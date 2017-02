Съдът пусна поръчката на ЦИК за машинното гласуване

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ

Върховният административен съд (ВАС) не разгледа по същество жалба на канадска фирма срещу обявената от ЦИК обществена поръчка за устройствата за машинно гласуване за изборите. В жалбата представителят на Never Better Investment у нас Станислав Георгиев заявява, че компанията има интерес да участва в процедурата, но иска тя да бъде спряна, а решението за обявяването й - отменено като "неправилно и незаконосъобразно". "Смятаме, че са нарушени всички законови и технологични срокове по ЗОП за провеждането на такава процедура, имайки предвид насрочената дата на изборите - 26 март", твърдят от фирмата. Като доказателство се казва, че "минималният срок за получаване на заявление за участие е 30 дни от датата на изпращането на обявлението за публикуване, както и от поканата за потвърждаване на интерес.



Решението на ЦИК бе публикувано на 11 февруари, а срокът за подаване на оферти изтича през седмицата. От Never Better Investment поясняват още, че 30 дни е минималният срок за получаване на първоначални оферти след изпращането на поканата за интерес. "Видно е, че тези срокове няма как да бъдат спазени и ще бъдат нарушени, откъдето се опорочава и цялата процедура", пише в жалбата. ВАС обаче отказва да я разгледа с мотив, че Георгиев не може да докаже, че представлява Never Better Investment у нас и че такава фирма съществува. Съдът не приема аргумента, че на Георгиев не е стигнало технологично време да преведе нужните документи и да се подготви за конкурса. Решението на ВАС е окончателно.



-----------ОЩЕ СЕКЦИИ



Посолството ни в Берлин е поискало Германия да разреши да се открият секции в още 17 града освен в дипломатическите и консулските ни мисии в Берлин, Мюнхен и във Франкфурт и в почетните ни консулства в още пет града, съобщи БНР. По предложение на временните обществени съвети на българите в чужбина е поискано да се гласува в Аахен, Бремен, Валдорф, Дортмунд, Дрезден, Дюселдорф, Карлсруе, Касел, Констанц, Кьолн, Манхайм, Нюрнберг, Регенсбург, Фрайбург, Хановер, Хам и Лайпциг. От страна на немската държава все още няма отговор, съобщи МВнР. Според Външно няма срок, в който немските власти трябва да отговорят. До редакционното приключване на броя от МВнР не отговориха на въпроса на коя дата са поискали съдействие от Германия.