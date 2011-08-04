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СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

Диема

13.00 "Нефтохимик Бургас" - "Монтана"

17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Хъдърсфийлд" - "Манчестър С"

Диема спорт

15.00 "Пирин" - "Левски"

17.30 "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Ботев" (Пловдив)

21.00 "Лориен" - "Ница"

Диема спорт 2

14.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Бърнли" - "Линкълн"

17.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Милуол" - "Лестър"

19.30 ФА Къп, 1/8-финал: "Уулвърхемптън" - "Челси"

Нова спорт

18.00 "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"

Евроспорт 2

16.30 "Херта" - "Байерн"

19.30 "Хамбургер" - "Фрайбург"

F+

14.00 "Спортинг" (Хихон) - "Атлетико" (Мадрид)

19.30 "Депортиво" - "Алавес"

21.45 "Севиля" - "Ейбар"

Sport+

17.15 "Реал" (Мадрид) - "Еспаньол"



Неделя

Диема спорт 2

12.30 "Черно море" - "ЦСКА-София"

15.00 "Славия" - "Лудогорец"

Диема спорт

16.00 ФА Къп, 1/8-финал: "Фулъм" - "Тотнъм"

18.15 ФА Къп, 1/8-финал: "Блекбърн" - "Манчестър Юн"

22.00 "Пари Сен Жермен" - "Тулуза"

Нова спорт

16.00 "Бордо" - "Гингам"

18.00 "Олимпик" (Лион) - "Дижон"

РИНГ.БГ

13.30 "Болоня" - "Интер"

16.00 "Киево" - "Наполи"

19.00 "Рома" - "Торино"

21.45 "Милан" - "Фиорентина"

Евроспорт 2

16.30 "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "РБ Лайпциг"

18.30 "Кьолн" - "Шалке 04"

F+

13.00 "Реал Сосиедад" - "Виляреал"

17.15 "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)

19.30 "Селта" - "Осасуна"

Sport+

21.45 "Барселона" - "Леганес"



Понеделник

Диема спорт

17.30 "Верея" - "Локомотив" (Пд)

22.00 "Нюкасъл" - "Астън Вила"

Диема спорт 2

21.55 ФА Къп, 1/8-финал: "Сътън" - "Арсенал"

Евроспорт 2

21.15 "Мюнхен 1860" - "Нюрнберг"



Вторник

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Манчестър Сити" - "Монако"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Байер" (Леверкузен) - "Атлетико" (Мадрид)



Сряда

bTV Action

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Порто" - "Ювентус"

РИНГ.БГ

21.45 Шампионска лига, 1/8-финал: "Севиля" - "Лестър"



Четвъртък

БНТ HD

20.00 Лига Европа, 1/16-финал-реванш

БНТ1

22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш: "Копенхаген" - "Лудогорец"

bTV Action

20.00 Лига Европа, 1/16-финал-реванш

22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш

РИНГ.БГ

20.00 Лига Европа, 1/16-финал-реванш

22.05 Лига Европа, 1/16-финал-реванш



Петък

Диема спорт 2

17.30 "Ботев" (Пд) - "Дунав"

Диема спорт

21.45 "Ница" - "Монпелие"

Нова спорт

21.45 "Уулвърхемптън" - "Бирмингам"

РИНГ.БГ

21.45 "Ювентус" - "Палермо"

Евроспорт

14.00 Лига Европа: Жребий за 1/8-финалите

Евроспорт 2

21.30 "Волфсбург" - "Вердер"
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