СТАТИСТИКА

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ПЪРВА ЛИГА, ХХ КРЪГ

"Верея"0:1"Локомотив" (Пд)
(Умарбаев 90)

КЛАСИРАНЕ
ПРЗГРТ
1. "ЛУДОГОРЕЦ"172152:1653
2. "ЛЕВСКИ"134331:1143
3. "ЦСКА-СОФИЯ"115430:1038
4. "ЛОКО" (ПД)96529:2333
5. "ЧЕРНО МОРЕ95623:1832
6. "ДУНАВ"84822:2428
7. "БОТЕВ"83931:3727
8. "БЕРОЕ"75820:2226
9. "ВЕРЕЯ"65917:2623
10. "ПИРИН641022:3022
11. "СЛАВИЯ"631124:3221
12. "НЕФТОХИМИК"531221:3218
13. "ЛОКО" (ГО)461014:2718
14. "МОНТАНА"231512:389

ГОЛМАЙСТОРИ
13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
12 гола - Жоао Пауло ("Ботев");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
9 гола - Марселиньо ("Лудогорец")
8 гола - Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");
5 гола - Бабатунде Адениджи ("Левски"), Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");

В слeдващия кръг - 24 февруари (петък), 17.30 ч.: "Ботев" - "Дунав" (по "Диема спорт 2"); 25 февруари (събота), 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Нефтохимик" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 26 февруари (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Монтана" - "Пирин" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Верея" (по "Диема спорт 2").
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