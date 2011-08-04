Футболна седмица

Събота
Диема
13.00 "Нефтохимик Бургас" - "Монтана"
17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Хъдърсфийлд" - "Манчестър С"
Диема спорт
15.00 "Пирин" - "Левски"
17.30 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Ботев" (Пловдив)
21.00 "Лориен" - "Ница"
Диема спорт 2
14.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Бърнли" - "Линкълн"
17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Милуол" - "Лестър"
19.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Уулвърхемптън" - "Челси"
Нова спорт
18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"
Евроспорт 2
16.30 "Херта" - "Байерн"
19.30 "Хамбургер" - "Фрайбург"
F+
14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Атлетико" (Мадрид)
19.30 "Депортиво" - "Алавес"
21.45 "Севиля" - "Ейбар"
Sport+
17.15 "Реал" (Мадрид) - "Еспаньол"
Неделя
Диема спорт 2
12.30 "Черно море" - "ЦСКА-София"
15.00 "Славия" - "Лудогорец"
Диема спорт
16.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Фулъм" - "Тотнъм"
18.15 ФА Къп, 1/8-финал: "Блекбърн" - "Манчестър Юн"
22.00 "Пари Сен Жермен" - "Тулуза"
Нова спорт
16.00 "Бордо" - "Гингам"
18.00 "Олимпик" (Лион) - "Дижон"
РИНГ.БГ
13.30 "Болоня" - "Интер"
16.00 "Киево" - "Наполи"
19.00 "Рома" - "Торино"
21.45 "Милан" - "Фиорентина"
Евроспорт 2
16.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "РБ Лайпциг"
18.30 "Кьолн" - "Шалке 04"
F+
13.00 "Реал Сосиедад" - "Виляреал"
17.15 "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)
19.30 "Селта" - "Осасуна"
Sport+
21.45 "Барселона" - "Леганес"
Понеделник
Диема спорт
17.30 "Верея" - "Локомотив" (Пд)
22.00 "Нюкасъл" - "Астън Вила"
Диема спорт 2
21.55 ФА Къп, 1/8-финал: "Сътън" - "Арсенал"
Евроспорт 2
21.15 "Мюнхен 1860" - "Нюрнберг"
Вторник
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Манчестър Сити" - "Монако"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байер" (Леверкузен) - "Атлетико" (Мадрид)
Сряда
bTV Action
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Порто" - "Ювентус"
РИНГ.БГ
21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Севиля" - "Лестър"
Четвъртък
БНТ HD
20.00 Лига Европа, 1/16-финал-реванш
БНТ1
22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш: "Копенхаген" - "Лудогорец"
bTV Action
20.00 Лига Европа, 1/16-финал-реванш
22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш
РИНГ.БГ
20.00 Лига Европа, 1/16-финал-реванш
22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш
Петък
Диема спорт 2
17.30 "Ботев" (Пд) - "Дунав"
Диема спорт
21.45 "Ница" - "Монпелие"
Нова спорт
21.45 "Уулвърхемптън" - "Бирмингам"
РИНГ.БГ
21.45 "Ювентус" - "Палермо"
Евроспорт
14.00 Лига Европа: Жребий за 1/8-финалите
Евроспорт 2
21.30 "Волфсбург" - "Вердер"
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