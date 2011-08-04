СТАТИСТИКА



"Славия" 0:2 "Лудогорец" (Кешерю 67, Кишада 76)



"Верея" снощи "Локомотив" (Пд)

КЛАСИРАНЕ

П Р З ГР Т

1. "ЛУДОГОРЕЦ" 17 2 1 52:16 53 2. "ЛЕВСКИ" 13 4 3 31:11 43 3. "ЦСКА-СОФИЯ" 11 5 4 30:10 38 4. "ЧЕРНО МОРЕ 9 5 6 23:18 32 5. "ЛОКО" (ПД) 8 6 5 28:23 30 6. "ДУНАВ" 8 4 8 22:24 28 7. "БОТЕВ" 8 3 9 31:37 27 8. "БЕРОЕ" 7 5 8 20:22 26 9. "ВЕРЕЯ" 6 5 8 17:25 23 10. "ПИРИН 6 4 10 22:30 22 11. "СЛАВИЯ" 6 3 11 24:32 21 12. "НЕФТОХИМИК" 5 3 12 21:32 18 13. "ЛОКО" (ГО) 4 6 10 14:27 18 14. "МОНТАНА" 2 3 15 12:38 9

ГОЛМАЙСТОРИ

13 гола - Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");

12 гола - Жоао Пауло ("Ботев");

11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);

9 гола - Марселиньо ("Лудогорец")

8 гола - Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");

7 гола - Даниел Младенов ("Пирин");

6 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");

5 гола - Бабатунде Адениджи ("Левски"), Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");



В слeдващия кръг - 24 февруари (петък), 17.30 ч.: "Ботев" - "Дунав" (по "Диема спорт 2"); 25 февруари (събота), 13 ч.: "Локо" (Пд) - "Нефтохимик" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Локо" (ГО) (по "Диема спорт"); 26 февруари (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Монтана" - "Пирин" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Верея" (по "Диема спорт 2").

ПЪРВА ЛИГА, ХХ КРЪГ(Кешерю 67, Кишада 76)КЛАСИРАНЕ 81