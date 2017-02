Словакия поде нова атака срещу хранителните концерни

панКариба 16 Февруари 2017 11:50 Примерът не е подхонящ - фруктозата е два пъти по-скъпа от захарта и е безвредна за диабетиците.

Примерът е повече от подходящ:

1. Глюкозо-фруктозният сироп се извлича от ГМО-царевица и е много по-евтина от захарозата.

2. К сожалению, существуют исследования, связывающие рост потребления глюкозно-фруктозного сиропа с эпидемий ожирения(1). Кроме того, некоторые ученые верят в связь между потреблением этого сиропа и развитием диабета второго типа(2).

Отличия глюкозно-фруктозного сиропа и сахара

В отличие от сахара, глюкозно-фруктозный сироп не вызывает увеличения уровня инсулина в крови, а так же не влияет на выработку гормона лептин, регулирующего энергетический обмен и отвечающего за чувство насыщения от съеденной еды.

В отсутствии инсулина калории от этого сиропа переходят непосредственно в жир, кроме того, без лептина мозг не включает режим насыщения, и просто не посылает сигнал о том, что пора прекратить есть. В итоге, съедается намного больше нужного.

