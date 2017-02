Седмична програма на столичните кина

Лъв: стъпки към дома,

прожектира се в Синема сити, Арена,



Между шамарите,

прожектира се в Синема сити, Арена,



Т2 Трейнспотинг,

прожектира се в Синема сити, Арена,



Часът на чудовището,

прожектира се в Синема сити, Арена и Дом на киното





Синема сити Парадайз

Великата стена 3D 4DX: 17:20, 19:30, 21:40, Lego Филмът: Батман 3D 4DX: 13:00, 15:10, 3D: 12:20 (утре и неделя), 14:40, 16:50, 19:00, 20:10, 21:10, 22:20, 3D: 13:40, 15:50, 18:00, 2D: 11:30 (утре и неделя), 17:00, 19:10, Трите Хикса: Отново в играта, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:00, Ела, изпей! 3D: 12:30 (утре и неделя), 2D: 11:10 (утре и неделя), 16:40, Часът на чудовището, 14:40, 19:30, 21:45, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:30 (утре и неделя), 13:30, 15:00, 16:00, 16:50, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00, 21:00, 21:50, 22:30, Смелата Ваяна 2D: 12:10 (утре и неделя), Заразно зло: Финалът, 20:50, La La Land, 12:00 (утре и неделя), 14:30, 20:40, Балерина, 11:40 (утре и неделя), 13:20, 15:10, Снежната кралица 3: Огън и лед, 11:00 (утре и неделя), 13:00, 14:50, 18:50, На парчета, 12:00 (утре и неделя), 21:20, Т2 Трейнспотинг, 13:00, 15:20, 17:50, 20:20, 22:40, Воевода, 17:00, Кучешки живот, 14:20, 16:30, 18:40, Между шамарите, 13:15, 15:15, 17:20, 19:15, 21:15, Лъв: Стъпки към дома, 14:30, 17:10, 19:40, 22:10



Синема сити

Часът на чудовището, 12:00 (утре и неделя), 17:20, 19:45, 22:00, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:30 (утре и неделя), 13:30, 14:20, 15:00, 16:00, 16:50, 17:30, 18:30, 19:20, 20:00, 21:00, 21:50, 22:30, Смелата Ваяна, 11:10 (утре и неделя), Заразно зло: Финалът, 17:10, Великата стена 3D, 13:20, 15:30, 17:40, 18:50, 19:50, 21:10, 22:10, Rogue One: История от Междузвездни войни 3D, дублиран: 12:10 (утре и неделя), Трите Хикса:Отново в играта, 14:50, 19:30, 21:40, La La Land, 16:30, Ела, изпей! 2D: 11:40 (утре и неделя), 14:00, Балерина: 11:15 (утре и неделя), 13:30, 15:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:45 (утре и неделя), 14:40, 16:40, На парчета, 21:50, Lego Филмът: Батман 3D: 13:10, 17:30, 2D: 11:00 (утре и неделя), 15:20, 19:40, Т2 Трейнспотинг, 13:00, 15:20, 17:50, 20:15, 22:40, Воевода, 21:10, Кучешки живот, 12:30 (утре и неделя), 19:00, Между шамарите, 12:20 (утре и неделя), 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:20, Лъв: Стъпки към дома, 14:30, 16:50, 19:10, 21:30





Арена De luxe Bulgaria мall

5D Гробницата на фараона, 11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 15:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:25, Дракула, 11:30, 12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:40, 21:35, Какво става с полюса, 11:00, 11:45, 12:50, 13:35, 14:40, 15:25, 16:30, 17:15, 18:20, 19:05, 20:10, 20:55, Свърталище на духове, 12:05, 12:40, 13:55, 14:30, 15:45, 16:20, 17:35, 18:10, 19:25, 20:00, 21:15, 21:50

И още: Lego Филмът: Батман, 11:10 (утре и неделя), 13:20, 15:30, 17:45, английска версия: 11:00 - утре, Великата стена, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00, Ела, изпей!, 11:50, Заразно зло: Финалът, 20:10, 22:20, Кучешки живот, 13:30, 16:40, Лъв: стъпки към дома, 16:50, 19:15, Между шамарите, 12:10, 14:40, 19:00, 21:15, Петдесет нюанса по тъмно, 12:00, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45, 22:00, Т2 Трейнспотинг, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30, Трите Хикса: Отново в играта, 14:15, 21:45



Арена The Mall

Lego Филмът: Батман, 11:10, 13:20, 15:40, 18:00, Великата стена, 3D: 13:00, 14:00, 15:10, 16:20, 17:20, 18:40, 19:40, 21:00, Воевода, 21:50, Ела, изпей!, 3D: 11:40, Заразно зло: Финалът, 20:10, 22:20, Лъв: стъпки към дома, 16:30, 19:00, Между шамарите, 12:45, 14:50, 16:50, 18:50, 21:15, Петдесет нюанса по-тъмно, 11:45, 12:30, 14:15, 15:00, 16:45, 17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 21:45, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:00, 14:10, 16:10, Т2 Трейнспотинг, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00, Трите Хикса: Отново в играта, 11:50, 14:20, 17:10, 19:50, 22:10, Часът на чудовището, 11:30, 14:00, 21:30



Арена Запад

Lego Филмът: Батман, RealD 3D: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 3D: 13:15 (утре и неделя), 15:30, 17:50, Великата стена, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 17:00, 18:00, 19:15, 20:10, 21:30, 22:20, Воевода, 20:00, Ела, изпей!, 11:50, Заразно зло: Финалът, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10, Кучешки живот, 18:10, 20:20, Лъв: стъпки към дома, 13:45, 16:20, 19:15, 21:45, Между шамарите, 13:00 (утре и неделя), 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, Пасажери, 13:45, 16:15, 18:40, Петдесет нюанса по-тъмно, 12:30, 13:20 (утре и неделя), 14:15, 15:00, 15:50, 16:50, 17:30, 18:20, 19:30, 20:00, 20:50, 22:00, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:10 (утре и неделя), 14:10, 16:10, Т2 Трейнспотинг, 12:20 (утре и неделя), 14:50, 17:15, 19:45, 22:15, Те живеят в нощта, 21:10, Трите Хикса: Отново в играта, 14:45, 17:20, 19:40, 21:20, 22:00, Часът на чудовището, 11:40 (утре и неделя), 14:00, 16:30, 18:45, 21:15

Арена Младост

Assassin's Creed, 13:30, Lego Филмът: Батман, IMAX 3D: 12:00, 14:30, 17:15, 3D: 13:15, 15:30, 18:00, Великата стена IMAX 3D: 19:30, 21:45, 3D: 11:50 (утре и неделя), 13:40, 14:10, 16:00, 16:30, 18:10, 19:00, 20:30, Воевода, 18:40, 20:40, Ела, изпей!, 2D: 12:00, 3D: 11:20, Заразно зло: Финалът, 20:10, 22:20, Кучешки живот, 14:00, 16:20, 18:30, Лъв: стъпки към дома, 14:15, 16:45, 19:20, 21:50, Между шамарите, 13:45 (утре и неделя), 15:45, 18:00, 20:10, 22:15, На парчетa, 21:15, Пасажери, 16:10, 18:40, Петдесет нюанса по тъмно, 11:45 (утре и неделя), 12:30, 13:20 (утре и неделя), 14:15, 15:00, 15:50, 16:45, 17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 20:50, 22:00, 22:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, 12:15 (утре и неделя), 14:20, 16:15, Т2 Трейнспотинг, 12:00, 14:50, 17:15, 19:45, 22:10, Те живеят в нощта, 21:30, Трите Хикса: Отново в играта, 13:00 (утре и неделя), 15:15, 17:30, 19:45, 22:00, Часът на чудовището, 11:40 (утре и неделя), 14:10, 16:30, 18:45, 21:10



Дом на киното

Best Sci Fi Film Fest - Part 1, утре 18:30, Part 2, неделя 16:15, Докато Ая спеше, понеделник, 18:30вторник 13:30, Кучешки живот, утре 11:00, неделя 12:15, Къси срещи с БГ кино, днес 17:00, Маймуна, неделя, 20:00, Мълчание, вторник 15:30, Пеещите обувки, утре 13:00, понеделник 15:30, Прегръдката на змията, сряда 18:15, Сент Амур, днес 15:00, понеделник 13:30, Снежната кралица 3: Огън и лед, неделя 10:45, четвъртък, 13:00, Солта на земята, понеделник 20:30, Т2 Трейнспотинг, днес 19:30, утре 20:00, неделя 17:45, сряда 20:30, четвъртък 17:00, Това е само краят на света, вторник, 20:30, Хулиета, днес, 13:00, вторник 18:30, сряда 14:00, Часът на чудовището, утре 16:30, неделя 14:15



Филмотечно кино Одеон

днес: 12.30 Иван Андонов: Трудна любов, 14.15 Пеещите обувки, 16.45 Хулиета, 18.30 Т2 Трейнспотинг, 20.45 Това е само краят на света, утре: 10.45 Кучешки живот, 12.45 Мълчание, 15.45 La La Land, 18.00 Пеещите обувки, 20.30 Т2 Трейнспотинг, неделя: 11.00 Кучешки живот, 13.00 Пеещите обувки, 15.30 La La Land, 17.45 Т2 Трейнспотинг, 20.00 Мълчание, понеделник: 14.30 Иван Андонов: Един наивник на средна възраст, 15.45 Хулиета, 17.30 Иглика Трифонова: Разкази за убийства, 18.30 Документална премиера: Приказки от Балканите, 20.15 Т2 Трейнспотинг, вторник: 12.30 La La Land, 14.45 Иглика Трифонова: Писмо до Америка, 16.45 Пеещите обувки, 19.15 Документална премиера: Поне за миг да полетя. На Иван Андонов с обич, 20.30 Т2 Трейнспотинг, сряда: 12.00 La La Land, 14.15 Иглика Трифонова: Разследване, 16.15 Хулиета, 18.00 Т2 Трейнспотинг, 20.15 Воевода, четвъртък: 12.00 Флорънс, 14.00 Иглика Трифонова: Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син, 16.00 Това е само краят на света, 20.30 Т2 Трейнспотинг

