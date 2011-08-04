СТАТИСТИКА

Лига Европа
1/16-финали, първи срещи: "Лудогорец" - ФК "Копенхаген" (Дан) 1:2 (Кешерю 81; Анисе 2-авт, Туту 53), "Краснодар" (Рус) - "Фенербахче" (Тур) 1:0 (Клаесон 4), "Олимпиакос" (Гър) - "Османлъспор" (Тур) 0:0, "Астра" (Рум) - "Генк" (Бел) 2:2 (Будеску 43, Сето 90; Кастан 25, Тросар 83), "Селта" (Исп) - "Шахтьор" (Укр) 0:1 (Г. Бланко 27), "Гент" (Бел) - "Тотнъм" (Анг) 1:0 (Пербе 59), "Ростов" (Рус) - "Спарта" (Чех) 4:0 (Мевля 15, Полоз 38, Нобоа 40, Азмун 68), "Борусия" (М, Гер) - "Фиорентина" (Ит) 0:1 (Бернардески 44), АЗ`67 "Алкмаар" (Хол) - "Олимпик" (Л, Фр) 1:4 (Яханбахш 68-д; Тусар 26, Лаказет 45, 57, Фери 90), "Манчестър Юн" (Анг) - "Сент Етиен" (Фр) 3:0 (Ибрахимович 15, 75, 88-д), ПАОК (Гър) - "Шалке 04" (Гер) 0:3 (Бургсталер 27, Майер 81, Хунтелаар 89), "Атлетик" (Б, Исп) - АПОЕЛ (Кип) 3:2 (Меркис 38-авт, Адуриц 61, Уилямс 72; Ефрем 36, Яниотас 89), "Легия" (Пол) - "Аякс" (Хол) 0:0, "Андерлехт" (Бел) - "Зенит" (Рус) 2:0 (Ачеампонг 5, 31), "Виляреал" (Исп) - "Рома" (Ит) 0:4 (Емерсон 32, Джеко 65, 79, 86), "Апоел" (Беер Шева, Изр) - "Бешикташ" (Тур) 1:3 (Барда 44; Вилиям 42-авт, Тосун 60, Хътчинсън 90). Реваншите са на 23 февруари.
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