости в двата дни на фестивала.



Фестивалът Les Francofolies е най-големият международен фестивал за съвременна франкофонска музика, който се провежда всяка година от 1985 г. насам в град Ла Рошел, Франция. Освен ежегодните издания във Франция "Франкофоли" се провежда редовно и в Монреал, Канада и Спа, Белгия. Има изнесени издания в Ню Йорк, Буенос Айрес и Берлин, а от 2015 - и в България.



