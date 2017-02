САЩ започват да гонят 11 млн. нелегални имигранти

Shintoabe 23 Февруари 2017 10:45 "The number of illegal immigrants in the United States may be as high as 20 million people, almost double the official estimates of 11.1 million of the March 2005 Current Population Survey and 11.5 million–12 million by the Pew Hispanic Center (Fact Sheet, April 5, 2006). 2."

Че какво лошо има да се освободят от престъпници? Не че всичките 11/над 20/ милиона са такива. И какво е лошото на Тръмп, че иска да се спазват законите?