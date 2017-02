Митническите измами са на един клик разстояние Достъпът до информационните системи е ключов, за да работи корупционната схема Самуил Димитров СНИМКА: БГНЕС Изобщо не е нужно цигарите да минават през границите и да се рискува залавянето им.



Тази схема е описана в обвинителния акт на спецпрокуратурата, по който наскоро двама бивши митничари бяха осъдени за длъжностни престъпления. Присъдата не е окончателна и може да се обжалва, но така или иначе твърденията за престъпната схема няма да се променят особено и при следващите инстанции. Обвинения бяха повдигнати на трима мъже, но единият от тях бе оправдан изцяло.



В началото в измамата участват двама митничари - Н. С. и В. В., твърдят от прокуратурата. Всичко започва през 2012 г. Двамата са приятели. Н. С. е уволнен от Калотина, а В.В. продължава да работи на Гюешево. Според прокуратурата след уволнението си Н.С. решил "да използва познанията си в областта на митническото законодателство, както и опита и познанството си с бивши колеги за извършване на фиктивно износни операции на цигари извън ЕС и по този начин да си набавят облаги по престъпен начин". За целта обаче им трябвал трети човек,







който да "приключи" износа, или просто казано - да запише в базата данни,







че въпросните стоки са напуснали границите на съюза. Свързват се друг познат митничар (свидетел по делото), който пък ги запознава с третия обвиняем, със същите инициали като свидетеля - И. К. - работещ в отдела "Информационни и комуникационни технологии" в митническата централа на ул. "Раковски" в София. Обещават му 30 хил. долара. И. К. е с достъп до информационните системи, а освен това отговаря и на друго важно условие - "желателно е да е човек, на когото може да се разчита и да са му необходими пари". Малко преди това мъжът е търсил 350 лв. назаем, за да си плати вноската по кредита.



Системата на митниците всъщност е част от общата европейска, чиято централа е в Европейската комисия. От там минават и всички съобщения, изпращани от националните агенции. Системата се състои от национални домейни, където се съхраняват данните на всяка държава, общ домейн, управляван от ЕК и външен домейн.



След като уточняват подробностите, схемата започва да работи в началото на март 2013 г. Н.С. намира, неясно откъде, поне по данните в обвинителния акт, митнически регистрационни номера (MRN) на пратки. Дава ги на В. В., а той, от своя страна, ги изпраща на митничаря, който е свидетел по делото. Той пък ги препраща на И. К. от IT отдела. Свидетелят получава номерата като SMS-и, изпращани от сръбски номер и ги предава на IT специалиста по скайп.



И. К. свършва най-голямата част от работата. Поставя данните първо в тестовата среда на информационната система на митниците. Идеята на този модул е да се "провеждат изпитания/тестове на нови функционалности и възникнали казуси с цел проверка правилната работа на системата след усъвършенстване или поправки, извършени от разработчиците, или поставени въпроси от потребителите на системата". Иначе казано, тестовата среда имитира работната на същата система. И. К. взема данните за въпросната пратка с цигари от Полша и симулира митническа операция в тестовата среда. Според разследващите това се прави "с цел да получи резултати под формата на необходимите съобщения за изпращане към износното митническо учреждение в Полша за потвърждаване осъществяването на износната операция". "В конкретния случай тестовата среда е използвана като







средство за заобикаляне, за да се симулират действия и генерират съобщения,







без да има реално представяне на стоките, придружаващите документи и превозното средство на изходното митническо учреждение в Република България", пише в обвинителния акт. Т.е. камионът с цигарите само на книга е напуснал България в посока Турция през "Капитан Андреево". Реално износ няма, камионите изобщо не са напускали Полша. По този начин фирмата производител си спестява акциз, а освен това си връща ДДС, което изобщо не й се полага, твърдят от прокуратурата.



След изпълнението на първата "задача" И.К. получава 20 хил. долара, твърди се в обвинителния акт. Предадени са му отново чрез посредника и свидетел по делото. Парите били оставени под дясната седалка на колата на свидетеля, откъдето ИТ специалистът ги взел. Междувременно за извършеното е подаден сигнал в МВР, но така и не става ясно от кого. Достъпът до системите на И.К. обаче е прекъснат. Седмица по-късно, отново чрез свидетеля, се получава нов митнически регистрационен код с искането да бъде обработен по същия начин на следващия ден. Свидетелят го препраща, а вечерта получава още едно съобщение с нов код, който също изпраща. След това обаче решил да се откаже, твърдят разследващите. "Свидетелят К. решил да се откаже, защото размислил и преценил, че не желае повече да участва в такива деяния. Прекъснал контактите си с обвиняемия В.В. и изхвърлили телефона, на който получавал съобщенията от неизвестни сръбски номера", твърди се в обвинителния акт.



Но тъй като преди това кодовете вече са изпратени на компютърния специалист, той отново се опитва да "приключи" износа. Повтаря операцията през тестовата и реалната среда на системата, но не успява да изпрати съобщението заради прекратения му достъп. Прави два опита за изпращане, след което е арестуван от ГДБОП зад служебния си компютър. Тримата са следени със СРС-та, става ясно от обвинителния акт. На тази комуникация прокуратурата разчита много. "Особено показателни за ролята на всеки един от обвиняемите са документираните разговори чрез експлоатация на СРС", пишат разследващите. И тримата обвинени отказват да дават обяснения пред прокуратурата. Като свидетел обаче е привлечен митничарят, играл ролята на посредник. Обвинения не са му повдигнати.



Съдът оправдава Н.С., който според прокуратурата поставя началото на престъпната схема. Той е обвинен като подбудител на компютърния специалист И.К и другия митничар В.В. Защо съдът решава, че Н.С. не е виновен, не става ясно, тъй като присъдата бе прочетена наскоро и мотивите още не са готови. И.К. е осъден на 3 години затвор, както и е лишен от правото да заема подобна длъжност за 5 години. В. В. е осъден на две години и шест месеца, като също получава забрана да работи на подобна длъжност, но за по-кратък срок - четири години и половина. И тримата са оправдани по обвинението, че са участвали в организирана престъпна група. Решението не е окончателно и може да се обжалва на още две инстанции.



От данните по делото не става ясно какво се случва в Полша след разкриване на схемата. От прокуратурата обаче съобщиха, че са установени общо 8 случая на на фиктивен износ с участието на българските митничари. "За образуваното от специализираната прокуратура досъдебно производство чрез ОЛАФ са били информирани полските власти. Там апелативната прокуратура в Люблин е образувала, от своя страна, досъдебно производство за данъчни измами срещу служители във фирмата производител "Луксор", заявиха от държавното обвинение.



















