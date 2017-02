Почнаха продажбите за рок феста под тепетата За първото издание се разчита на Evanescence и Guano Apes Елена Георгиева Снимка: архив "Еванесънс" имат фенове в България.



30 юни - 1 юли







Първият такъв фест в Пловдив се организира от Sofia Music Enterprises и е част от програмата на "Пловдив 2019" - Европейска столица на културата. Концертите ще са от 30 юни до 1 юли т. г., обявиха организаторите.



Ще има три сцени, всяка със свой собствен музикален стил и звучене. Те са Главна сцена (Main stage), Световна сцена (World Stage) и Алтернативна сцена (сцена "НА ТЪМНО"). Във фестивала се очаква да вземат участие над 30 индивидуални изпълнители и групи. Наред със световни звезди ще видим и актуални имена от съседните балкански държави, както и най-добрите български групи. Освен Evanescence и Guano Apes на афиша на фестивала са още британската рок група RavenEye, шведската метъл група Imminence и българските SEVI, Siluet, Krossfire и Dream Skiller. Скоро се очаква да бъдат потвърдени и анонсирани и останалите групи за трите сцени на фестивала.



Фестивалът ще се проведе в парка около Гребен канал Пловдив, като главната сцена ще бъде изградена на терена на стадион Пловдив (без трибуните да бъдат използвани), а двете допълнителни сцени ще бъдат разположени около него, за да се избегне смесването на звуците.



Ограничено количество промо билети за целия фестивал на цена от 80 лева тръгват в продажба от днес в OMV, The Mall, билетен център НДК, билетната каса пред община Пловдив, магазини "НА ТЪМНО", както и онлайн на Eventim.bg и TicketPro.bg. Организаторите съобщават, че цените за фестивала ще се повишават на няколко етапа до старта му и след анонсиране на нови групи.