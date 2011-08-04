СТАТИСТИКА

|"Черно море"
|0:2
|"ЦСКА-София"
|"Славия"
|отл.
|"Лудогорец"
|"Локо" (ГО)
|0:1
|"Ботев"
|"Пирин"
|1:0
|"Левски"
|"Нефтохимик"
|2:0
|"Монтана"
|"Дунав"
|0:4
|"Берое"
|"Верея"
|снощи
|"Локо" (Пд)
КЛАСИРАНЕ
|1. "ЛУДОГОРЕЦ"
|16
|2
|1
|50:16
|50
|2. "ЛЕВСКИ"
|13
|4
|3
|31:11
|43
|3. "ЦСКА-СОФИЯ"
|11
|5
|4
|30:10
|38
|4. "ЧЕРНО МОРЕ
|9
|5
|6
|23:18
|32
|5. "ЛОКО" (ПД)
|8
|6
|5
|28:23
|30
|6. "ДУНАВ"
|8
|4
|8
|22:24
|28
|7. "БОТЕВ"
|8
|3
|9
|31:37
|27
|8. "БЕРОЕ"
|7
|5
|8
|20:22
|26
|9. "ВЕРЕЯ"
|6
|5
|8
|17:25
|23
|10. "ПИРИН
|6
|4
|10
|22:30
|22
|11. "СЛАВИЯ"
|6
|3
|10
|24:30
|21
|12. "НЕФТОХИМИК"
|5
|3
|12
|21:32
|18
|13. "ЛОКО" (ГО)
|4
|6
|10
|14:27
|18
|14. "МОНТАНА"
|2
|3
|15
|12:38
|9
ГОЛМАЙСТОРИ
12 гола - Жоао Пауло ("Ботев"), Клаудиу Кешерю ("Лудогорец");
11 гола - Мартин Камбуров ("Локо", Пд);
9 гола - Марселиньо ("Лудогорец")
8 гола - Вандерсон и Жонатан Кафу ("Лудогорец"), Тодор Неделев ("Ботев");
7 гола - Даниел Младенов ("Пирин");
6 гола - Станислав Костов ("Пирин"), Жуниор Мапуку ("Берое");
5 гола - Бабатунде Адениджи ("Левски"), Марек Кузма ("Черно море"), Момчил Цветанов ("Верея"), Дани Кики ("Локо", Пд), Сердер Сердеров ("Славия"), Мирослав Будинов ("Дунав"), Диого Виана ("ЦСКА-София"), Стивън Петков ("Монтана");
В слeдващия кръг - 24 февруари (петък), 17.30 ч.: "Ботев" (Пд) - "Дунав" (по "Диема спорт 2"); 25 февруари (събота), 13 ч.: "Локомотив" (Пд) - "Нефтохимик Бургас" (по "Диема"); от 15 ч.: "Берое" - "ЦСКА-София" (по "Диема спорт"); от 17.30 ч.: "Левски" - "Локомотив" (ГО) (по "Диема спорт"); 26 февруари (неделя), 12.30 ч.: "Славия" - "Черно море" (по "Диема спорт 2"); от 15 ч.: "Монтана" - "Пирин" (в Ловеч) (по "Диема спорт 2"); от 17.30 ч.: "Лудогорец" - "Верея" (по "Диема спорт 2").