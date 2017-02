Британската икономика ще губи дневно по 328 млн. лири, ако мигрантите спрат работа Министри спорят дали да отпуснат пари на източноевропейски страни от ЕС срещу подкрепа за Брекзит Снимка: ЕПА/БГНЕС Дневният брутен вътрешен продукт на Великобритания ще се понижи с 4%, ако мигрантите спрат да работят само за 24 часа.



Мигрантите представляват 31% от всички домашни помощници, 30% от работниците в производството на хранителни стоки и 26% от служителите в здравеопазването, сочат данните, представени от организацията. "Бъдещето ни като държава зависи от икономическия, културния и социалния принос на мигрантите", казва Марк Стиърс, който е изпълнителен директор на The New Economics Foundation.



Междувременно британските министри влязоха в остър сблъсък по време на дебати дали да бъдат отпуснати милиарди лири на страните от Източна Европа, които са част от ЕС, за да подкрепят Лондон в преговорите за излизане от ЕС, писа в. "Сънди таймс". Високопоставени членове на кабинета на Тереза Мей настояват средства, отпускани за развитие на Азия и Африка, да се пренасочат към Полша, Унгария и балтийските държави. Служителите в Министерството на международното развитие обаче контрират, че подобна мярка е незаконна. Според международните правила единствените държави в Източна Европа, които отговарят на условията за отпускане на пари за развитие, са Украйна и Албания, които са извън ЕС. "Ние не определяме правилата. ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) решава кои държави могат да получат пари за развитие... Източноевропейските държави от ЕС обаче не отговарят на изискванията", казва висш служител пред "Таймс".



ДЕБАТИ Камарата на лордовете, горната камара в британския парламент, започна вчера дебати по законопроекта за излизането на Великобритания от ЕС, предаде Би Би Си. Документът вече беше одобрен от Камарата на представителите. Министърът, отговарящ за Брекзит, Дейвид Дейвис предупреди лордовете да не се опитват да "осуетяват законопроекта или да го забавят ненужно" с изменения, които могат да променят плановете на премиера Тереза Мей за стартиране на преговорите с ЕС до края на март. Очаква се дебатите в Камарата на лордовете да продължат два дни.